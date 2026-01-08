عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب اعترافها بـ"أرض الصومال" فورا
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب اعترافها بـ"أرض الصومال" فورا
سبوتنيك عربي
أصدرت 22 دولة إسلامية بيانا مشتركا تؤكد فيه رفضها لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وتصف الزيارة بأنها "غير قانونية".
ونشر البيان الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.وتضمن البيان أسماء الدول التي وقّع وزراء خارجيتها عليه لمطالبة إسرائيل بسحب اعترافها بـ"أرض الصومال" فورًا، وهي مصر والجزائر وبنغلاديش واتحاد جزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا وإيران والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان، وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.وتضمن البيان إشارة إلى البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن وزراء خارجية تلك الدول، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.وأكد البيان أن "تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة"، ويثمنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بـ"التفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي".وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
https://sarabic.ae/20260106/الاتحاد-الأفريقي-يطالب-إسرائيل-بإلغاء-اعترافها-بـأرض-الصومال-1108972135.html
https://sarabic.ae/20260106/مصر-تعتبر-اعتراف-إسرائيل-بـ-أرض-الصومال-سابقة-خطيرة-1108963346.html
إسرائيل
الصومال
22 دولة إسلامية تطالب إسرائيل بسحب اعترافها بـ"أرض الصومال" فورا

أصدرت 22 دولة إسلامية بيانا مشتركا تؤكد فيه رفضها لزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، لإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، وتصف الزيارة بأنها "غير قانونية".
ونشر البيان الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الخميس.
وتضمن البيان أسماء الدول التي وقّع وزراء خارجيتها عليه لمطالبة إسرائيل بسحب اعترافها بـ"أرض الصومال" فورًا، وهي مصر والجزائر وبنغلاديش واتحاد جزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا وإيران والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عُمان، وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وتركيا واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
الاتحاد الأفريقي يطالب إسرائيل بإلغاء اعترافها بـ"أرض الصومال"
6 يناير, 19:23 GMT
وتضمن البيان إشارة إلى البيان السابق الصادر بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن وزراء خارجية تلك الدول، والذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وقال البيان إن "هذه الدول تعرب عن إدانتها الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة، التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم "أرض الصومال"، ويؤكدون أن هذه الزيارة تعد انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان أن "تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة"، ويثمنون التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بـ"التفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
مصر تعتبر اعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال" سابقة خطيرة
6 يناير, 14:39 GMT
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".

يذكر أن الصومال فقد فعليًا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.
