بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن "روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"". 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل": "ضمن مجموعة البريكس، وغيرها من التكتلات، ومن خلال التعاون الثنائي، نحن على استعداد لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".وأردف: "اطلعني الزملاء للتو على أحدث التطورات المعروضة في المنتدى، وهي بالفعل مثيرة للإعجاب". وأضاف: "بأفكارهم الجريئة، يصنع العلماء والمهندسون واقعًا جديدًا، ونظامًا صناعيًا، من خلال تطبيق أحدث التطورات في علم الأحياء وعلم الوراثة لتحسين حياة الناس والحفاظ على كوكبنا ونظامه البيئي الهش".وأعرب بوتين عن "أمله في عدم وجود أي عقبات بيروقراطية تحول دون توفير هذه الأمور بالغة الأهمية (اللقاحات) لصحة الإنسان بأسرع وقت ممكن. وتشمل هذه الأمور الأدوية، والأنسجة، والأوعية الدموية، وحتى الأعضاء البشرية، وهو أمر لم يعد ضربا من الخيال".وقال: "صحيح أننا لم نحقق بعد هدف ابتكار قلب حي، إن صح التعبير، لكننا نتقدم نحوه".وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول عام 2050، قائلًا: "أطلب من الحكومة الإسراع في وضع رؤية طويلة الأمد، واستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين".وأضاف: "امنحوا حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز للشركات التي تطوّر وتطبّق هذه التقنيات (التكنولوجيا الحيوية المتقدمة)".

