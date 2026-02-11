الرئيس الصومالي ووزير الدفاع المصري يشهدان جاهزية القوات المصرية في الصومال... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحوّل والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الصومالي ووزير الدفاع المصري يشهدان جاهزية القوات المصرية في الصومال... فيديو
الرئيس الصومالي ووزير الدفاع المصري يشهدان جاهزية القوات المصرية في الصومال... فيديو
شهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، برفقة الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد...
ووفقا لبيان الجيش المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا لإجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، وهو ما عكس مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لجميع الأسلحة والتخصصات، تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وعرض نماذج من المركبات المشاركة في المهمة.وأكدت القوات المصرية المشاركة أعلى درجات الجاهزية والاحترافية القتالية، ما يضمن تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة وقدرة تحت مختلف الظروف.ويعكس هذا الحدث الموقف المصري التاريخي والحرص على المشاركة الفاعلة في دعم ركائز الأمن والسلم الدوليين، ودعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه.وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، دعم بلاده الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة أو تهدد استقرار القرن الأفريقي.كما تناولت المباحثات مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزام بلاده باستكمال نشر قواتها ضمن البعثة، دعما للأمن والاستقرار في الصومال وفي إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأضاف السيسي أنه ناقش مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، التطورات الإقليمية الراهنة، واتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في منطقة القرن الأفريقي، مشددًا على أن "مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع على عاتق الدول المشاطئة لهما"، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر والصومال في هذا السياق.وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
شهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، برفقة الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال.
ووفقا لبيان الجيش المصري، تأتي هذه الخطوة في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
وتضمنت الزيارة عرضًا تقديميًا لإجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، وهو ما عكس مدى الجاهزية والاستعداد القتالي لجميع الأسلحة والتخصصات، تلا ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية وعرض نماذج من المركبات المشاركة في المهمة.
وأكدت القوات المصرية المشاركة أعلى درجات الجاهزية والاحترافية القتالية، ما يضمن تنفيذ المهام الموكلة بكفاءة وقدرة تحت مختلف الظروف.
ويعكس هذا الحدث الموقف المصري التاريخي والحرص على المشاركة الفاعلة في دعم ركائز الأمن والسلم الدوليين، ودعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه.
الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
ما أهمية زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر في هذا التوقيت والرسائل التي تحملها؟
8 فبراير, 18:56 GMT
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، دعم بلاده الكامل لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة أو تهدد استقرار القرن الأفريقي.

وأشار السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، إلى أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون مع الصومال في المجالات الطبية، معلنًا "عزم القاهرة إرسال قافلة طبية مصرية تضم تخصصات متنوعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، والتعاون العسكري والأمني، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب ونقل الخبرات المصرية في هذا الشأن".

كما تناولت المباحثات مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، إذ أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التزام بلاده باستكمال نشر قواتها ضمن البعثة، دعما للأمن والاستقرار في الصومال وفي إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـصومالي لاند وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
راديو
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعدا استراتيجيا أمنيا لها
19 يناير, 13:39 GMT
وأضاف السيسي أنه ناقش مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، التطورات الإقليمية الراهنة، واتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في منطقة القرن الأفريقي، مشددًا على أن "مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن تقع على عاتق الدول المشاطئة لهما"، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر والصومال في هذا السياق.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
