دميترييف: ضغط الغرب على روسيا في قطاع الطاقة فشل
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، الجمعة، إن ضغط الغرب على روسيا في المجال الطاقي قد فشل.
وكتب دميترييف على منصة إكس: "التوقيت غير مناسب. إن ضغط الغرب على روسيا في المجال الطاقي فشل وله تأثير عكسي".
وبحسب دميترييف، فإن الدول التي تعاونت مع روسيا في المجال الطاقي اتخذت خيارًا استراتيجيًا حكيمًا، مضيفا: "ستكون هذه الدول أكثر قدرة على تجاوز الصدمة الطاقية، وستكون أفضل استعدادًا للمستقبل".
وجاء تعليق دميترييف على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الذي أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، يدرس إمكانية إدراج مسألة تقليص مشتريات الصين من النفط الروسي على جدول المفاوضات.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن أمريكا أصدرت إعفاء لمدة 30 يوما يسمح لمصافي النفط الهندية
بشراء النفط الروسي لضمان استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية
وقال بيسينت في منشور على منصة "إكس"، إن "إن أجندة الطاقة التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب أدت إلى وصول إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق".
وتجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول، الثلاثاء، حاجز الـ700 دولار، وذلك جراء تصعيد التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وبحسب بورصة لندن (آي سي إي)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في مركز "تي تي إف" بهولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتُعبّر أسعار "آي سي إي" عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ ساعة).