وزير البترول المصري: لم نتأثر بإغلاق مضيق هرمز

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، والبنية التحتية لمصر ساعدتها على الاستدامة. 03.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت بوابة "الأهرام"، عن كريم بدوي، أن إمدادات الغاز القادمة عبر البحر المتوسط ستستمر دون تأخير، مشيرا إلى وجود ثلاث سفن لتغيير الغاز في ميناء السخنة لضمان انتظام الإمدادات.وأوضح بدوي أن "الدولة توفر جميع الاحتياجات البترولية لمختلف قطاعات الدولة، سواء فى الصناعة أو الزراعة والأسمدة، إضافة إلى احتياجات المواطنين، وذلك بفضل الاستعدادات المسبقة".وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن "هذه الاستعدادات تشمل التعاقدات طويلة الأجل لإمدادات الغاز، تمتد من 6 أشهر وحتى عقود تصل إلى عام 2027–2028، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الغاز لضمان الاستدامة واستمرار وصول الإمدادات إلى مصر".وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في المعركة: "كلا، يمكن القول إن العكس هو الصحيح، ففي الواقع كنا منخرطين في مفاوضات مع هؤلاء "المختلين" وكنت أعتقد أنهم كانوا سيبادرون إلى الهجوم لو لم نفعل ذلك"، وفق تعبيره.وأضاف: "يمكن القول إنني أنا من أجبرت إسرائيل على الانخراط في المعركة، وفي الواقع كان لدينا تأثير كبير لأن كل ما تملكه إيران قد تدمر اليوم، وصواريخهم بدأت تنضب".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، يوم السبت الفائت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر السبت الماضي، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

