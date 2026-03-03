https://sarabic.ae/20260303/الخارجية-الروسية-في-الأمم-المتحدة-يخشون-تسمية-الأشياء-بمسمياتها-بخصوص-الوضع-حول-إيران-1110988520.html
الخارجية الروسية: في الأمم المتحدة يخشون تسمية الأشياء بمسمياتها بخصوص الوضع حول إيران
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر عليموف، اليوم الثلاثاء، بأن شركاء روسيا في الأمم المتحدة يتوخون الحذر ويخشون تسمية الأشياء بمسمياتها فيما يخص الوضع... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال عليموف، خلال كلمته في المركز الصحفي المتعدد الوسائط في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "شركاؤنا، لسبب ما، لا يستطيعون، أو يخشون، أو لا يريدون، أو يتوخون الحذر في تسمية الأشياء بمسمياتها. نحن نفعل ذلك".وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه الحرب، التي شنّت الآن على إيران، قد تشجع، أولاً، على تطوير أسلحة نووية، ليس فقط في إيران. بل ستظهر هذه الحركة فورا في دول عربية مجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار إلى أن "أفعال الولايات المتحدة لن تقتصر على فنزويلا وكوبا وإيران".وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة المحيطة بإيران إلا بالطرق الدبلوماسية".وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، نرى ضرورة الدعوة بشكل قاطع وحاسم إلى وقف فوري للأعمال العدائية من أي طرف، وكخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، سواء في إيران، حيث أسفر هجوم على مدرسة عن مقتل أكثر من 150 فتاة، أو في أي دولة أخرى من دول الخليج العربي".وتابع: "لا نملك حتى الآن أي دليل على أن إيران كانت تطوّر أسلحة نووية، وهو ما كان المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب، هناك تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأمريكية المتخصصة، على أن إيران لم تنتج ولم تحاول إنتاج أسلحة نووية".لافروف ونظيره السعودي يتفقان على مواصلة الاتصالات والمشاورات بشأن الوضع في الشرق الأوسط
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر عليموف، اليوم الثلاثاء، بأن شركاء روسيا في الأمم المتحدة يتوخون الحذر ويخشون تسمية الأشياء بمسمياتها فيما يخص الوضع المحيط بإيران، لكن روسيا تفعل ذلك.
وقال عليموف، خلال كلمته في المركز الصحفي المتعدد الوسائط في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "شركاؤنا، لسبب ما، لا يستطيعون، أو يخشون، أو لا يريدون، أو يتوخون الحذر في تسمية الأشياء بمسمياتها. نحن نفعل ذلك".
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع الوزير الثاني لخارجية بروناي، إيروان بهين يوسف، عقب محادثات مشتركة بينهما، أن "الحرب التي شنّت على إيران ستشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية".
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه الحرب، التي شنّت الآن على إيران، قد تشجع، أولاً، على تطوير أسلحة نووية، ليس فقط في إيران. بل ستظهر هذه الحركة فورا في دول عربية مجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار إلى أن "أفعال الولايات المتحدة لن تقتصر على فنزويلا وكوبا وإيران".
وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة المحيطة بإيران إلا بالطرق الدبلوماسية".
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كان ينبغي توقّع فرض عقوبات على الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الوضع في إيران، أجاب قائلًا: "لا يتوقع فرض عقوبات".
وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، نرى ضرورة الدعوة بشكل قاطع وحاسم إلى وقف فوري للأعمال العدائية
من أي طرف، وكخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، سواء في إيران، حيث أسفر هجوم على مدرسة عن مقتل أكثر من 150 فتاة، أو في أي دولة أخرى من دول الخليج العربي".
وتابع: "لا نملك حتى الآن أي دليل على أن إيران كانت تطوّر أسلحة نووية، وهو ما كان المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب، هناك تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأمريكية المتخصصة، على أن إيران لم تنتج ولم تحاول إنتاج أسلحة نووية".