الخارجية الروسية: أوروبا تواجه انهيارا في قطاع الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، إن دول غرب ووسط أوروبا تواجه انهيارًا طاقيًا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على... 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضافت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن من الأكثر إلحاحًا طرح السؤال ليس في سياق الوضع حول أوكرانيا، بل في سياق الانهيار الذي يطال دول غرب ووسط أوروبا بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. أسعار الطاقة قفزت — سواء الغاز أو النفط".وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر على نفسه شراء موارد الطاقة من روسيا. وفي هذا السياق، ومع الأخذ في الاعتبار الهجوم على إيران، تساءلت عن المصدر الذي تعتزم بروكسل الاعتماد عليه لتأمين الوقود.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

