https://sarabic.ae/20260303/لافروف-والوزير-الثاني-لخارجية-بروناي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مشتركة-1110976112.html
لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية
لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع الوزير الثاني لخارجية بروناي، إيروان بهين يوسف، عقب محادثات مشتركة بينهما، أن "الحرب... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T09:20+0000
2026-03-03T09:20+0000
2026-03-03T10:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110975943_0:1:3070:1728_1920x0_80_0_0_53cfbdfc2932cb397843261acc4df39e.jpg
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه الحرب، التي شنّت الآن على إيران، قد تشجع، أولاً، على تطوير أسلحة نووية، ليس فقط في إيران. بل ستظهر هذه الحركة فورا في دول عربية مجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأشار إلى أن "أفعال الولايات المتحدة لن تقتصر على فنزويلا وكوبا وإيران".وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة المحيطة بإيران إلا بالطرق الدبلوماسية".وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، نرى ضرورة الدعوة بشكل قاطع وحاسم إلى وقف فوري للأعمال العدائية من أي طرف، وكخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، سواء في إيران، حيث أسفر هجوم على مدرسة عن مقتل أكثر من 150 فتاة، أو في أي دولة أخرى من دول الخليج العربي".وأضاف: "نجري حوارًا مع زملائنا الأمريكيين على مستويات وصيغ مختلفة حول أزمات محددة وفي مجالات معينة من علاقاتنا".وتابع: "هناك وقت لإجراء حوار شامل مع الولايات المتحدة حول كيفية نظرهم إلى العالم والدور الذي يخصصونه فيه للآخرين".قال لافروف خلال المؤتمر الصحفي حول أنه من غير الواقعي مطالبة إيران بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم: "إن القول بأن إيران يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتخلى عن هذا الحق، الذي هو حق مكفول لجميع الدول الأخرى، ليس واقعيا جدا".وأضاف: "ربما أدلى ستيف ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي) بتصريح مؤسف، ولكن إذا كان هذا هو سبب العدوان، فإنه يثير العديد من التساؤلات".وحول أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أوضح: "في جميع الأحوال، نحن منفتحون على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم نقطع هذا الحوار قط".وأردف: "إذا اندلعت هذه الحرب لأن إيران رفضت أي مخططات تحرمها من حقها غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهو حق مكفول لجميع دول العالم، فإذا ما تم الترويج لهذا المنطق الآن، فأنا أضمن لكم ظهور قوى في إيران، وحركات نافذة، ستفعل بالضبط ما يريد الأمريكيون تجنبه - وهو امتلاك قنبلة نووية. لأن الولايات المتحدة لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية".وحول الموقف الأمريكي بشأن النزاع الأوكراني، أوضح: "لن أخوض في التفاصيل، لكنني أؤكد أن موقف إدارة ترامب ثابت. وقد تم ترسيخه بشكل أساسي في تفاهمات أنكوريج".وأضاف: "يتزايد خطر خروج مشكلة عدم انتشار الأسلحة النووية عن السيطرة".وأكد أن روسيا ستعارض أي إجراءات قد تشعل سباق تسلح نووي، قائلا: "سنواصل الدفاع عن مبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية، وسنعارض بشدة أي إجراءات قد تقوّض هذه المبادئ وتشعل سباق تسلح نووي".لافروف يؤكد لنظيره الإماراتي أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أمر "غير مقبول"وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
https://sarabic.ae/20260302/لافروف-ونظيره-السعودي-يتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-والمشاورات-بشأن-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1110955375.html
https://sarabic.ae/20260303/لافروف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-يؤثر-أيضا-على-دول-جنوب-شرق-آسيا-1110974450.html
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-الروسية-لافروف-ونظيره-الصيني-يدعوان-إلى-وقف-فوري-للعمليات-العسكرية-في-الشرق-الأوسط-1110916838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/03/1110975943_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_82863b0f03c0b6fc0fba09374a27478d.jpg
لافروف والوزير الثاني لخارجية بروناي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مشتركة
سبوتنيك عربي
لافروف والوزير الثاني لخارجية بروناي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مشتركة
2026-03-03T09:20+0000
true
PT40M12S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية
09:20 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 10:35 GMT 03.03.2026)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع الوزير الثاني لخارجية بروناي، إيروان بهين يوسف، عقب محادثات مشتركة بينهما، أن "الحرب التي شنّت على إيران ستشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية".
وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "إن هذه الحرب، التي شنّت الآن على إيران، قد تشجع، أولاً، على تطوير أسلحة نووية، ليس فقط في إيران. بل ستظهر هذه الحركة فورا في دول عربية مجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار إلى أن "أفعال الولايات المتحدة لن تقتصر على فنزويلا وكوبا وإيران".
وأكد أنه "لا يمكن حل الأزمة المحيطة بإيران إلا بالطرق الدبلوماسية".
وردًا منه على سؤال حول ما إذا كان ينبغي توقّع فرض عقوبات على الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الوضع في إيران، أجاب قائلًا: "لا يتوقع فرض عقوبات".
وأضاف: "أولا وقبل كل شيء، في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، نرى ضرورة الدعوة بشكل قاطع وحاسم إلى وقف فوري للأعمال العدائية من أي طرف، وكخطوة أولى غير مشروطة، يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لوقف أي أعمال تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، سواء في إيران، حيث أسفر هجوم على مدرسة عن مقتل أكثر من 150 فتاة، أو في أي دولة أخرى من دول الخليج العربي".
وتابع: "لا نملك حتى الآن أي دليل على أن إيران كانت تطوّر أسلحة نووية، وهو ما كان المبرر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحرب، هناك تأكيد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخبارات الأمريكية المتخصصة، على أن إيران لم تنتج ولم تحاول إنتاج أسلحة نووية".
وقال وزير الخارجية الروسي: "إن العضوين الغربيين الآخرين في مجلس الأمن الدولي، فرنسا والمملكة المتحدة(بريطانيا)، يحاولان النأي بنفسيهما عما تفعله واشنطن".
وأضاف: "نجري حوارًا مع زملائنا الأمريكيين على مستويات وصيغ مختلفة حول أزمات محددة وفي مجالات معينة من علاقاتنا".
وأشار إلى أنه "سبق للرئيس بوتين (فلاديمير) أن اقترح عقد قمة للدول الـ 5 التي تمتلك أسلحة نووية، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، ولا تزال هذه المبادرة قائمة. لقد طال انتظار هذا الحوار، بل أقول إنه تأخر كثيرًا، آمل أن تدرك إدارة ترامب ذلك وأن تكون مستعدة لمثل هذا النقاش الجاد".
وتابع: "هناك وقت لإجراء حوار شامل مع الولايات المتحدة حول كيفية نظرهم إلى العالم والدور الذي يخصصونه فيه للآخرين".
وحول ما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية ستجرؤان على فرض عقوبات على رياضيي الولايات المتحدة وإسرائيل، قال لافروف: "لقد سألنا مرارًا وتكرارًا عن الوضع الراهن مع اللجنة البارالمبية الدولية، وما إذا كانت ستتخذ أي قرارات أم لا. اللجنة الأولمبية، والاتحادات الأخرى التي تستضيف المسابقات... لا يوجد رد، من الواضح أن لا أحد سيجرؤ على اتخاذ مثل هذه الخطوات".
قال لافروف خلال المؤتمر الصحفي حول أنه من غير الواقعي مطالبة إيران بالتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم: "إن القول بأن إيران يجب أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتخلى عن هذا الحق، الذي هو حق مكفول لجميع الدول الأخرى، ليس واقعيا جدا".
وحول أن إيران لها حق غير قابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، قال: "لم يعترض أحد قط على الحق غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم كمبدأ ينطبق على جميع الدول، دون استثناء الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لقد انطلقنا دائما من فرضية أنه يجب السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، تستند إلى الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف لكل دولة، بما في ذلك إيران، وفقاً للقانون الدولي".
وأضاف: "ربما أدلى ستيف ويتكوف (المبعوث الرئاسي الأمريكي) بتصريح مؤسف، ولكن إذا كان هذا هو سبب العدوان، فإنه يثير العديد من التساؤلات".
وحول أن روسيا منفتحة على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أوضح: "في جميع الأحوال، نحن منفتحون على الحوار مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ولم نقطع هذا الحوار قط".
ووفقا له: "للتوسط بفعالية (في الحرب القائمة بين إيران وأمريكا وإسرائيل)، نحتاج بالطبع إلى فهم واضح لتوجهات الأطراف. ولا نرى حتى الآن وضوحًا كافيًا بشأن أهداف زملائنا الأمريكيين".
وأردف: "إذا اندلعت هذه الحرب لأن إيران رفضت أي مخططات تحرمها من حقها غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، وهو حق مكفول لجميع دول العالم، فإذا ما تم الترويج لهذا المنطق الآن، فأنا أضمن لكم ظهور قوى في إيران، وحركات نافذة، ستفعل بالضبط ما يريد الأمريكيون تجنبه - وهو امتلاك قنبلة نووية. لأن الولايات المتحدة لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية".
وتابع: "سنسعى جاهدين لاستخدام قدراتنا في العلاقات، بما في ذلك مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمنع تفاقم هذه المشكلة وحلها".
وحول الموقف الأمريكي بشأن النزاع الأوكراني، أوضح: "لن أخوض في التفاصيل، لكنني أؤكد أن موقف إدارة ترامب ثابت. وقد تم ترسيخه بشكل أساسي في تفاهمات أنكوريج".
وتابع: "إن الموافقة على وقف إطلاق النار في ظل شروط تتضمن الإبقاء على عدو مسلح من قبل أوروبا، وعدو تستهدفه أوروبا لشن حرب جديدة ضد روسيا، أمر يتعارض بشكل مباشر مع مصالحنا ومنطقنا السليم".
وأضاف: "يتزايد خطر خروج مشكلة عدم انتشار الأسلحة النووية عن السيطرة".
وأكد أن روسيا ستعارض أي إجراءات قد تشعل سباق تسلح نووي، قائلا: "سنواصل الدفاع عن مبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية، وسنعارض بشدة أي إجراءات قد تقوّض هذه المبادئ وتشعل سباق تسلح نووي".