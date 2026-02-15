الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
ترامب يحذر زيلينسكي من إهدار فرصة إبرام صفقة مع روسيا، مجلس الأمن يدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات
الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيؤجل زيارته التي كانت مقررة إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد: "أردوغان أكد لمحمد بن زايد آل نهيان هاتفيا أنه سيؤجل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مرض رئيسها، وأنه سيزور الإمارات في موعد آخر سيتم تحديده في الوقت الأنسب".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".
الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات

19:35 GMT 15.02.2026
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيؤجل زيارته التي كانت مقررة إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد: "أردوغان أكد لمحمد بن زايد آل نهيان هاتفيا أنه سيؤجل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مرض رئيسها، وأنه سيزور الإمارات في موعد آخر سيتم تحديده في الوقت الأنسب".

وكان الرئيس التركي، أعلن الأربعاء الماضي، أنه سيزور الإمارات وإثيوبيا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

أردوغان: سنتعاون مع مصر والأردن والسعودية فيما يخص الملف السوري
11 فبراير, 11:00 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".
