https://sarabic.ae/20260211/الرئيس-الصومالي-يكشف-عن-خطوات-حاسمة-لمواجهة-الاعتراف-الإسرائيلي-بـصوماليلاند-1110254278.html

"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"

"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)... 11.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-11T13:12+0000

2026-02-11T13:12+0000

2026-02-11T13:12+0000

الصومال

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234128_0:0:2236:1259_1920x0_80_0_0_af306edc3143f77c02506e0d0744bf55.jpg

وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".وحذر من أن "وحدة الصومال خط أحمر" وأن أي مغامرة إسرائيلية في هذا الصدد لن تمر دون رد، موضحا أن بلاده قد اتخذت ثلاث خطوات رئيسية في مواجهة هذا الاعتراف الإسرائيلي. أولها التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لإبطال هذا الاعتراف، حيث تم بالفعل عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الموضوع، وهو ما اعتبره محمود "نصراً دبلوماسياً مهماً".كما أعرب محمود عن تقديره للدول العربية والإسلامية والأفريقية التي أصدرت بيانات تضامن مع الصومال، مؤكدًا أن "الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي".وتتمثل الخطوة الثالثة في تعزيز الحوار الوطني الداخلي بين مختلف الأطراف السياسية في الصومال، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، حيث أكد محمود أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز وحدة الدولة الصومالية.وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذا الاعتراف الإسرائيلي على أمن البحر الأحمر، أشار الرئيس الصومالي إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام نزعات انفصالية في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد أن أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة، التي تعتبر شريانًا ملاحيًا حيويًا، سيؤثر بشكل مباشر على أمن التجارة الدولية والطاقة.وفي تقييمه للهدف الإسرائيلي من الاعتراف بـ "صومالي لاند"، قال الرئيس الصومالي إن الهدف يتجاوز الاعتراف السياسي، ليشمل سعيًا لإيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي.محمود أكد أن الصومال يسعى للسلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات المنطقة. ودعا الدول العربية، خصوصًا تلك المشاطئة للبحر الأحمر، إلى إدراك أن أمنها القومي مرتبط بأمن الصومال، مؤكدًا أن تفتيت الدول يخلق فراغات أمنية تهدد الإقليم بأسره.في الختام، شدد الرئيس الصومالي على أهمية التضامن مع بلاده في هذه المرحلة الدقيقة، محذرًا من المخططات التي تسعى إلى جر المنطقة إلى فوضى لا نهاية لها.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

https://sarabic.ae/20260211/الرئيس-الصومالي-ووزير-الدفاع-المصري-يشهدان-جاهزية-القوات-المصرية-في-الصومال-فيديو-1110241333.html

https://sarabic.ae/20260208/السيسي-يؤكد-أهمية-مشاركة-مصر-ضمن-بعثة-الاتحاد-الأفريقي-لتعزيز-الأمن-في-الصومال-1110143257.html

https://sarabic.ae/20260203/الصومال-وروسيا-يوقعان-مذكرة-تفاهم-في-المجال-الصحي-1109939710.html

الصومال

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصومال, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي