دميترييف ساخرا من حاجة أوروبا للنفط الروسي: سيضطرون إلى التوسل

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، اليوم السبت، مازحًا... 07.03.2026

وكتب دميترييف على منصة إكس: "فيديو مُسرَّب: أورسولا (فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، كايا (كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) وبيروقراطي نمطي معادٍ لروسيا من الاتحاد الأوروبي يتوسلون النفط والغاز والأسمدة الروسية". وأرفق المسؤول الروسي منشوره بعمل تحريكي لشخصيات من فيلم الرسوم المتحركة Despicable Me بملامح تعبيرية توحي بالاستعطاف.وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أشارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن دول غرب ووسط أوروبا تواجه انهيارًا طاقيًا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الوقود، مؤكدة أن الأوروبيين لم يعد لديهم مصادر بديلة كافية.وبسبب التصعيد، توقفت تقريبًا حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وبدأت شركات التأمين في رفع الأقساط وإعادة تقييم التغطية التأمينية.ويُعد المضيق مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى السوق العالمية، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال عالميًا.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

