هاكان فيدان: وقف الهجمات على إيران قد يستغرق وقتا ونحذر من تداعيات إغلاق هرمز

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/هاكان-فيدان-وقف-الهجمات-على-إيران-قد-يستغرق-وقتا-ونحذر-من-تداعيات-إغلاق-هرمز-1110986950.html
هاكان فيدان: وقف الهجمات على إيران قد يستغرق وقتا ونحذر من تداعيات إغلاق هرمز
هاكان فيدان: وقف الهجمات على إيران قد يستغرق وقتا ونحذر من تداعيات إغلاق هرمز
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبدء مسار تفاوضي جديد قد يستغرق وقتاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:34+0000
2026-03-03T12:34+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg
وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.وأشار إلى أن العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام.واعتبر أن السيناريو الأسوأ يكمن في تصاعد الصراع وتحوله إلى حالة من عدم الاستقرار داخل إيران تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.كما لفت إلى أن توقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران أو حدوث اضطراب كبير في واردات الطاقة من دول الخليج قد يشكل خطراً بالغاً على أمن إمدادات الطاقة عالمياً، مشيراً إلى أن طهران تسعى لجعل استهداف منشآت الطاقة في الخليج مكلفاً، إلا أن الضغط المتوقع على الولايات المتحدة لوقف الحرب قد لا يتحقق وفق المعطيات الحالية.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260303/خبير-أمني-العمليات-الحربية-ضد-إيران-غير-قانونية-وتسحب-الشرعية-من-النظام-الدولي-1110962841.html
https://sarabic.ae/20260303/بعد-قصف-السفارة-الأمريكية-في-الرياض-السعودية-تحذر-إيران-وتؤكد-حقها-بالرد-على-العدوان-1110980942.html
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_62734c2d9a2db8359cf024312f810171.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

هاكان فيدان: وقف الهجمات على إيران قد يستغرق وقتا ونحذر من تداعيات إغلاق هرمز

12:34 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبدء مسار تفاوضي جديد قد يستغرق وقتاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية.
وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.
وأشار إلى أن العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام.
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
خبير أمني: العمليات الحربية ضد إيران غير قانونية وتسحب الشرعية من النظام الدولي
10:00 GMT
واعتبر أن السيناريو الأسوأ يكمن في تصاعد الصراع وتحوله إلى حالة من عدم الاستقرار داخل إيران تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها.

وأضاف أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تسعيان إلى إخراج إيران من معادلة كونها دولة تشكل تهديدًا مستقبليًا، محذرًا من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية وأسواق الطاقة العالمية، ما قد يدفع واشنطن إلى محاولة حسم الحرب خلال فترة قصيرة.

كما لفت إلى أن توقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران أو حدوث اضطراب كبير في واردات الطاقة من دول الخليج قد يشكل خطراً بالغاً على أمن إمدادات الطاقة عالمياً، مشيراً إلى أن طهران تسعى لجعل استهداف منشآت الطاقة في الخليج مكلفاً، إلا أن الضغط المتوقع على الولايات المتحدة لوقف الحرب قد لا يتحقق وفق المعطيات الحالية.
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
بعد قصف السفارة الأمريكية في الرياض... السعودية تحذر إيران وتؤكد حقها بالرد على "العدوان"
10:37 GMT
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала