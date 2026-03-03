عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
خبير أمني لـ"سبوتنيك": أرض الصومال غير مؤهلة لمساندة أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران
خبير أمني لـ"سبوتنيك": أرض الصومال غير مؤهلة لمساندة أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران
أكد، د.حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو الصومال، أن أرض الصومال إقليم من أقاليم الصومال... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
الصومال
إسرائيل
وأضاف في تصريح خاص ل" سبوتنيك"، اليوم الاثنين، لا أعتقد أن أرض الصومال يمكن أن تساند أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران، لأن ارض الصومال أصلا مقاطعة أو اقليما من الصومال، ولا يملك مقومات الدولة الحديثة التي تؤهله أن يكون جزء من عملية كبرى كالحزب الإيرانية - الأمريكية والإسرائيلية التي تدور رحاها في أجزاء مختلفة في الشرق الأوسط.وتابع علي، صحيح أن ميناء ومطار بربرا الرئيسيين تحت إدارة أرض الصومال، إلا أنهما غير مجهزين لاستخدام الأغراض العسكرية.وأشار علي، كان هناك وجود لدولة خليجية في المنطقة- ميناء ومطار بربرا- لا أدرى عن ما إذا نصبت أجهزة التنصت أو أي معدات عسكرية، ولكن المعلوم لدينا أن أرض الصومال ليس لديها قدرات ذاتية لمساعدة الأمريكان والإسرائيليين ضد إيران.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
خبير أمني لـ"سبوتنيك": أرض الصومال غير مؤهلة لمساندة أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران

11:00 GMT 03.03.2026

© Sputnik . Youry Abramotchkin
عاصمة الصومال مقديشو
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد، د.حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو الصومال، أن أرض الصومال إقليم من أقاليم الصومال ولا تمتلك مقومات الدولة الحديثة التي تؤهلها لتكون جزء من الحرب الكبرى التي تدور رحاها بين أمريكا وإسرائيل من جانب وإيران من الجانب الٱخر.
وأضاف في تصريح خاص ل" سبوتنيك"، اليوم الاثنين، لا أعتقد أن أرض الصومال يمكن أن تساند أمريكا وإسرائيل في حربها ضد إيران، لأن ارض الصومال أصلا مقاطعة أو اقليما من الصومال، ولا يملك مقومات الدولة الحديثة التي تؤهله أن يكون جزء من عملية كبرى كالحزب الإيرانية - الأمريكية والإسرائيلية التي تدور رحاها في أجزاء مختلفة في الشرق الأوسط.
وتابع علي، صحيح أن ميناء ومطار بربرا الرئيسيين تحت إدارة أرض الصومال، إلا أنهما غير مجهزين لاستخدام الأغراض العسكرية.
وأشار علي، كان هناك وجود لدولة خليجية في المنطقة- ميناء ومطار بربرا- لا أدرى عن ما إذا نصبت أجهزة التنصت أو أي معدات عسكرية، ولكن المعلوم لدينا أن أرض الصومال ليس لديها قدرات ذاتية لمساعدة الأمريكان والإسرائيليين ضد إيران.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
