ارتفاع عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة بعد توقف إنتاج الغاز المسال في قطر

ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات وتعطل الإمدادات العالمية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T15:35+0000

2026-03-02T15:35+0000

2026-03-02T15:35+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101863/94/1018639400_0:1339:2000:2464_1920x0_80_0_0_5e925fa88d3970124a95839bec674a30.jpg

قفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما آثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعاً مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50%، تصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، اليوم الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

