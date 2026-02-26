خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو

عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/خبير-تنفيذ-برامج-مشتركة-في-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-بريكس-يعيد-التموضع-الاقتصادي-طويل-الأمد-في-موسكو-1110775472.html
خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو
خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو
سبوتنيك عربي
علّق الباحث السياسي ومدير المجلس المالي والاقتصادي للدراسات من بيروت، الدكتور علي كمون، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاستعداد لتنفيذ برامج مشتركة... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:44+0000
2026-02-26T11:44+0000
روسيا
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
برامج
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_0:246:3204:2048_1920x0_80_0_0_c65f28b9238cc819b2e0152ba4355685.jpg
وقال كمون في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك": "هذا الإعلان له قراءات ودلالات عدة، منها: التركيز على الاقتصاد الحيوي الذي يشمل التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والزراعة المتقدمة والطاقة الحيوية التي تؤثر بشكل إيجابي إلى تقليل الاعتماد على الغرب من جهة، إضافة إلى العقوبات الغربية التي تسعى موسكو لتنسحب منها تكتيكيا".وتابع: "الرئيس بوتين لا يزال يسعى بشكل دائم ليكون لديه بديلا من خلال اعتماد أكثر من خطة، وهذه ليست المحاولة الأولى للرئيس بوتين لفتح منتديات اقتصادية"، لافتا إلى أن "التحالفات السياسية ومن خلال وجود روسيا كلاعب أساسي بدول "بريكس" تقلل من عزلتها الدولية".وشدد على أن "روسيا ليست معزولة اليوم في المنطقة فهي لها كلمة فصل من خلال الممرات البحرية التي تتشكل وتؤثر بشكل مباشر على العالم، إلى جانب علاقاتها في المنطقة".ولفت كمون إلى أنه "كلما طال أمد المواجهة مع الغرب، زاد الاستثمار في التكتلات غير الغربية"، مرجحا أن "يكون لدول "بريكس" دور فاعل خاصة بعد أن سيطرت على 37.4% اقتصاد العالم في التبادل التجاري"، منوها بـ"حنكة الرئيس بوتين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
https://sarabic.ae/20260225/بوتين-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-برامج-مشتركة-في-مجال-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-مجموعة-بريكس-1110746135.html
https://sarabic.ae/20260209/لافروف-روسيا-تدعم-رئاسة-الهند-لمجموعة-بريكس--1110172927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102414081_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_b105497b34afb442a4b42d81181faacd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, برامج, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين, برامج, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير: تنفيذ برامج مشتركة في الاقتصاد الحيوي ضمن "بريكس" يعيد التموضع الاقتصادي طويل الأمد في موسكو

11:44 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورقمة بريكس السابعة عشرة
قمة بريكس السابعة عشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث السياسي ومدير المجلس المالي والاقتصادي للدراسات من بيروت، الدكتور علي كمون، على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاستعداد لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"، مؤكدا أن "هذا الإعلان سيقوم بإعادة التموضع الاقتصادي الطويل الأمد في موسكو".
وقال كمون في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك": "هذا الإعلان له قراءات ودلالات عدة، منها: التركيز على الاقتصاد الحيوي الذي يشمل التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والزراعة المتقدمة والطاقة الحيوية التي تؤثر بشكل إيجابي إلى تقليل الاعتماد على الغرب من جهة، إضافة إلى العقوبات الغربية التي تسعى موسكو لتنسحب منها تكتيكيا".
وأضاف: "بوتين لا يمتلك نوايا صافية تجاه الغرب بعد الأزمة في أوكرانيا، لذلك يسعى دائما إلى دول "بريكس" ليكون لديه اقتصادا وتبادلا واضحين"، معتبرا أن "توجه بوتين لتعزيز الشراكات بعيدا عن الغرب تؤثر بشكل مباشر من خلال التثبيت وتكبير القيمة الفعلية للعمولات، كما يؤدي إلى توسيع التعاون مع القارة الأفريقية الكبيرة وآسيا من جهة أخرى، ولا يعتمد على الدولار بشكل مباشر".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
أمس, 14:28 GMT
وتابع: "الرئيس بوتين لا يزال يسعى بشكل دائم ليكون لديه بديلا من خلال اعتماد أكثر من خطة، وهذه ليست المحاولة الأولى للرئيس بوتين لفتح منتديات اقتصادية"، لافتا إلى أن "التحالفات السياسية ومن خلال وجود روسيا كلاعب أساسي بدول "بريكس" تقلل من عزلتها الدولية".
وأكد كمون أن "روسيا تستطيع أن تشارك اليوم في صياغة النظام الاقتصادي، وأن تكون متعددة الأقطاب من خلال توسعاتها ونشاطاتها"، وأردف: "نحن نرى أن البعد الاقتصادي يوازي البعد الجيوسياسي من خلال وجود روسيا كلاعب أساسي".
أعلام روسيا والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
لافروف: روسيا تدعم رئاسة الهند لمجموعة "بريكس"
9 فبراير, 10:27 GMT
وشدد على أن "روسيا ليست معزولة اليوم في المنطقة فهي لها كلمة فصل من خلال الممرات البحرية التي تتشكل وتؤثر بشكل مباشر على العالم، إلى جانب علاقاتها في المنطقة".
واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أن "روسيا استطاعت أن تكون لاعبا أساسيا تكتيكيا، وأن تكون جزءا من إعادة هيكلية استراتيجية لتموضعها اليوم في نظام الدول".
ولفت كمون إلى أنه "كلما طال أمد المواجهة مع الغرب، زاد الاستثمار في التكتلات غير الغربية"، مرجحا أن "يكون لدول "بريكس" دور فاعل خاصة بعد أن سيطرت على 37.4% اقتصاد العالم في التبادل التجاري"، منوها بـ"حنكة الرئيس بوتين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала