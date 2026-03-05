https://sarabic.ae/20260305/خبير-حول-التوترات-في-مضيق-هرمز-استراتيجية-إيران-تهدف-إلى-رفع-تكلفة-المواجهة-بالنسبة-لواشنطن--1111088181.html
خبير حول التوترات في مضيق هرمز: استراتيجية إيران تهدف إلى رفع تكلفة المواجهة بالنسبة لواشنطن
خبير حول التوترات في مضيق هرمز: استراتيجية إيران تهدف إلى رفع تكلفة المواجهة بالنسبة لواشنطن
علّق البروفيسور كاشف حسن خان، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة باراغون الدولية، في بنوم بنه، كمبوديا، على التداعيات المحتملة للتصعيد حول مضيق هرمز.
علّق البروفيسور كاشف حسن خان، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة باراغون الدولية، في بنوم بنه، كمبوديا، على التداعيات المحتملة للتصعيد حول مضيق هرمز.
وقال حسن خان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يبدو أن استراتيجية إيران تهدف إلى زيادة تكلفة المواجهة على واشنطن وتوسيع نطاق تداعيات الصراع في جميع أنحاء المنطقة، فمن خلال تهديد البنية التحتية للطاقة والشحن التجاري، تحوّل طهران المواجهة فعلياً من المستوى العسكري إلى المستوى الاقتصادي".
وأردف: "حتى لو لم يغلق مضيق هرمز رسمياً، فإنّ جمع التهديدات الصاروخية، وتزايد مخاطر التأمين، وحذر شركات الشحن، قد يقيّد حركة الملاحة بشكل كبير ويحدث أثراً أشبه بحصار غير رسمي".
وأضاف أن التداعيات قد تمتد إلى ما هو أبعد من الخليج العربي، حيث يصدَّر ما يقارب 70% من النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز إلى آسيا، ما يجعل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الأكثر عرضةً للخطر.
وأردف: "كما تبقى أوروبا عرضةً لمخاطر انقطاع الإمدادات، لا سيما بسبب اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي المسال".
وأشار الخبير أيضًا إلى أن أسواق الغاز قادرة على الاستجابة للأزمات بشكل أسرع من أسواق النفط، حيث يُعدّ الغاز الطبيعي المسال أقل مرونةً من النفط، إذ يتطلب نقله ناقلات متخصصة وبنية تحتية متطورة، كما أن سعة التخزين محدودة، وفي حال تقييد الإمدادات من قطر بشكلٍ كبير، فقد تنشأ توترات في السوق خلال 7 إلى 14 يومًا.
ووفقًا لحسن خان، ترتبط الأزمة حول مضيق هرمز أيضًا بتنافسات جيوسياسية أوسع، فهذه ليست مجرد مواجهة بين إسرائيل وإيران، بل هي أيضًا تنافس أوسع بين الولايات المتحدة والصين.
وحسب حسن خان، تعدّ الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، لذا فإن تأمين الممرات عبر مضيق هرمز ذو أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لها، أما بالنسبة لواشنطن، فإن ضمان حرية الوصول إلى المضيق لا يرتبط فقط باستقرار أسواق الطاقة، بل يرتبط أيضاً بمنع أي قوة من اكتساب نفوذ استراتيجي على أحد أهم الطرق التجارية في العالم.