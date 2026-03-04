https://sarabic.ae/20260304/وسط-أزمة-مضيق-هرمز-ما-الذي-يمكن-أن-يقدمه-خط-سوميد-لإمدادات-الطاقة-1111063356.html

وسط أزمة مضيق هرمز.. ما الذي يمكن أن يقدمه "خط سوميد" لإمدادات الطاقة؟

وسط أزمة مضيق هرمز.. ما الذي يمكن أن يقدمه "خط سوميد" لإمدادات الطاقة؟

سبوتنيك عربي

في وقت تشهد فيه المنطقة معارك ضارية وقصف متواصل ومستمر ما بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تزداد المخاوف العالمية من وقف إمدادات الطاقة، لا سيما... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T19:31+0000

2026-03-04T19:31+0000

2026-03-04T19:31+0000

حصري

مصر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/05/1063122063_190:0:1280:613_1920x0_80_0_0_6b5b1b5b6b67ad8b0b3900aa998d8bb7.jpg

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن مصر يمكنها المساعدة في تسهيل نقل النفط الخام السعودي من ينبع عبر خط أنابيب "سوميد" إلى البحر المتوسط، وهو ما يجنب السفن المرور في مضيق هرمز.ومع انسداد آفاق الحل السياسي للأزمة الراهنة، واستمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة خيار من ضمن الخيارات المتاحة، يطرح البعض تساؤلات حول الطرق البديلة التي يمكن من خلالها تأمين النفط إلى السوق الخارجية.ولما كانت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية الأكثر تصديرا للبترول، يجد مراقبون في خط "سوميد" حلا جزئيا للأزمة الراهنة، حيث يمكنه مساعدة الرياض في نقل النفط للأسواق الأوروبية، فيما من الصعب أن تنطبق هذه الخطوة على باقي الدول المستفيدة من الخط والتي يجب أن تمر سفنها في مضيق هرمز.مكمل جزئيقال الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية وبرنامج الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الدعوة المصرية للتعاون بين القاهرة والرياض فيما يتعلق بتصدير النفط السعودي للسوق الأوروبية عبر "خط سوميد"، تأتي في إطار الاضطرابات الشديدة التي حدثت مؤخرا نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، نتيجة التوترات والحرب القائمة وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز من قبل إيران تعرض أمن الطاقة العالمي لتهديد شديد، حيث يمر في هذا المضيق أكثر من خمس التجارة العالمية للنفط.واستبعد خبير الطاقة المصري، أن يحل خط سوميد محل مضيق هرمز بشكل كامل، بيد أنه يمكن أن يمثل بديلا مكملا لإغلاق مضيق هرمز، حيث يعتمد بشكل أساسي على موانئ التصدير في البحر الأحمر، مؤكدا أن الخط يعتبر بديلا استراتيجيا لنقل النفط السعودي للأسواق الأوروبية، حيث يمتد الخط من ساحل البحر الأحمر لساحل البحر المتوسط.وفيما يتعلق بإسهام "سوميد" في تقليل المخاوف العالمية فيما يتعلق بوقف إمدادات الطاقة، يرى قنديل أنه سيقلل من فزع السوق العالمية، حيث يمكنه نقل البترول من موانئ البحر الأحمر إلى أوروبا، وهذا يعني أن جزءا من الصادرات السعودية من النفط سوف يستمر ضخها في الأسواق ولن تتوقف بشكل كامل، كما هو الحال الآن.تأمين جزء من نفط المملكةمن جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة المصري، إن خط سوميد المصري يمثل تجمعا وتكتلا عربيا حيويا، يمتلك أثرا بالغ الأهمية في تصدير النفط العربي إلى دول حوض البحر المتوسط وأوروبا.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا المشروع الذي انطلق منذ ثمانينيات القرن الماضي يربط منطقة الضخ في خليج السويس بميناء سيدي كرير بالإسكندرية، عبر خط يمتد بطول 680 كيلومترا.وأكد أن الخط يمتلك قدرة استيعابية لضخ كميات ضخمة تسمح للسفن القادمة من البحر الأحمر بإفراغ حمولتها في السويس لتستقبلها سفن أخرى في ميناء سيدي كرير، تمهيدا لنقلها إلى الدول المتعاقدة، مشيرًا إلى أن سوميد يخدم دولا تشمل مصر والسعودية والكويت والإمارات وقطر والعراق.وذكر القليوبي أنه في ظل التوترات الراهنة وحظر مرور السفن والحاويات من بحر العرب عبر مضيق هرمز، فإن السفن تضطر للانتظار مما يجعل خط سوميد في الوقت الحالي غير قادر على أن يكون بديلا كاملاً للمسارات البحرية المتوقفة.وأوضح أن هناك مسارا آخر يربط المنطقة الشرقية في السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر بطول 1250 كيلومترا، حيث يضخ النفط من الحقول الشرقية إلى ينبع ومنها تنقل الناقلات الشحنات إلى ميناء العين السخنة ثم إلى سيدي كرير.ويرى أن هذا المسار يعد بديلا 5 متاحا لكنه لا يستوعب كامل إنتاج شركة "أرامكو"، رغم أن يسع كميات كبيرة قد تصل إلى 5 مليون برميل يوميا، مشيرًا إلى أن خط سوميد لا يمكن اعتباره بديلا شاملاً لكل الدول كقطر والإمارات والكويت في ظل الظروف الحالية، بل يمثل بديلا بكميات محدودة للسعودية فقط.ويمتد الخط داخل مصر من مدينة العين السخنة على خليج السويس إلى منطقة سيدي كرير على البحر المتوسط.

https://sarabic.ae/20260304/بدائل-مضيق-هرمز-3-دول-لديها-خطوط-أنابيب-ولكن-هل-تكفي-1111025078.html

https://sarabic.ae/20260304/مضيق-هرمز-أهم-المعلومات-عن-باب-الطاقة-العالمي--1111021748.html

https://sarabic.ae/20260303/أزمة-مضيق-هرمز-ماذا-يعني-إغلاقه-للعالم؟-1110985170.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, مصر, العالم العربي, الأخبار