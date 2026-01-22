وزير الدفاع الصومالي: سنلغي اتفاقيات أي دولة تنتهك سيادتنا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الدفاع الصومالي: سنلغي اتفاقيات أي دولة تنتهك سيادتنا
وزير الدفاع الصومالي: سنلغي اتفاقيات أي دولة تنتهك سيادتنا
أكد وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلّم فقي، اليوم الخميس، أن بلاده "تتعامل بحزم مع أي طرف يمس سيادتها أو يتجاوز حدود الاحترام المتبادل".
الصومال
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم
وفي تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، على هامش مؤتمر ومعرض "ديمدكس 2026" في الدوحة، شدد فقي على أن "قرار إنهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات جاء نتيجة ما وصفه بـخروقات تمس السيادة الصومالية".وأوضح أن "أي وجود عسكري أجنبي أو قواعد عسكرية داخل البلاد يجب أن يخضع للإشراف الكامل للحكومة الصومالية، وأن يُقام على أساس الاحترام التام لسيادة الدولة".وعن أسباب اهتمام بعض الدول بإقامة قواعد عسكرية أو تعزيز حضورها في الصومال، أوضح معلّم فقي أن ذلك يعود إلى عوامل متعددة، من بينها مكافحة الإرهاب والقرصنة، والأهمية الجيوسياسية لموقع الصومال المشرف على خليج عدن وباب المندب، إضافة إلى التنافس على الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن النادرة والثروة السمكية.وفي ما يخص إقليم أرض الصومال، شدد وزير الدفاع على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي اتفاقيات يبرمها بمعزل عن الحكومة المركزية تُعد مخالفة للدستور الصومالي وللقانون الدولي.وحذّر من أن الاعتراف بالإقليم قد يقوّض وحدة البلاد ويهدد مسار بناء الدولة، فضلًا عن كونه عاملًا قد يشعل صراعات داخلية ويزعزع استقرار المنطقة.وأعرب الوزير عن أسفه لما آل إليه وضع الإقليم، معتبرًا أنه بات أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى استغلاله لتحقيق أجندات معادية للصومال، في محاولات وصفها بأنها غير واقعية لنيل اعتراف دولي.وفي سياق متصل، اعتبر معلّم فقي أن أي اعتراف إسرائيلي بإقليم أرض الصومال يشكّل تهديدا مباشرا لوحدة الصومال وسيادته، خصوصا في ظل مرحلة التعافي التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الأزمات. وكشف عن محاولات إسرائيلية لاستغلال الموقع الاستراتيجي للإقليم، دون مراعاة مصالح سكانه، إضافة إلى مساعٍ لنقل فلسطينيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة إلى أراضٍ صومالية، وهو ما يتعارض مع القيم والثوابت الوطنية الصومالية.وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
الصومال
إسرائيل
أكد وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلّم فقي، اليوم الخميس، أن بلاده "تتعامل بحزم مع أي طرف يمس سيادتها أو يتجاوز حدود الاحترام المتبادل".
وفي تصريحات خاصة لـ"الجزيرة نت"، على هامش مؤتمر ومعرض "ديمدكس 2026" في الدوحة، شدد فقي على أن "قرار إنهاء جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات جاء نتيجة ما وصفه بـخروقات تمس السيادة الصومالية".
وأوضح أن "أي وجود عسكري أجنبي أو قواعد عسكرية داخل البلاد يجب أن يخضع للإشراف الكامل للحكومة الصومالية، وأن يُقام على أساس الاحترام التام لسيادة الدولة".
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"
15 يناير, 15:58 GMT
وعن أسباب اهتمام بعض الدول بإقامة قواعد عسكرية أو تعزيز حضورها في الصومال، أوضح معلّم فقي أن ذلك يعود إلى عوامل متعددة، من بينها مكافحة الإرهاب والقرصنة، والأهمية الجيوسياسية لموقع الصومال المشرف على خليج عدن وباب المندب، إضافة إلى التنافس على الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن النادرة والثروة السمكية.
وفي ما يخص إقليم أرض الصومال، شدد وزير الدفاع على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وأن أي اتفاقيات يبرمها بمعزل عن الحكومة المركزية تُعد مخالفة للدستور الصومالي وللقانون الدولي.
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية
18 يناير, 03:21 GMT
وحذّر من أن الاعتراف بالإقليم قد يقوّض وحدة البلاد ويهدد مسار بناء الدولة، فضلًا عن كونه عاملًا قد يشعل صراعات داخلية ويزعزع استقرار المنطقة.
وأعرب الوزير عن أسفه لما آل إليه وضع الإقليم، معتبرًا أنه بات أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى استغلاله لتحقيق أجندات معادية للصومال، في محاولات وصفها بأنها غير واقعية لنيل اعتراف دولي.
وفي سياق متصل، اعتبر معلّم فقي أن أي اعتراف إسرائيلي بإقليم أرض الصومال يشكّل تهديدا مباشرا لوحدة الصومال وسيادته، خصوصا في ظل مرحلة التعافي التي تمر بها البلاد بعد سنوات من الأزمات. وكشف عن محاولات إسرائيلية لاستغلال الموقع الاستراتيجي للإقليم، دون مراعاة مصالح سكانه، إضافة إلى مساعٍ لنقل فلسطينيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة إلى أراضٍ صومالية، وهو ما يتعارض مع القيم والثوابت الوطنية الصومالية.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
خبير دولي لـ"سبوتنيك": الرئيس الصومالي وجه رسائل قوية للانفصاليين والعالم بعد زيارته إلى"لاسعانود"
18 يناير, 17:57 GMT
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
