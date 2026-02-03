https://sarabic.ae/20260203/الصومال-وروسيا-يوقعان-مذكرة-تفاهم-في-المجال-الصحي-1109939710.html
الصومال وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الصحي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الصومال وقّعت مع روسيا مذكرة تفاهم في المجال الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة
العالم
العالم العربي
روسيا
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "جمهورية الصومال الاتحادية وقّعت مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم في جنيف تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير النظم الصحية في كلا البلدين".وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقات التاريخية بين الصومال وروسيا في مجال الصحة، وتحدّد إطارا واسعا للتعاون، وتشمل مجالات تطوير النظم الصحية، وتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتبادل الخبرات والبحوث، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها، وتنظيم الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز خدمات رعاية الأم والوليد".وفي هذا السياق، أكد الوزير الصومالي ونائب وزير الصحة الروسي على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحي، واتفقا على ضرورة التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم وترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحقق نتائج فعّالة وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
الأخبار
العالم, العالم العربي, روسيا
أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية، اليوم الثلاثاء، بأن الصومال وقّعت مع روسيا مذكرة تفاهم في المجال الصحي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والخمسين بعد المئة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن "جمهورية الصومال الاتحادية وقّعت مع روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم في جنيف تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي وتطوير النظم الصحية في كلا البلدين".
وأضافت أن مذكرة التفاهم وقّعها "وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية الصومال الاتحادية، علي حاجي آدم، ونائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، ما يمثّل خطوة هامة نحو تعميق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين".
وأشارت إلى أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقات التاريخية بين الصومال وروسيا في مجال الصحة، وتحدّد إطارا واسعا للتعاون، وتشمل مجالات تطوير النظم الصحية، وتدريب وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتبادل الخبرات والبحوث، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية وعلاجها، وتنظيم الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز خدمات رعاية الأم والوليد".
كما تشمل مذكرة التفاهم "التعاون في تطبيق تقنيات الصحة الرقمية، والطب النووي، وتعزيز السياحة العلاجية، بما يتماشى مع جهود الصومال لتحديث قطاعها الصحي وتحسين تقديم الخدمات".
وفي هذا السياق، أكد الوزير الصومالي ونائب وزير الصحة الروسي على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحي، واتفقا على ضرورة التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم وترجمتها إلى إجراءات ملموسة تحقق نتائج فعّالة وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.