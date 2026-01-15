https://sarabic.ae/20260115/عبد-الملك-الحوثي-يؤكد-جديته-في-استهداف-أي-وجود-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-1109276310.html

عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

سبوتنيك عربي

جدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف اليمن الداعم للشعب الصومالي، محذرا من ما وصفه "بمحاولات إسرائيلية لإيجاد... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T15:58+0000

2026-01-15T15:58+0000

2026-01-15T16:10+0000

أنصار الله

الصومال

إسرائيل

العالم العربي

الحرب على اليمن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg

وقال الحوثي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة "الذكرى السنوية للشهيد القائد للعام 1447هـ"، إن "هذه القضية تمثل خطرا مباشرا على البحر الأحمر وباب المندب"، مشددا على أن "اليمن لا يمكن أن يلتزم الصمت تجاهها"، واعتبر أن البيانات السياسية وحدها "لا قيمة لها" دون مواقف عملية.وأكد الحوثي استمرار عمليات الرصد، والعمل على تعزيزها، معلنا "الاستعداد لاستهداف أي تمركز إسرائيلي ثابت في الأراضي الصومالية، بما في ذلك القواعد العسكرية، إذا توفرت الإمكانات"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم دون تردد"، وفقا لتلفزيون "المسيرة".وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لتحقيق أهدافها في الصومال مستغلة موقعه الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب"، واصفا الموقع بأنه "حيوي ومؤثر على أمن المنطقة بأكملها، في إطار مساعي تل أبيب للسيطرة على الممرات المائية".ورأى الحوثي أن "هذا الأسلوب يعكس خشية المسؤول الإسرائيلي من الموقف اليمني"، معتبرا أن "الزيارة لم تكن مدفوعة بمخاوف من ردود الفعل العربية أو الإسلامية".وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

https://sarabic.ae/20260111/وزير-الدفاع-الصومالي-إسرائيل-تخطط-لتهجير-الفلسطينيين-قسرا-لـ-أرض-الصومال-1109117052.html

https://sarabic.ae/20260108/إسرائيل-تحسم-جدل-إعادة-توطين-سكان-غزة-في-أرض-الصومال-1109031695.html

الصومال

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الصومال, إسرائيل, العالم العربي, الحرب على اليمن