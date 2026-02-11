"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"
"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)... 11.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-11T13:12+0000
2026-02-11T13:12+0000
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".وحذر من أن "وحدة الصومال خط أحمر" وأن أي مغامرة إسرائيلية في هذا الصدد لن تمر دون رد، موضحا أن بلاده قد اتخذت ثلاث خطوات رئيسية في مواجهة هذا الاعتراف الإسرائيلي. أولها التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لإبطال هذا الاعتراف، حيث تم بالفعل عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الموضوع، وهو ما اعتبره محمود "نصراً دبلوماسياً مهماً".كما أعرب محمود عن تقديره للدول العربية والإسلامية والأفريقية التي أصدرت بيانات تضامن مع الصومال، مؤكدًا أن "الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي".وتتمثل الخطوة الثالثة في تعزيز الحوار الوطني الداخلي بين مختلف الأطراف السياسية في الصومال، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، حيث أكد محمود أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز وحدة الدولة الصومالية.وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذا الاعتراف الإسرائيلي على أمن البحر الأحمر، أشار الرئيس الصومالي إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام نزعات انفصالية في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد أن أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة، التي تعتبر شريانًا ملاحيًا حيويًا، سيؤثر بشكل مباشر على أمن التجارة الدولية والطاقة.وفي تقييمه للهدف الإسرائيلي من الاعتراف بـ "صومالي لاند"، قال الرئيس الصومالي إن الهدف يتجاوز الاعتراف السياسي، ليشمل سعيًا لإيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي.محمود أكد أن الصومال يسعى للسلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات المنطقة. ودعا الدول العربية، خصوصًا تلك المشاطئة للبحر الأحمر، إلى إدراك أن أمنها القومي مرتبط بأمن الصومال، مؤكدًا أن تفتيت الدول يخلق فراغات أمنية تهدد الإقليم بأسره.في الختام، شدد الرئيس الصومالي على أهمية التضامن مع بلاده في هذه المرحلة الدقيقة، محذرًا من المخططات التي تسعى إلى جر المنطقة إلى فوضى لا نهاية لها.وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
"الرئيس الصومالي يكشف عن خطوات حاسمة لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"

13:12 GMT 11.02.2026
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الصومال حسن شيخ محمود خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
كشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
قوات من الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
الرئيس الصومالي ووزير الدفاع المصري يشهدان جاهزية القوات المصرية في الصومال... فيديو
09:02 GMT
وحذر من أن "وحدة الصومال خط أحمر" وأن أي مغامرة إسرائيلية في هذا الصدد لن تمر دون رد، موضحا أن بلاده قد اتخذت ثلاث خطوات رئيسية في مواجهة هذا الاعتراف الإسرائيلي. أولها التحرك الدبلوماسي الفوري عبر الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، لإبطال هذا الاعتراف، حيث تم بالفعل عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي بشأن هذا الموضوع، وهو ما اعتبره محمود "نصراً دبلوماسياً مهماً".
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في تعزيز التنسيق العربي والإسلامي والأفريقي، مشيراً إلى الموقف الواضح والمبدئي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية التي أصدرت بياناً قويًا يدين المساس بوحدة الصومال.
كما أعرب محمود عن تقديره للدول العربية والإسلامية والأفريقية التي أصدرت بيانات تضامن مع الصومال، مؤكدًا أن "الذاكرة الوطنية الصومالية ستحتفظ بهذا التضامن التاريخي".
وتتمثل الخطوة الثالثة في تعزيز الحوار الوطني الداخلي بين مختلف الأطراف السياسية في الصومال، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، حيث أكد محمود أن بلاده ستواصل العمل على تعزيز وحدة الدولة الصومالية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
السيسي يؤكد أهمية مشاركة مصر ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لتعزيز الأمن في الصومال
8 فبراير, 12:59 GMT
وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لهذا الاعتراف الإسرائيلي على أمن البحر الأحمر، أشار الرئيس الصومالي إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام نزعات انفصالية في المنطقة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد أن أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة، التي تعتبر شريانًا ملاحيًا حيويًا، سيؤثر بشكل مباشر على أمن التجارة الدولية والطاقة.
وفي تقييمه للهدف الإسرائيلي من الاعتراف بـ "صومالي لاند"، قال الرئيس الصومالي إن الهدف يتجاوز الاعتراف السياسي، ليشمل سعيًا لإيجاد موطئ قدم استراتيجي لإسرائيل في القرن الأفريقي.
وأضاف: "هذا التحرك الإسرائيلي يمثل اختبارًا لموقف الصومال والعالم العربي والأفريقي تجاه قضايا السيادة ووحدة الدول، ونحن نرفض أي محاولة لتحويل الصومال إلى ساحة لتصفية صراعات دولية أو إقليمية".
محمود أكد أن الصومال يسعى للسلام، وإعادة الإعمار، والتنمية المستدامة، وليس إلى استيراد أزمات المنطقة. ودعا الدول العربية، خصوصًا تلك المشاطئة للبحر الأحمر، إلى إدراك أن أمنها القومي مرتبط بأمن الصومال، مؤكدًا أن تفتيت الدول يخلق فراغات أمنية تهدد الإقليم بأسره.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي
3 فبراير, 12:17 GMT
في الختام، شدد الرئيس الصومالي على أهمية التضامن مع بلاده في هذه المرحلة الدقيقة، محذرًا من المخططات التي تسعى إلى جر المنطقة إلى فوضى لا نهاية لها.
وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
