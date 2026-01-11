https://sarabic.ae/20260111/وزير-الدفاع-الصومالي-إسرائيل-تخطط-لتهجير-الفلسطينيين-قسرا-لـ-أرض-الصومال-1109117052.html

وزير الدفاع الصومالي: إسرائيل تخطط لتهجير الفلسطينيين قسرا لـ "أرض الصومال"

قال وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي: إن "لدى الحكومة الصومالية معلومات تفيد بسعي إسرائيل إلى تنفيذ خطة لتهجير فلسطينيين قسرًا إلى إقليم "أرض الصومال"،... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

ودعا فقي، في تصريحات تليفزيونية، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب أي اعتراف بما وصفه بـ"الإقليم الانفصالي"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك أي صفة قانونية أو شرعية تتيح له منح الاعتراف لكيانات داخل دول ذات سيادة.وأوضح الوزير الصومالي، أن التحركات الإسرائيلية تمثل اعتداءً مباشرًا على وحدة الأراضي الصومالية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تستغل قيادات انفصالية، رغم أن نحو نصف المناطق التي كانت تُعرف سابقًا بـ"أرض الصومال" أعلنت خلال العامين الماضيين انضمامها إلى جمهورية الصومال الفدرالية.وكشف فقي، أن إسرائيل تسعى كذلك إلى إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة، مستندة إلى موقعها الإستراتيجي القريب من مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي وتقسيم الدول.كما أشاد فقي بمواقف عدد من الدول العربية والإقليمية، من بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، لدعمها وحدة الصومال، مثمنًا في الوقت ذاته موقف الإدارة الأميركية بعدم الاعتراف بما يسمى إقليم "أرض الصومال".وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

