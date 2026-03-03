من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/من-عرقلة-الاتفاق-لإعادة-التهجير-انعكاسات-خطيرة-للحرب-الإيرانية-الإسرائيلية-على-غزة-1110996379.html
من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة
من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة
سبوتنيك عربي
مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وانسداد أي حلول سياسية في الأفق، تلقي الحرب بظلالها على الكثير من البلدان والملفات المهمة، في مقدمتها قطاع غزة،... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T15:59+0000
2026-03-03T15:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_0:63:1000:626_1920x0_80_0_0_e5ed149380b32a187a24d6bac6e781b4.jpg
ويرى مراقبون أن الحرب الدائرة ستكون لها تداعيات كبيرة على القطاع، بشكل مباشر في حال قررت حركة "حماس" الانخراط فيها، وبشكل غير مباشر يتركز حول تعطيل الملفات المهمة المتعلقة بانتشار القوات الدولية، وبدء إعادة الإعمار.وبحسب الخبراء، التأثيرات على غزة لن تكون بسيطة، حيث قد تصل إلى إعادة احتلال القطاع، وعودة القصف الإسرائيلي للمدنيين، وصولًا إلى إعادة انهيار الاتفاق، وعودة استراتيجية تهجير السكان الفلسطينيين مرة أخرى.تأثيرات مباشرةأكد المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، أن مكانة قطاع غزة ووضعه الراهن يقعان في قلب انعكاسات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون مركبًا ويشمل مسارات مباشرة وغير مباشرة تؤثر على المشهد الميداني والسياسي بشكل جذري.وأضاف أن هذا الانخراط، في حال حدوثه، سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تدفع إسرائيل لتفعيل قوتها العسكرية واجتياح جغرافيا القطاع بالكامل مرة أخرى، مما سيفاقم معاناة المدنيين في ظل واقع يعاني في الأساس من سيطرة إسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة غزة.انعكاسات غير مباشرةوفيما يتعلق بالانعكاسات غير المباشرة للحرب، يرى أبو كرش أنها ستطال بشكل جوهري اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، موضحًا أن نجاح إسرائيل في هذه الحرب وفق رؤيتها قد يدفعها للمماطلة في تنفيذ بنود الانسحاب من الخط الأصفر في غزة، بحجة استمرار التهديد القادم من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، مما يهدد بانهيار الاتفاق كليًا أو جزئيًا، خاصة وأن إسرائيل كانت قد قبلت بالاتفاق تحت ضغط أمريكي، وباتت تنظر إلى حماس كأداة لإيران ينطبق عليها ما سيطبق على سائر أذرع طهران في المنطقة.وأضاف أن التطابق في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي تجاه النظام في إيران سيعقد بشكل كبير فرص التوصل إلى تسوية حقيقية في قطاع غزة، إذ ستدفع حماس ثمنًا كبيرًا نتيجة سنوات حكمها وتحالفها مع طهران، وهو ثمن قد يمتد ليطال المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف.ويعتقد أبو كرش أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام مصير مجهول قد تستغله إسرائيل لهندسة الجغرافيا والديموغرافيا في غزة عبر تكريس المناطق العازلة وفرض الهيمنة على الأرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تعيد تفعيل مخططات طرد السكان والتهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة انشغال العالم بالظروف السياسية والأمنية والعسكرية الناتجة عن الحرب المشتعلة مع إيران.عرقلة بنود الاتفاقوأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الـ72 ساعة الماضية شهدت تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في غزة والضفة الغربية على الرغم من استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.وأشار الرقب إلى وجود رغبة واضحة لدى الجانب الإسرائيلي لاستغلال انشغال المجتمع الدولي بالصراع مع إيران، لتكثيف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.وأضاف أن هذا التوتر الإقليمي أدى إلى إغلاق مؤقت للمعابر وتجميد ملفات أساسية، متوقعًا تأجيل تفعيل لجنة إدارة غزة ومجلس السلام الدولي إلى حين وضوح الرؤية بشأن مآلات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي تطورات على الجبهة الشمالية". وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع، كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميًا.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشددًا على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل، على حد قوله.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260303/روساتوم-التهديدات-المحيطة-بمحطة-بوشهر-النووية-في-إيران-تتصاعد-1110994175.html
https://sarabic.ae/20260303/ترامب-إيران-ترغب-في-إجراء-محادثات-لكن-فات-الأوان-1110989326.html
https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الروسية-في-الأمم-المتحدة-يخشون-تسمية-الأشياء-بمسمياتها-بخصوص-الوضع-حول-إيران-1110988520.html
https://sarabic.ae/20260303/محلل-سياسي-لـإذاعة-سبوتنيك-إيران-أثبتت-تاريخيا-قدرتها-على-الصمود-لفترات-طويلة-1110988562.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110848556_72:0:960:666_1920x0_80_0_0_b2f7e5a94aada5bfd01fb1eb43ef4386.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

من عرقلة الاتفاق لإعادة التهجير.. انعكاسات خطيرة للحرب الإيرانية الإسرائيلية على غزة

15:59 GMT 03.03.2026
© AP Photoالدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
مع استمرار التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وانسداد أي حلول سياسية في الأفق، تلقي الحرب بظلالها على الكثير من البلدان والملفات المهمة، في مقدمتها قطاع غزة، واتفاق شرم الشيخ.
ويرى مراقبون أن الحرب الدائرة ستكون لها تداعيات كبيرة على القطاع، بشكل مباشر في حال قررت حركة "حماس" الانخراط فيها، وبشكل غير مباشر يتركز حول تعطيل الملفات المهمة المتعلقة بانتشار القوات الدولية، وبدء إعادة الإعمار.
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
"روساتوم": التهديدات المحيطة بمحطة "بوشهر" النووية في إيران تتصاعد
14:38 GMT
وبحسب الخبراء، التأثيرات على غزة لن تكون بسيطة، حيث قد تصل إلى إعادة احتلال القطاع، وعودة القصف الإسرائيلي للمدنيين، وصولًا إلى إعادة انهيار الاتفاق، وعودة استراتيجية تهجير السكان الفلسطينيين مرة أخرى.

تأثيرات مباشرة

أكد المحلل السياسي الفلسطيني، خليل أبو كرش، أن مكانة قطاع غزة ووضعه الراهن يقعان في قلب انعكاسات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون مركبًا ويشمل مسارات مباشرة وغير مباشرة تؤثر على المشهد الميداني والسياسي بشكل جذري.
وقال أبو كرش في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن هناك حالة من الترقب لمحاولات حركة حماس الانخراط في المواجهة، موضحًا أن الخطابات الرسمية الصادرة عن قيادة الحركة ومتحدثيها بضرورة مساندة إيران تعطي مؤشرات قوية على إمكانية دخولها في الحرب خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن هذا الانخراط، في حال حدوثه، سيؤدي إلى نتائج كارثية قد تدفع إسرائيل لتفعيل قوتها العسكرية واجتياح جغرافيا القطاع بالكامل مرة أخرى، مما سيفاقم معاناة المدنيين في ظل واقع يعاني في الأساس من سيطرة إسرائيلية على أكثر من 50% من مساحة غزة.

انعكاسات غير مباشرة

وفيما يتعلق بالانعكاسات غير المباشرة للحرب، يرى أبو كرش أنها ستطال بشكل جوهري اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، موضحًا أن نجاح إسرائيل في هذه الحرب وفق رؤيتها قد يدفعها للمماطلة في تنفيذ بنود الانسحاب من الخط الأصفر في غزة، بحجة استمرار التهديد القادم من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس، مما يهدد بانهيار الاتفاق كليًا أو جزئيًا، خاصة وأن إسرائيل كانت قد قبلت بالاتفاق تحت ضغط أمريكي، وباتت تنظر إلى حماس كأداة لإيران ينطبق عليها ما سيطبق على سائر أذرع طهران في المنطقة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
ترامب: إيران ترغب في إجراء محادثات لكن "فات الأوان"
13:00 GMT
وأضاف أن التطابق في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي تجاه النظام في إيران سيعقد بشكل كبير فرص التوصل إلى تسوية حقيقية في قطاع غزة، إذ ستدفع حماس ثمنًا كبيرًا نتيجة سنوات حكمها وتحالفها مع طهران، وهو ثمن قد يمتد ليطال المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن مستقبل غزة ومصير حماس سيطرحان على طاولة أي تسوية سياسية قادمة، خاصة في ظل تشبث الحركة بالحكم وعرقلتها لعمل لجنة التكنوقراط واستمرارها في إجراء تعيينات وزارية جديدة.
ويعتقد أبو كرش أن المشهد الحالي يفتح الباب أمام مصير مجهول قد تستغله إسرائيل لهندسة الجغرافيا والديموغرافيا في غزة عبر تكريس المناطق العازلة وفرض الهيمنة على الأرض، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تعيد تفعيل مخططات طرد السكان والتهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة انشغال العالم بالظروف السياسية والأمنية والعسكرية الناتجة عن الحرب المشتعلة مع إيران.

عرقلة بنود الاتفاق

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن الحرب الإيرانية الإسرائيلية تلقي بظلالها بشكل كبير ومباشر على ملف قطاع غزة، وتتسبب في تأجيل العديد من الملفات الحيوية المرتبطة به.

وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الـ72 ساعة الماضية شهدت تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في غزة والضفة الغربية على الرغم من استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الخارجية الروسية: في الأمم المتحدة يخشون تسمية الأشياء بمسمياتها بخصوص الوضع حول إيران
12:57 GMT
وأشار الرقب إلى وجود رغبة واضحة لدى الجانب الإسرائيلي لاستغلال انشغال المجتمع الدولي بالصراع مع إيران، لتكثيف العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن هذا التوتر الإقليمي أدى إلى إغلاق مؤقت للمعابر وتجميد ملفات أساسية، متوقعًا تأجيل تفعيل لجنة إدارة غزة ومجلس السلام الدولي إلى حين وضوح الرؤية بشأن مآلات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنسق مع إسرائيل تفاصيل هذا الهجوم، قد وضعت في اعتبارها تأجيل قضايا عديدة في القطاع، بما في ذلك ترتيبات وصول قوات الاستقرار والإجراءات المتعلقة بالشرطة.
والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبًا لأي تطورات على الجبهة الشمالية".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة
12:53 GMT
وفي الضفة الغربية، أوضح المتحدث أن القيادة المركزية تواصل تعزيز قواتها.أما في قطاع غزة، فأكد أن القيادة الجنوبية تواصل ما سماه "الدفاع عن الخط الأصفر"، في ظل استمرار حالة الاستنفار على حدود القطاع، كما أشار إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع كل من الأردن ومصر، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية إقليميًا.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "بلاده تخوض معركة لإثبات وجودها"، مشددًا على أنه أوفى بوعده بتوجيه ضربة قاضية إلى إيران، وأن الحملة العسكرية ستتواصل، على حد قوله.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، السبت الماضي، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала