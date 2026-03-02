https://sarabic.ae/20260302/لافروف-ونظيره-السعودي-يتفقان-على-مواصلة-الاتصالات-والمشاورات-بشأن-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1110955375.html
لافروف ونظيره السعودي يتفقان على مواصلة الاتصالات والمشاورات بشأن الوضع في الشرق الأوسط
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، على مواصلة التواصل بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الوزارة نشر على صفحتها الرسمية: "اتفق سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان، على الحفاظ على اتصال مستمر من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفقا، خلال مكالمة هاتفية، على مواصلة التواصل بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان الوزارة نشر على صفحتها الرسمية: "اتفق سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان، على الحفاظ على اتصال مستمر من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعربا، خلال اتصال هاتفي، عن قلقهما من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وعواقبه الوخيمة.
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين في بيان له، أنه "خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى بحث تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل مفصل، نتيجة للعدوان المسلح الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأضاف البيان، "أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء المخاطر الحقيقية لتصعيد منطقة النزاع، التي طالت بالفعل عدة دول عربية، والتي قد تترتب عليها عواقب وخيمة".
ووفقا لبيان الكرملين، فإن "ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكن أن تلعب دوراً لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
