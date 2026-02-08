https://sarabic.ae/20260208/ما-أهمية-زيارة-الرئيس-الصومالي-إلى-مصر-في-هذا-التوقيت-والرسائل-التي-تحملها-1110152424.html

ما أهمية زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر في هذا التوقيت والرسائل التي تحملها؟

ما أهمية زيارة الرئيس الصومالي إلى مصر في هذا التوقيت والرسائل التي تحملها؟

تحظى زيارة الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، اليوم إلى مصر باهتمام كبير على المستويين الإقليمي والدولي، نظرا لتوقيت الزيارة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من...

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وأن مباحثات الجانبان بحسب بيان (الرئاسة المصرية) تطرقت إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس جدد خلال المحادثات موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، مؤكدا رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية، ومحذرا من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مثمنا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومقدرا دعم مصر لوحدة واستقرار الصومال، وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والصومال، حيث شدد الرئيس على أهمية تفعيل إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع في يناير/كانون ثاني 2025، كما تم بحث فرص التعاون في مجالات التجارة والتنمية والتعليم وبناء القدرات، كما تطرق الجانبان إلى التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية، خاصة في مواجهة الإرهاب، بالاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية.وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شهدت المباحثات توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلا عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية.زيارة هامةبداية يقول الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، "لا شك أن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة هامة جدا بعد تلاحق الأحداث في القرن الأفريقي مؤخرا، والتي تمثلت في محاولة الجانب الإثيوبي إبرام اتفاقية مع ما يسمى بـ(أرض الصومال)، للسماح لأديس أبابا ببناء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، وترسيخ شكل من التعاون فيما بين إثيوبيا وأرض الصومال، إضافة إلى الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال والجدل الكبير الذي جرى تفعيله على النطاقين الدولي والإقليمي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن سعي إثيوبيا لإبرام اتفاقية مع ما يسمى بأرض الصومال للسماح ببناء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة في بداية العام 2024، حيث سارعت مصر باستنكار هذا الأمر، وفي نهاية العام قامت مصر بإبرام اتفاقية استراتيجية مع الصومال، ودعت جامعة الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك".وتابع غباشي، "وقفت مصر بجانب الصومال في تلك الأزمة الجديدة وأخذت معها في هذا السياق تركيا والمملكة العربية السعودية، وهي دوا أساسية كانت قد بدأت التنديد بالاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وبما ترغب فيه إثيوبيا في أرض الصومال".شراكة استراتيجيةوأشار غباشي إلى أن" الأحداث الأخير والتطورات في المشهد الصومالي والأطماع الخارجية فيه، كل هذا أدى إلى وجود تنسيق واتفاقات استراتيجية عالية بين مصر والصومال، لأن الجميع يعلم أن منطقة القرن الأفريقي وما تضمه من دول جيبوتي والصومال وإريتريا وغيرها، هذه المنطقة اليوم أصبحت حيوية وتتكالب عليها قوى إقليمية ودولية، لأن وجود قواعد عسكرية لتلك الدول في الصومال، يسمح بالتأكيد بشكل من أشكال التأثير على حركة الملاحة في البحر الأحمر".وأكد غباشي أن "زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة في هذا التوقيت هى تعزيز لأمن البحر الأحمر بشكل عام، وأتصور أن تلك الزيارة تعزز من تلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وربما تتحول بعد ذلك إلى شراكة إستراتيجية رفيعة المستوى، لأن تلك المرحلة حساسة جدا، خاصة بعد الإعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال".دلالات جوهريةمن جانبه يقول، د.حسن شيخ علي، خبير العلاقات الدولية، وأستاذ الدراسات الأمنية في المعهد العالي للدراسات الأمنية في مقديشو الصومال، "أرى أن زيارة الرئيس الصومالي إلى جمهورية مصر العربية لها دلالات جوهرية تتعلق بالتدخل الإسرائيلي في الشأن الصومالي الداخلي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن الزعم الإسرائيلي بالاعتراف بأرض الصومال التي هى جزء من الصومال الاتحادي، هى محاولة للنيل من وحدة البلاد من أجل تفتيت البلاد إلى دويلات صغيرة، هذا ما تتصدى له الصومال بالتعاون مع بعض الدول العربية والإسلامية".ولفت شيخ علي إلى أنه "يضاف إلى سبق تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين الصديقين في العام الماضى، وذلك لحماية وحدة التراب الصومالي وحماية الأمن القومي المصري، من خلال دعم الصومال وإيجاد قوة عسكرية في الممرات المائية ابتداء من البحر الأحمر مرورا إلى بحر العرب".مصر والصومالبدوره يقول، عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي، "تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس حسن شيخ محمود إلى مصر في ظل أوضاع داخلية وإقليمية معقدة، خاصة وأنها تتزامن مع تطورات الجغرافيا السياسية في المنطقة، جراء إعلان الاحتلال اعترافه بإدارة صوماليلاند الانفصالية كدولة مستقلة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "مصر كانت ولا تزال من أوائل الدول التي وقفت مع الصومال في رفض انتهاكات الاحتلال لسيادة البلاد وتمزيق وحدته وأراضيه".وأشار محمد إلى أن "الثقل السياسي والتاريخي لمصر في المنطقة جعلها محط أنظار للمنطقة، فضلا عما يمثله الصومال من بعد للأمن القومي العربي ومنطقة البحر الأحمر، ربما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين و حلفاؤهم في المنطقة، لمواجهة التطورات وانتهاكات الاحتلال".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن، في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري.وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991 بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة منفصلة.

