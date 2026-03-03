https://sarabic.ae/20260303/محلل-سياسي-لـإذاعة-سبوتنيك-إيران-أثبتت-تاريخيا-قدرتها-على-الصمود-لفترات-طويلة-1110988562.html
محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة
قال المختص بالشأن الإيراني والمحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، إن الإيرانيين تمكنوا من استيعاب الصدمة الأولى التي تمثلت في الضربة العسكرية واغتيال المرشد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أن ذلك كان عبر ثلاثة مسارات أساسية: أولها الحضور الشعبي الواسع في الشوارع وما اعتبره فشلاً للرهان على تحريك الشارع ضد النظام، وثانيها الإسراع في إيجاد قيادة بديلة، وثالثها تنفيذ رد عسكري واسع النطاق لم يكن متوقعا.وأضاف قصير، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إيران أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود لفترات طويلة، مستشهداً بالحرب العراقية–الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، ومقارنة ذلك بالوضع الأمريكي الحالي حيث تتمركز القوات في البحر.ولفت إلى أنه في حال راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيار الحرب البرية، فإن ذلك قد يتحول – بحسب تعبيره – إلى "فيتنام جديدة" للولايات المتحدة، نظراً لقدرة الجندي الإيراني على خوض المعارك البرية، واتساع الجغرافيا الإيرانية وتعقيدها.وذكّر المحلل السياسي بتجربة محاولة تحرير الرهائن الأمريكيين عام 1979، وما تعرضت له القوات الأمريكية في الصحراء آنذاك، معتبراً أن أي مغامرة برية قد تعني عودة الجنود الأمريكيين في توابيت، بما سينعكس سلباً على الداخل الأمريكي.وأشار إلى أن الشروط التي كان ترامب يسعى إلى فرضها خلال المفاوضات كانت تهدف، بحسب تقديره، إلى وضع إيران تحت ما وصفه بـ"الحماية الأمريكية والصهيونية"، معتبراً أنه لا يوجد إيراني يمكن أن يقبل بمثل هذه الشروط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
