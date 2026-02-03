الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي

عربي
بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/الصومال-وروسيا-يوقعان-مذكرة-تفاهم-في-المجال-الصحي-1109939710.html
الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي
الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الصومال وقّعت مع روسيا مذكرة تفاهم في المجال الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T12:17+0000
2026-02-03T12:17+0000
العالم
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_7839d2a3550240e9c5c59627bae596ae.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "جمهورية الصومال الاتحادية وقّعت مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم في جنيف تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير النظم الصحية في كلا البلدين".وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقات التاريخية بين الصومال وروسيا في مجال الصحة، وتحدّد إطارا واسعا للتعاون، وتشمل مجالات تطوير النظم الصحية، وتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتبادل الخبرات والبحوث، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها، وتنظيم الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز خدمات رعاية الأم والوليد".وفي هذا السياق، أكد الوزير الصومالي ونائب وزير الصحة الروسي على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحي، واتفقا على ضرورة التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم وترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحقق نتائج فعّالة وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
https://sarabic.ae/20260122/وزير-الدفاع-الصومالي-سنلغي-اتفاقيات-أي-دولة-تنتهك-سيادتنا-1109516527.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101352/51/1013525188_358:0:3087:2047_1920x0_80_0_0_956a8a79717964b1fa52011bae56d6fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, روسيا
العالم, العالم العربي, روسيا

الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي

12:17 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Youry Abramotchkin  / الانتقال إلى بنك الصورعاصمة الصومال مقديشو
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Youry Abramotchkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الصومال وقّعت مع روسيا مذكرة تفاهم في المجال الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "جمهورية الصومال الاتحادية وقّعت مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم في جنيف تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير النظم الصحية في كلا البلدين".

وأضافت أن مذكرة التفاهم وقّعها "وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الصومال الاتحادية، علي حاجي آدم، ونائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، ما يمثّل خطوة هامة نحو تعميق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين".

وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقات التاريخية بين الصومال وروسيا في مجال الصحة، وتحدّد إطارا واسعا للتعاون، وتشمل مجالات تطوير النظم الصحية، وتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتبادل الخبرات والبحوث، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها، وتنظيم الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز خدمات رعاية الأم والوليد".
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
وزير الدفاع الصومالي: سنلغي اتفاقيات أي دولة تنتهك سيادتنا
22 يناير, 13:04 GMT
كما تشمل مذكرة التفاهم "التعاون في تطبيق تقنيات الصحة الرقمية، والطب النووي، وتعزيز السياحة العلاجية، بما يتماشى مع جهود الصومال لتحديث قطاعها الصحي وتحسين تقديم الخدمات".
وفي هذا السياق، أكد الوزير الصومالي ونائب وزير الصحة الروسي على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحي، واتفقا على ضرورة التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم وترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحقق نتائج فعّالة وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала