خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو
علّق الباحث السياسي ومدير المجلس المالي والاقتصادي للدراسات من بيروت، الدكتور علي كمون، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاستعداد لتنفيذ برامج مشتركة
وقال كمون في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك": "هذا الإعلان له قراءات ودلالات عدة، منها: التركيز على الاقتصاد الحيوي الذي يشمل التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والزراعة المتقدمة والطاقة الحيوية التي تؤثر بشكل إيجابي إلى تقليل الاعتماد على الغرب من جهة، إضافة إلى العقوبات الغربية التي تسعى موسكو لتنسحب منها تكتيكيا".وتابع: "الرئيس بوتين لا يزال يسعى بشكل دائم ليكون لديه بديلا من خلال اعتماد أكثر من خطة، وهذه ليست المحاولة الأولى للرئيس بوتين لفتح منتديات اقتصادية"، لافتا إلى أن "التحالفات السياسية ومن خلال وجود روسيا كلاعب أساسي بدول "بريكس" تقلل من عزلتها الدولية".وشدد على أن "روسيا ليست معزولة اليوم في المنطقة فهي لها كلمة فصل من خلال الممرات البحرية التي تتشكل وتؤثر بشكل مباشر على العالم، إلى جانب علاقاتها في المنطقة".ولفت كمون إلى أنه "كلما طال أمد المواجهة مع الغرب، زاد الاستثمار في التكتلات غير الغربية"، مرجحا أن "يكون لدول "بريكس" دور فاعل خاصة بعد أن سيطرت على 37.4% اقتصاد العالم في التبادل التجاري"، منوها بـ"حنكة الرئيس بوتين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
ar_EG
علّق الباحث السياسي ومدير المجلس المالي والاقتصادي للدراسات من بيروت، الدكتور علي كمون، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاستعداد لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"، مؤكدا أن "هذا الإعلان سيقوم بإعادة التموضع الاقتصادي الطويل الأمد في موسكو".
وقال كمون في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك": "هذا الإعلان له قراءات ودلالات عدة، منها: التركيز على الاقتصاد الحيوي الذي يشمل التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والزراعة المتقدمة والطاقة الحيوية التي تؤثر بشكل إيجابي إلى تقليل الاعتماد على الغرب من جهة، إضافة إلى العقوبات الغربية التي تسعى موسكو لتنسحب منها تكتيكيا".
وأضاف: "بوتين لا يمتلك نوايا صافية تجاه الغرب بعد الأزمة في أوكرانيا، لذلك يسعى دائما إلى دول "بريكس" ليكون لديه اقتصادا وتبادلا واضحين"، معتبرا أن "توجه بوتين لتعزيز الشراكات بعيدا عن الغرب تؤثر بشكل مباشر من خلال التثبيت وتكبير القيمة الفعلية للعمولات، كما يؤدي إلى توسيع التعاون مع القارة الأفريقية الكبيرة وآسيا من جهة أخرى، ولا يعتمد على الدولار بشكل مباشر".
وتابع: "الرئيس بوتين لا يزال يسعى بشكل دائم ليكون لديه بديلا من خلال اعتماد أكثر من خطة، وهذه ليست المحاولة الأولى للرئيس بوتين لفتح منتديات اقتصادية"، لافتا إلى أن "التحالفات السياسية ومن خلال وجود روسيا كلاعب أساسي بدول "بريكس" تقلل من عزلتها الدولية".
وأكد كمون أن "روسيا تستطيع أن تشارك اليوم في صياغة النظام الاقتصادي، وأن تكون متعددة الأقطاب من خلال توسعاتها ونشاطاتها"، وأردف: "نحن نرى أن البعد الاقتصادي يوازي البعد الجيوسياسي من خلال وجود روسيا كلاعب أساسي".
وشدد على أن "روسيا ليست معزولة اليوم في المنطقة فهي لها كلمة فصل من خلال الممرات البحرية التي تتشكل وتؤثر بشكل مباشر على العالم، إلى جانب علاقاتها في المنطقة".
واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "روسيا استطاعت أن تكون لاعبا أساسيا تكتيكيا، وأن تكون جزءا من إعادة هيكلية استراتيجية لتموضعها اليوم في نظام الدول".
ولفت كمون إلى أنه "كلما طال أمد المواجهة مع الغرب، زاد الاستثمار في التكتلات غير الغربية"، مرجحا أن "يكون لدول "بريكس" دور فاعل خاصة بعد أن سيطرت على 37.4% اقتصاد العالم في التبادل التجاري"، منوها بـ"حنكة الرئيس بوتين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".