أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بـ"صوماليلاند" لن يفيد "صوماليلاند" ولا القرن الأفريقي
أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بـ"صوماليلاند" لن يفيد "صوماليلاند" ولا القرن الأفريقي
أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بـ"صوماليلاند" لن يفيد "صوماليلاند" ولا القرن الأفريقي

16:50 GMT 17.02.2026
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل الاعتراف بإقليم "صوماليلاند" (أرض الصومال) الانفصالي لن يفيد "صوماليلاند" ولا القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أن القرن الأفريقي يجب ألا يتحول إلى ساحة صراع لقوى أجنبية.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا، إن "قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال لن يفيد لا أرض الصومال ولا القرن الإفريقي".

وأضاف الرئيس التركي: "نؤكد على ضرورة حل مشاكل أفريقيا من قبل دول المنطقة وعدم تحول القرن الأفريقي إلى ساحة صراع لقوى أجنبية".

وكشف الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، يوم 11 فبراير/ شباط الجاري، عن سلسلة من الخطوات السياسية والقانونية التي تتخذها بلاده لمواجهة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) كدولة مستقلة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات
15 فبراير, 19:35 GMT
وأكد الرئيس الصومالي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصومال وضمان استقرار المنطقة، مشدداً على التنسيق الوثيق مع شركاء بلاده، وخاصة المملكة العربية السعودية، في هذه المسألة الحساسة.
وقال إن بعض الدول في المنطقة قد تكون لها مصالح في هذا الاعتراف، لكنه امتنع عن تسميتها، مضيفا: "من الواضح أن البعض قد يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة".
