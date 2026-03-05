خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق
خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق
سبوتنيك عربي
أدى تحطم طائرة مسيرة واشتعال حريق في مستودع نفطي بإمارة الفجيرة منذ أيام إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الطاقة في الخليج، مما يعني ذلك أن أي استهداف يمكن أن يترك... 05.03.2026, سبوتنيك عربي
خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق

13:25 GMT 05.03.2026
© Sputnikأبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية
أبرز المصافي النفطية في دول الخليج وقدراتها الإنتاجية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik
حصري
أدى تحطم طائرة مسيرة واشتعال حريق في مستودع نفطي بإمارة الفجيرة منذ أيام إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الطاقة في الخليج، مما يعني ذلك أن أي استهداف يمكن أن يترك أثرا مباشرا على حركة الإمدادات العالمية.
يرى المحلل الاقتصادي أيهم إبراهيم، أن ما حدث يتجاوز كونه خللا تقنيا، لأنه طال موقعا يشكل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الإقليمية. فالفجيرة مركز محوري لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود، وأي توقف لساعات ينعكس على حركة الناقلات وسلاسل الإمداد.

وتشمل الخسائر المباشرة تعطّل عمليات التخزين والتزويد، وارتفاع أقساط التأمين على المنشآت النفطية، إضافة إلى احتمال توجه بعض السفن نحو موانئ بديلة، ما يزيد تكاليف النقل ويؤثر على تدفق الإمدادات، خصوصا للدول الآسيوية المعتمدة على نفط الخليج.

عدسة سبوتنيك ترصد الأوضاع داخل إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية وتعلن حصيلة الهجمات
12:14 GMT
ويتابع قائلا: "تتفاعل الأسواق العالمية سريعا مع أي تهديد للبنية التحتية النفطية، إذ يكفي ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية لدفع الأسعار للصعود حتى دون تراجع فعلي في الإنتاج. ويعيد الحادث بحسب طرح ملف أمن الطاقة في الخليج، ويضع المستثمرين أمام معادلة جديدة في تقييم المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية".
على المستوى الجيوسياسي، يشير إبراهيم إلى أن "استهداف منشأة في الفجيرة يحمل رسائل سياسية واضحة، فالإمارة تمثل خطًا استراتيجيا لتجاوز مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات البحرية حساسة في العالم. ويعني المساس بهذا الخط البديل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي، ما يزيد قلق القوى الكبرى من اتساع رقعة الصراع. ويقارن إبراهيم بين الوضع الحالي وحرب أكتوبر/تشرين الاول 1973، من حيث استخدام النفط كورقة ضغط، موضحا أن "تهديد المنشآت أو طرق الإمداد قد يتحول اليوم إلى أداة ضغط غير مباشرة في ظل التوترات الإقليمية".
ويؤكد أن "استمرار الهجمات أو توسعها قد يدفع القوى الدولية إلى إعادة تقييم مواقفها وربما التدخل لاحتواء التصعيد حفاظًا على استقرار أسواق الطاقة". ويخلص إلى أن "حادثة الفجيرة تكشف حجم التعقيد الذي يحيط بأمن الطاقة في الشرق الأوسط، وتبرز الدور الحاسم للبنية التحتية النفطية في موازين القوة الإقليمية"، محذرا من أن "تكرار هذا النوع من الهجمات قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تُستخدم فيها منشآت الطاقة كأدوات ضغط سياسية واقتصادية بأساليب تتناسب مع طبيعة الصراعات الحديثة وتحولاتها".
مضيق هرمز..أهم المعلومات عن البوابة البحرية الأهم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
وسائط متعددة
مضيق هرمز... أهم المعلومات عن "بوابة الطاقة" العالمية
11:57 GMT
وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة، لوري هايتايان، إن "الاستراتيجية الإيرانية الراهنة ترتكز على استخدام أقوى أوراقها المتمثلة في تهديد واستهداف البنى التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة في دول الخليج"، مشيرة إلى أن "هذه الاستهدافات والتحذيرات تشمل المرافئ والحقول ومنشآت الأنابيب، سواء عبر مضيق هرمز أو غيره من المسارات الحيوية".
وأكدت في حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "طهران تنتهج هذا الأسلوب باعتبار أن ضرب الاقتصاد الخليجي وقطاعات النفط يؤثر بشكل مباشر وعميق على الاقتصاد العالمي، وهو ما تراه إيران سلاحا أكثر فاعلية من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تمتلك الدفاعات الجوية القدرة على التصدي لها وتهديمها".
وأوضحت الخبيرة اللبنانية أن "استهداف منطقة الفجيرة يأتي لكونها مرفأً استراتيجيا يمكن الإمارات من تصدير ما يقارب مليون برميل يوميا، دون الاعتماد على مضيق هرمز، تماما كما تفعل السعودية التي تصدر ملايين البراميل عبر خط أنابيب "شرق-غرب" الواصل إلى البحر الأحمر"، وحذرت من أن "إيران قد تسعى لضرب هذه البدائل والخطوط الحيوية لشل الإنتاج الخليجي ومنع خروج الإمدادات كليا، ودفع أسعار النفط للارتفاع".
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
خبير حول التوترات في مضيق هرمز: استراتيجية إيران تهدف إلى رفع تكلفة المواجهة بالنسبة لواشنطن
10:51 GMT
وأشارت هايتايان إلى أن "النظام الإيراني يدرك أن إطالة أمد الحرب ستؤدي إلى خسارة قدراته على الرد وتآكل النظام، مما قد يفضي إلى تحول سياسي كبير لا تريده طهران، مؤكدة أن توقف إنتاج نحو مليون و400 ألف برميل في العراق، واحتمالية اضطرار الكويت للإغلاق في حال امتلاء مخزوناتها، يعكس خطورة الوضع في حال استمرار إغلاق ممر هرمز أو تعطل الإمدادات".
وترى أن "التدخل الدولي الراهن وإرسال مساعدات عسكرية إلى المنطقة لتأمين ممر مضيق هرمز يأتي بعد تأثر إمدادات الغاز وارتفاع أسعارها في أوروبا، لا سيما مع إغلاق مسارات الطاقة القطرية، وهو ما تضع أوروبا في مقدمة الدول الساعية لضمان تدفق الإمدادات".
