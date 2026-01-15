عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260115/عبد-الملك-الحوثي-يؤكد-جديته-في-استهداف-أي-وجود-إسرائيلي-في-أرض-الصومال-1109276310.html
عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"
عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"
سبوتنيك عربي
جدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف اليمن الداعم للشعب الصومالي، محذرا من ما وصفه "بمحاولات إسرائيلية لإيجاد... 15.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-15T15:58+0000
2026-01-15T16:10+0000
أنصار الله
الصومال
إسرائيل
العالم العربي
الحرب على اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وقال الحوثي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة "الذكرى السنوية للشهيد القائد للعام 1447هـ"، إن "هذه القضية تمثل خطرا مباشرا على البحر الأحمر وباب المندب"، مشددا على أن "اليمن لا يمكن أن يلتزم الصمت تجاهها"، واعتبر أن البيانات السياسية وحدها "لا قيمة لها" دون مواقف عملية.وأكد الحوثي استمرار عمليات الرصد، والعمل على تعزيزها، معلنا "الاستعداد لاستهداف أي تمركز إسرائيلي ثابت في الأراضي الصومالية، بما في ذلك القواعد العسكرية، إذا توفرت الإمكانات"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم دون تردد"، وفقا لتلفزيون "المسيرة".وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لتحقيق أهدافها في الصومال مستغلة موقعه الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب"، واصفا الموقع بأنه "حيوي ومؤثر على أمن المنطقة بأكملها، في إطار مساعي تل أبيب للسيطرة على الممرات المائية".ورأى الحوثي أن "هذا الأسلوب يعكس خشية المسؤول الإسرائيلي من الموقف اليمني"، معتبرا أن "الزيارة لم تكن مدفوعة بمخاوف من ردود الفعل العربية أو الإسلامية".وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
https://sarabic.ae/20260111/وزير-الدفاع-الصومالي-إسرائيل-تخطط-لتهجير-الفلسطينيين-قسرا-لـ-أرض-الصومال-1109117052.html
https://sarabic.ae/20260108/إسرائيل-تحسم-جدل-إعادة-توطين-سكان-غزة-في-أرض-الصومال-1109031695.html
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_159:0:1164:754_1920x0_80_0_0_9693bdcc5d771c05de495b78c5e07265.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, الصومال, إسرائيل, العالم العربي, الحرب على اليمن
أنصار الله, الصومال, إسرائيل, العالم العربي, الحرب على اليمن

عبد الملك الحوثي يؤكد جديته في استهداف أي وجود إسرائيلي في "أرض الصومال"

15:58 GMT 15.01.2026 (تم التحديث: 16:10 GMT 15.01.2026)
© Photo / X.comعبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
© Photo / X.com
تابعنا عبر
جدد زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على موقف اليمن الداعم للشعب الصومالي، محذرا من ما وصفه "بمحاولات إسرائيلية لإيجاد موطئ قدم في الصومال، لما يمثله ذلك من تهديد لليمن وأمن المنطقة والممرات البحرية الدولية".
وقال الحوثي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة "الذكرى السنوية للشهيد القائد للعام 1447هـ"، إن "هذه القضية تمثل خطرا مباشرا على البحر الأحمر وباب المندب"، مشددا على أن "اليمن لا يمكن أن يلتزم الصمت تجاهها"، واعتبر أن البيانات السياسية وحدها "لا قيمة لها" دون مواقف عملية.
وأكد الحوثي استمرار عمليات الرصد، والعمل على تعزيزها، معلنا "الاستعداد لاستهداف أي تمركز إسرائيلي ثابت في الأراضي الصومالية، بما في ذلك القواعد العسكرية، إذا توفرت الإمكانات"، مشيرا إلى أن ذلك "سيتم دون تردد"، وفقا لتلفزيون "المسيرة".
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
وزير الدفاع الصومالي: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا لـ "أرض الصومال"
11 يناير, 09:10 GMT
وأشار إلى أن "إسرائيل تسعى لتحقيق أهدافها في الصومال مستغلة موقعه الجغرافي المطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب"، واصفا الموقع بأنه "حيوي ومؤثر على أمن المنطقة بأكملها، في إطار مساعي تل أبيب للسيطرة على الممرات المائية".
وتطرق زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية في كلمته إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى "أرض الصومال"، واصفا الزيارة بأنها تمت "بصورة سرية، إذ لم يُعلن عنها مسبقا، وتمت عبر إثيوبيا وبطائرة رومانية"، متسائلا عن أسباب هذا التخفي في زيارة رسمية.
ورأى الحوثي أن "هذا الأسلوب يعكس خشية المسؤول الإسرائيلي من الموقف اليمني"، معتبرا أن "الزيارة لم تكن مدفوعة بمخاوف من ردود الفعل العربية أو الإسلامية".
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
إسرائيل تحسم جدل إعادة توطين سكان غزة في إقليم "أرض الصومال"
8 يناير, 16:17 GMT
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала