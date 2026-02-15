https://sarabic.ae/20260215/الرئاسة-التركية-أردوغان-يؤجل-زيارته-إلى-أبو-ظبي-بسبب-الوضع-الصحي-لرئيس-الإمارات-1110393621.html
الرئاسة التركية: أردوغان يؤجل زيارته إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيؤجل زيارته التي كانت مقررة إلى أبو ظبي بسبب الوضع الصحي لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. 15.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد: "أردوغان أكد لمحمد بن زايد آل نهيان هاتفيا أنه سيؤجل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مرض رئيسها، وأنه سيزور الإمارات في موعد آخر سيتم تحديده في الوقت الأنسب".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".
وقالت الرئاسة التركية في بيان، اليوم الأحد: "أردوغان أكد لمحمد بن زايد آل نهيان هاتفيا أنه سيؤجل زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مرض رئيسها، وأنه سيزور الإمارات في موعد آخر سيتم تحديده في الوقت الأنسب".
وكان الرئيس التركي، أعلن الأربعاء الماضي، أنه سيزور الإمارات وإثيوبيا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قام بجولة خليجية
، تشمل قطر والكويت وسلطنة عمان، في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مختلفة مع مسؤولي الدول الثلاث "بهدف ترسيخ أرضية للعلاقات الثنائية".