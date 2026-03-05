https://sarabic.ae/20260305/خبراء-لـسبوتنيك-توقف-منشآت-الطاقة-في-الخليج-يهدد-الإمدادات-العالمية-ويرفع-مخاطر-الأسواق-1111096334.html

خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق

خبراء لـ"سبوتنيك": توقف منشآت الطاقة في الخليج يهدد الإمدادات العالمية ويرفع مخاطر الأسواق

سبوتنيك عربي

أدى تحطم طائرة مسيرة واشتعال حريق في مستودع نفطي بإمارة الفجيرة منذ أيام إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الطاقة في الخليج، مما يعني ذلك أن أي استهداف يمكن أن يترك... 05.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-05T13:25+0000

2026-03-05T13:25+0000

2026-03-05T13:25+0000

إيران

أخبار إيران

حصري

تقارير سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الخليج

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111042016_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_98951a9d0a3e6fa5c6715990ceb73175.jpg

يرى المحلل الاقتصادي أيهم إبراهيم، أن ما حدث يتجاوز كونه خللا تقنيا، لأنه طال موقعا يشكل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة الإقليمية. فالفجيرة مركز محوري لتخزين النفط وتزويد السفن بالوقود، وأي توقف لساعات ينعكس على حركة الناقلات وسلاسل الإمداد.ويتابع قائلا: "تتفاعل الأسواق العالمية سريعا مع أي تهديد للبنية التحتية النفطية، إذ يكفي ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية لدفع الأسعار للصعود حتى دون تراجع فعلي في الإنتاج. ويعيد الحادث بحسب طرح ملف أمن الطاقة في الخليج، ويضع المستثمرين أمام معادلة جديدة في تقييم المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية". ويؤكد أن "استمرار الهجمات أو توسعها قد يدفع القوى الدولية إلى إعادة تقييم مواقفها وربما التدخل لاحتواء التصعيد حفاظًا على استقرار أسواق الطاقة". ويخلص إلى أن "حادثة الفجيرة تكشف حجم التعقيد الذي يحيط بأمن الطاقة في الشرق الأوسط، وتبرز الدور الحاسم للبنية التحتية النفطية في موازين القوة الإقليمية"، محذرا من أن "تكرار هذا النوع من الهجمات قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تُستخدم فيها منشآت الطاقة كأدوات ضغط سياسية واقتصادية بأساليب تتناسب مع طبيعة الصراعات الحديثة وتحولاتها". وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة، لوري هايتايان، إن "الاستراتيجية الإيرانية الراهنة ترتكز على استخدام أقوى أوراقها المتمثلة في تهديد واستهداف البنى التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة في دول الخليج"، مشيرة إلى أن "هذه الاستهدافات والتحذيرات تشمل المرافئ والحقول ومنشآت الأنابيب، سواء عبر مضيق هرمز أو غيره من المسارات الحيوية".وأوضحت الخبيرة اللبنانية أن "استهداف منطقة الفجيرة يأتي لكونها مرفأً استراتيجيا يمكن الإمارات من تصدير ما يقارب مليون برميل يوميا، دون الاعتماد على مضيق هرمز، تماما كما تفعل السعودية التي تصدر ملايين البراميل عبر خط أنابيب "شرق-غرب" الواصل إلى البحر الأحمر"، وحذرت من أن "إيران قد تسعى لضرب هذه البدائل والخطوط الحيوية لشل الإنتاج الخليجي ومنع خروج الإمدادات كليا، ودفع أسعار النفط للارتفاع". وأشارت هايتايان إلى أن "النظام الإيراني يدرك أن إطالة أمد الحرب ستؤدي إلى خسارة قدراته على الرد وتآكل النظام، مما قد يفضي إلى تحول سياسي كبير لا تريده طهران، مؤكدة أن توقف إنتاج نحو مليون و400 ألف برميل في العراق، واحتمالية اضطرار الكويت للإغلاق في حال امتلاء مخزوناتها، يعكس خطورة الوضع في حال استمرار إغلاق ممر هرمز أو تعطل الإمدادات".وترى أن "التدخل الدولي الراهن وإرسال مساعدات عسكرية إلى المنطقة لتأمين ممر مضيق هرمز يأتي بعد تأثر إمدادات الغاز وارتفاع أسعارها في أوروبا، لا سيما مع إغلاق مسارات الطاقة القطرية، وهو ما تضع أوروبا في مقدمة الدول الساعية لضمان تدفق الإمدادات".

https://sarabic.ae/20260305/الإمارات-تتصدى-لصواريخ-ومسيرات-إيرانية-وتعلن-حصيلة-الهجمات-1111093144.html

https://sarabic.ae/20260305/مضيق-هرمز-أهم-المعلومات-عن-بوابة-الطاقة-العالمية-1111090735.html

https://sarabic.ae/20260305/خبير-حول-التوترات-في-مضيق-هرمز-استراتيجية-إيران-تهدف-إلى-رفع-تكلفة-المواجهة-بالنسبة-لواشنطن--1111088181.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج