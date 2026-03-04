https://sarabic.ae/20260304/بدائل-مضيق-هرمز-3-دول-لديها-خطوط-أنابيب-ولكن-هل-تكفي-1111025078.html

بدائل مضيق هرمز... 3 دول لديها خطوط أنابيب ولكن هل تكفي؟

بدائل مضيق هرمز... 3 دول لديها خطوط أنابيب ولكن هل تكفي؟

سبوتنيك عربي

تصاعدت أهمية البحث في بدائل مضيق هرمز مع تفاقم المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت يوم السبت الماضي،... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T09:41+0000

2026-03-04T09:41+0000

2026-03-04T09:44+0000

إيران

أخبار إيران

أسعار النفط اليوم

سوق النفط

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110908102_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9c281c63ec606f6851fade6fc9feba42.jpg

يمر عبر المضيق نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرا عالميا، إضافة إلى خمس تجارة الغاز المسال، ما يجعل أي توتر أمني فيه مصدر قلق فوري للأسواق، ويعيد المخاوف من أزمة طاقة جديدة. وتشير خريطة الإمدادات في المنطقة إلى أن البدائل المتاحة محدودة، ولا تستطيع تعويض التدفقات في حال استمرار التصعيد أو إغلاق الممر البحري، وذلك حسب منصة "الطاقة".أهمية مضيق هرمزيعد مضيق هرمز أحد أخطر نقاط الاختناق الاستراتيجية عالميا، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.وخلال عام 2024، بلغ متوسط تدفقات النفط عبره 20.3 مليون برميل يوميا، ما يعادل 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية البالغ 102.7 مليون برميل يوميا.وفي عام 2025، سجّل عبور نحو 16.7 مليون برميل يوميًا من الخام والمكثفات، فيما تصل التدفقات الإجمالية، بما فيها المشتقات، إلى قرابة 20 مليون برميل يوميًا، بحسب "بلومبرغ".وفي هذا الحيز الضيق، يمكن لأي تصعيد محدود أن يؤدي إلى تعطيل أو إبطاء الملاحة، وهو ما ينعكس سريعًا في شكل تأخيرات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.ويُتوقع أن يؤدي أي إغلاق للمضيق إلى اضطراب كبير في الأسواق، قد يدفع أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل.بدائل السعوديةتمتلك السعودية خط أنابيب "الشرق-الغرب" المعروف بـ"بترولاين"، الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح التصدير دون المرور بالمضيق. وتبلغ طاقته نحو 5 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل ثلاثة أرباع الصادرات السعودية التي وصلت إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا في فبراير/شباط الماضي، مع إمكانية رفع الطاقة مؤقتًا عبر تحويل بعض خطوط سوائل الغاز الطبيعي.كما يشكّل خط أنابيب "سوميد" مسارًا مكملًا ضمن شبكة النقل الإقليمي، بطاقة تقارب 2.5 مليون برميل يوميًا، ويمتد من العين السخنة إلى سيدي كرير. لكنه لا يمثل بديلًا مباشرًا لمضيق هرمز، إذ يعتمد تشغيله على وصول النفط إلى البحر الأحمر أولًا.بدائل الإماراتيمثل خط "حبشان-الفجيرة" البديل الأبرز للإمارات، إذ ينقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان خارج نطاق المضيق.وتبلغ طاقته بين 1.5 و1.8 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب نصف صادرات أبوظبي البالغة 3.5 مليون برميل يوميًا، ما يوفر متنفسًا محدودًا في حالات الطوارئ.بدائل العراقيمثل خط "كركوك-جيهان" إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط أبرز البدائل للعراق، لكنه يقتصر على نفط الحقول الشمالية، بما يعادل نحو 10% فقط من إجمالي الصادرات العراقية، فيما تبقى الغالبية معتمدة على مواني البصرة مرورًا بالمضيق.دول بلا بدائل فعالةتعتمد الكويت وقطر والبحرين بشكل شبه كامل على مضيق هرمز لتصدير النفط والغاز، خصوصًا قطر التي تمر معظم صادراتها من الغاز المسال عبره دون وجود مسار بديل.القدرة المحدودةتشير البيانات إلى أن الطاقة المشتركة لخطوط الأنابيب في السعودية والإمارات، حتى عند تشغيلها بكامل طاقتها، لا تتجاوز 6.5 مليون برميل يوميًا، مقابل تدفقات يومية عبر المضيق تقارب 20 مليون برميل.كما أن استمرار الاضطرابات قد يسحب ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا من سوق يستهلك قرابة 100 مليون برميل يوميًا.ورغم امتلاك ثلاث دول خليجية خطوط أنابيب توفر مسارات بديلة جزئيًا، فإن بدائل مضيق هرمز تبقى محدودة وغير قادرة على تعويض كامل تدفقات النفط والغاز في حال استمرار التصعيد أو إغلاق المضيق، ما يبقي الأسواق العالمية عرضة لمخاطر اضطراب حاد في الإمدادات وارتفاع الأسعار.

https://sarabic.ae/20260304/عشرات-ناقلات-النفط-تعلق-على-جانبي-مضيق-هرمز-صور-1111021252.html

https://sarabic.ae/20260304/تصويت-هل-يشكل-إغلاق-مضيق-هرمز-ورقة-ضغط-بالطاقة-لدى-إيران-ضد-واشنطن-وإسرائيل؟-1111020881.html

https://sarabic.ae/20260303/ترامب-سفن-البحرية-الأمريكية-سترافق-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-إذا-لزم-الأمر-1111010813.html

https://sarabic.ae/20260303/وزير-البترول-المصري-لم-نتأثر-بإغلاق-مضيق-هرمز-1111006893.html

https://sarabic.ae/20260303/أزمة-مضيق-هرمز-ماذا-يعني-إغلاقه-للعالم؟-1110985170.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم