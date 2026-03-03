https://sarabic.ae/20260303/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-ضرب-ثاني-منظومة-دفاع-جوي-أمريكية-ثاد-في-الإمارات-1110995999.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب ثاني منظومة دفاع جوي أمريكية "ثاد" في الإمارات
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري إعلانها "تفعيل قدرة سلاح الصواريخ الإيراني على ضرب أهدافه بنجاح. تم استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية الثانية من طراز ثاد في منطقة غرب آسيا بصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة... بتدمير هاتين المنظومتين، أصبح سلاح الصواريخ الإيراني قادراً على ضرب أهدافه بنجاح".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها "نُفذت عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية الخاصة وبمشاركة القوى البحرية"، على حد قوله.وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ضربة صاروخية له أمس الاثنين أصابت ثاني منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "ثاد" في قاعدة الرويس بالإمارات، بعد إصابة منظومة أخرى من نفس الطراز الأحد الماضي، مؤكدا قدرة سلاح الصواريخ الإيراني على ضرب أهدافه بنجاح.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن العلاقات العامة للحرس الثوري إعلانها "تفعيل قدرة سلاح الصواريخ الإيراني على ضرب أهدافه بنجاح. تم استهداف منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية الثانية من طراز ثاد في منطقة غرب آسيا بصواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني، ما أدى إلى إخراجها من الخدمة... بتدمير هاتين المنظومتين، أصبح سلاح الصواريخ الإيراني قادراً على ضرب أهدافه بنجاح".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، قصف وتدمير مواقع لـ"جماعات معادية" في إقليم كردستان العراق بـ 30 طائرة مسيرة.
وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية: "تم تدمير مواقع الجماعات المعادية للثورة في إقليم كردستان العراق بإطلاق 30 طائرة مسيرة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ الموجة الـ15 من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا أنها "نُفذت عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية الخاصة وبمشاركة القوى البحرية"، على حد قوله.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان رسمي، أن "العملية أسفرت عن إصابات مباشرة طالت 10 أهداف استراتيجية، شملت مراكز قيادة ومنشآت تجهيز في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية".