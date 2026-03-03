محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/محلل-سياسي-لـإذاعة-سبوتنيك-إيران-أثبتت-تاريخيا-قدرتها-على-الصمود-لفترات-طويلة-1110988562.html
محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة
محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة
سبوتنيك عربي
قال المختص بالشأن الإيراني والمحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، إن الإيرانيين تمكنوا من استيعاب الصدمة الأولى التي تمثلت في الضربة العسكرية واغتيال المرشد... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:53+0000
2026-03-03T12:53+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg
وأوضح أن ذلك كان عبر ثلاثة مسارات أساسية: أولها الحضور الشعبي الواسع في الشوارع وما اعتبره فشلاً للرهان على تحريك الشارع ضد النظام، وثانيها الإسراع في إيجاد قيادة بديلة، وثالثها تنفيذ رد عسكري واسع النطاق لم يكن متوقعا.وأضاف قصير، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إيران أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود لفترات طويلة، مستشهداً بالحرب العراقية–الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، ومقارنة ذلك بالوضع الأمريكي الحالي حيث تتمركز القوات في البحر.ولفت إلى أنه في حال راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيار الحرب البرية، فإن ذلك قد يتحول – بحسب تعبيره – إلى "فيتنام جديدة" للولايات المتحدة، نظراً لقدرة الجندي الإيراني على خوض المعارك البرية، واتساع الجغرافيا الإيرانية وتعقيدها.وذكّر المحلل السياسي بتجربة محاولة تحرير الرهائن الأمريكيين عام 1979، وما تعرضت له القوات الأمريكية في الصحراء آنذاك، معتبراً أن أي مغامرة برية قد تعني عودة الجنود الأمريكيين في توابيت، بما سينعكس سلباً على الداخل الأمريكي.وأشار إلى أن الشروط التي كان ترامب يسعى إلى فرضها خلال المفاوضات كانت تهدف، بحسب تقديره، إلى وضع إيران تحت ما وصفه بـ"الحماية الأمريكية والصهيونية"، معتبراً أنه لا يوجد إيراني يمكن أن يقبل بمثل هذه الشروط.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
https://sarabic.ae/20260303/هاكان-فيدان-وقف-الهجمات-على-إيران-قد-يستغرق-وقتا-ونحذر-من-تداعيات-إغلاق-هرمز-1110986950.html
https://sarabic.ae/20260303/لافروف-والوزير-الثاني-لخارجية-بروناي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثات-مشتركة-1110976112.html
https://sarabic.ae/20260303/خبير-أمني-لـسبوتنيك-أرض-الصومال-غير-مؤهلة-لمساندة-أمريكا-وإسرائيل-في-حربها-ضد-إيران-1110963473.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_501b499dba422d209c4beaad33495b18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

محلل سياسي لـ"إذاعة سبوتنيك": إيران أثبتت تاريخيا قدرتها على الصمود لفترات طويلة

12:53 GMT 03.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
حصري
قال المختص بالشأن الإيراني والمحلل السياسي اللبناني قاسم قصير، إن الإيرانيين تمكنوا من استيعاب الصدمة الأولى التي تمثلت في الضربة العسكرية واغتيال المرشد الأعلى.
وأوضح أن ذلك كان عبر ثلاثة مسارات أساسية: أولها الحضور الشعبي الواسع في الشوارع وما اعتبره فشلاً للرهان على تحريك الشارع ضد النظام، وثانيها الإسراع في إيجاد قيادة بديلة، وثالثها تنفيذ رد عسكري واسع النطاق لم يكن متوقعا.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
هاكان فيدان: وقف الهجمات على إيران قد يستغرق وقتا ونحذر من تداعيات إغلاق هرمز
12:34 GMT
وأضاف قصير، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن إيران أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود لفترات طويلة، مستشهداً بالحرب العراقية–الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، ومقارنة ذلك بالوضع الأمريكي الحالي حيث تتمركز القوات في البحر.
وأشار إلى أن الاهتزازات الاقتصادية العالمية، إلى جانب ما تتعرض له إسرائيل من ضربات، تمثل عوامل قد تؤثر في مسار المعركة ومدتها، مؤكداً أن الرهان الإيراني الأساسي يقوم على عامل الوقت والصبر الاستراتيجي.
ولفت إلى أنه في حال راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيار الحرب البرية، فإن ذلك قد يتحول – بحسب تعبيره – إلى "فيتنام جديدة" للولايات المتحدة، نظراً لقدرة الجندي الإيراني على خوض المعارك البرية، واتساع الجغرافيا الإيرانية وتعقيدها.
لافروف والوزير الثاني لخارجية بروناي يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثات مشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
لافروف: الحرب على إيران تشجع دول الجوار على تطوير أسلحة نووية
09:20 GMT
وذكّر المحلل السياسي بتجربة محاولة تحرير الرهائن الأمريكيين عام 1979، وما تعرضت له القوات الأمريكية في الصحراء آنذاك، معتبراً أن أي مغامرة برية قد تعني عودة الجنود الأمريكيين في توابيت، بما سينعكس سلباً على الداخل الأمريكي.
كما أشار قصير إلى أن الضربات التي وجهتها إيران إلى عدد من العواصم القريبة تندرج – من وجهة نظره – في إطار الدفاع عن النفس عبر استهداف قواعد عسكرية أمريكية على أراضي تلك الدول، مؤكداً أن طهران لم تكن تسعى إلى التصعيد مع جيرانها العرب، غير أن التطورات الميدانية فرضت عليها هذا المسار.
وأشار إلى أن الشروط التي كان ترامب يسعى إلى فرضها خلال المفاوضات كانت تهدف، بحسب تقديره، إلى وضع إيران تحت ما وصفه بـ"الحماية الأمريكية والصهيونية"، معتبراً أنه لا يوجد إيراني يمكن أن يقبل بمثل هذه الشروط.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
خبير أمني لـ"سبوتنيك": أرض الصومال غير مؤهلة لمساندة أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران
11:00 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала