https://sarabic.ae/20260303/لافروف-والوزير-الثاني-لخارجية-بروناي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مشتركة-1110976112.html

لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع الوزير الثاني لخارجية بروناي، إيروان بهين يوسف، عقب محادثات مشتركة بينهما، أن "الحرب... 03.03.2026

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه الحرب، التي شنّت الآن على إيران، قد تشجع، أولاً، على تطوير أسلحة نووية، ليس فقط في إيران. بل ستظهر هذه الحركة فورا في دول عربية مجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار إلى أن "أفعال الولايات المتحدة لن تقتصر على فنزويلا وكوبا وإيران".وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة المحيطة بإيران إلا بالطرق الدبلوماسية".وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، نرى ضرورة الدعوة بشكل قاطع وحاسم إلى وقف فوري للأعمال العدائية من أي طرف، وكخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، سواء في إيران، حيث أسفر هجوم على مدرسة عن مقتل أكثر من 150 فتاة، أو في أي دولة أخرى من دول الخليج العربي".وأضاف: "نجري حوارًا مع زملائنا الأمريكيين على مستويات وصيغ مختلفة حول أزمات محددة وفي مجالات معينة من علاقاتنا".وتابع: "هناك وقت لإجراء حوار شامل مع الولايات المتحدة حول كيفية نظرهم إلى العالم والدور الذي يخصصونه فيه للآخرين".قال لافروف خلال المؤتمر الصحفي حول أنه من غير الواقعي مطالبة إيران بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم: "إن القول بأن إيران يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتخلى عن هذا الحق، الذي هو حق مكفول لجميع الدول الأخرى، ليس واقعيا جدا".وأضاف: "ربما أدلى ستيف ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي) بتصريح مؤسف، ولكن إذا كان هذا هو سبب العدوان، فإنه يثير العديد من التساؤلات".وحول أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أوضح: "في جميع الأحوال، نحن منفتحون على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم نقطع هذا الحوار قط".وأردف: "إذا اندلعت هذه الحرب لأن إيران رفضت أي مخططات تحرمها من حقها غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهو حق مكفول لجميع دول العالم، فإذا ما تم الترويج لهذا المنطق الآن، فأنا أضمن لكم ظهور قوى في إيران، وحركات نافذة، ستفعل بالضبط ما يريد الأمريكيون تجنبه - وهو امتلاك قنبلة نووية. لأن الولايات المتحدة لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية".وحول الموقف الأمريكي بشأن النزاع الأوكراني، أوضح: "لن أخوض في التفاصيل، لكنني أؤكد أن موقف إدارة ترامب ثابت. وقد تم ترسيخه بشكل أساسي في تفاهمات أنكوريج".وأضاف: "يتزايد خطر خروج مشكلة عدم انتشار الأسلحة النووية عن السيطرة".وأكد أن روسيا ستعارض أي إجراءات قد تشعل سباق تسلح نووي، قائلا: "سنواصل الدفاع عن مبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية، وسنعارض بشدة أي إجراءات قد تقوّض هذه المبادئ وتشعل سباق تسلح نووي".لافروف يؤكد لنظيره الإماراتي أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أمر "غير مقبول"وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته

