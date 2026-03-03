https://sarabic.ae/20260303/من-عرقلة-الاتفاق-لإعادة-التهجير-انعكاسات-خطيرة-للحرب-الإيرانية-الإسرائيلية-على-غزة-1110996379.html

من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة

من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة

سبوتنيك عربي

مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وانسداد أي حلول سياسية في الأفق، تلقي الحرب بظلالها على الكثير من البلدان والملفات المهمة، في مقدمتها قطاع غزة،... 03.03.2026

ويرى مراقبون أن الحرب الدائرة ستكون لها تداعيات كبيرة على القطاع، بشكل مباشر في حال قررت حركة "حماس" الانخراط فيها، وبشكل غير مباشر يتركز حول تعطيل الملفات المهمة المتعلقة بانتشار القوات الدولية، وبدء إعادة الإعمار.وبحسب الخبراء، التأثيرات على غزة لن تكون بسيطة، حيث قد تصل إلى إعادة احتلال القطاع، وعودة القصف الإسرائيلي للمدنيين، وصولًا إلى إعادة انهيار الاتفاق، وعودة استراتيجية تهجير السكان الفلسطينيين مرة أخرى.تأثيرات مباشرةأكد المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، أن مكانة قطاع غزة ووضعه الراهن يقعان في قلب انعكاسات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون مركبًا ويشمل مسارات مباشرة وغير مباشرة تؤثر على المشهد الميداني والسياسي بشكل جذري.وأضاف أن هذا الانخراط، في حال حدوثه، سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تدفع إسرائيل لتفعيل قوتها العسكرية واجتياح جغرافيا القطاع بالكامل مرة أخرى، مما سيفاقم معاناة المدنيين في ظل واقع يعاني في الأساس من سيطرة إسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة غزة.انعكاسات غير مباشرةوفيما يتعلق بالانعكاسات غير المباشرة للحرب، يرى أبو كرش أنها ستطال بشكل جوهري اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، موضحًا أن نجاح إسرائيل في هذه الحرب وفق رؤيتها قد يدفعها للمماطلة في تنفيذ بنود الانسحاب من الخط الأصفر في غزة، بحجة استمرار التهديد القادم من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، مما يهدد بانهيار الاتفاق كليًا أو جزئيًا، خاصة وأن إسرائيل كانت قد قبلت بالاتفاق تحت ضغط أمريكي، وباتت تنظر إلى حماس كأداة لإيران ينطبق عليها ما سيطبق على سائر أذرع طهران في المنطقة.وأضاف أن التطابق في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي تجاه النظام في إيران سيعقد بشكل كبير فرص التوصل إلى تسوية حقيقية في قطاع غزة، إذ ستدفع حماس ثمنًا كبيرًا نتيجة سنوات حكمها وتحالفها مع طهران، وهو ثمن قد يمتد ليطال المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف.ويعتقد أبو كرش أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام مصير مجهول قد تستغله إسرائيل لهندسة الجغرافيا والديموغرافيا في غزة عبر تكريس المناطق العازلة وفرض الهيمنة على الأرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تعيد تفعيل مخططات طرد السكان والتهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة انشغال العالم بالظروف السياسية والأمنية والعسكرية الناتجة عن الحرب المشتعلة مع إيران.عرقلة بنود الاتفاقوأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الـ72 ساعة الماضية شهدت تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في غزة والضفة الغربية على الرغم من استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.وأشار الرقب إلى وجود رغبة واضحة لدى الجانب الإسرائيلي لاستغلال انشغال المجتمع الدولي بالصراع مع إيران، لتكثيف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف أن هذا التوتر الإقليمي أدى إلى إغلاق مؤقت للمعابر وتجميد ملفات أساسية، متوقعًا تأجيل تفعيل لجنة إدارة غزة ومجلس السلام الدولي إلى حين وضوح الرؤية بشأن مآلات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي تطورات على الجبهة الشمالية". وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع، كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميًا.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشددًا على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل، على حد قوله.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

2026

