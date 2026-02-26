https://sarabic.ae/20260226/إسرائيل-توافق-على-اعتماد-أول-سفير-لـأرض-الصومال-لديها--1110772754.html

إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير لـ"أرض الصومال" لديها

إسرائيل توافق على اعتماد أول سفير لـ"أرض الصومال" لديها

سبوتنيك عربي

وافقت الحكومة الإسرائيلية، على أول سفير لـ "أرض الصومال" (صوماليلاند) لدى إسرائيل. 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T10:40+0000

2026-02-26T10:40+0000

2026-02-26T10:40+0000

الصومال

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7839d2a3550240e9c5c59627bae596ae.jpg

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ، في بيان لها أمس الأربعاء، أنها "وافقت على الدكتور محمد حاجي (سفيرا) لصوماليلاند لدى إسرائيل"، بعد شهرين من اعترافها رسمياً بالإقليم الانفصالي الواقع في القرن الأفريقي.وأصبحت إسرائيل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أول دولة تعترف بـ "صوماليلاند"، منذ أن أعلنت استقلالها من طرف واحد عن الصومال في عام 1991 في أعقاب تفجر حرب أهلية.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الجاري، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

https://sarabic.ae/20260217/أردوغان-قرار-إسرائيل-الاعتراف-بـصوماليلاند-لن-يفيد-صوماليلاند-ولا-القرن-الأفريقي-1110464962.html

الصومال

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي