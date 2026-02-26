https://sarabic.ae/20260226/خبير-تنفيذ-برامج-مشتركة-في-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-بريكس-يعيد-التموضع-الاقتصادي-طويل-الأمد-في-موسكو-1110775472.html

خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو

خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو

26.02.2026

وقال كمون في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك": "هذا الإعلان له قراءات ودلالات عدة، منها: التركيز على الاقتصاد الحيوي الذي يشمل التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والزراعة المتقدمة والطاقة الحيوية التي تؤثر بشكل إيجابي إلى تقليل الاعتماد على الغرب من جهة، إضافة إلى العقوبات الغربية التي تسعى موسكو لتنسحب منها تكتيكيا".وتابع: "الرئيس بوتين لا يزال يسعى بشكل دائم ليكون لديه بديلا من خلال اعتماد أكثر من خطة، وهذه ليست المحاولة الأولى للرئيس بوتين لفتح منتديات اقتصادية"، لافتا إلى أن "التحالفات السياسية ومن خلال وجود روسيا كلاعب أساسي بدول "بريكس" تقلل من عزلتها الدولية".وشدد على أن "روسيا ليست معزولة اليوم في المنطقة فهي لها كلمة فصل من خلال الممرات البحرية التي تتشكل وتؤثر بشكل مباشر على العالم، إلى جانب علاقاتها في المنطقة".ولفت كمون إلى أنه "كلما طال أمد المواجهة مع الغرب، زاد الاستثمار في التكتلات غير الغربية"، مرجحا أن "يكون لدول "بريكس" دور فاعل خاصة بعد أن سيطرت على 37.4% اقتصاد العالم في التبادل التجاري"، منوها بـ"حنكة الرئيس بوتين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".

