عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/بوتين-روسيا-مستعدة-لتنفيذ-برامج-مشتركة-في-مجال-الاقتصاد-الحيوي-ضمن-مجموعة-بريكس-1110746135.html
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن "روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"". 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T14:28+0000
2026-02-25T14:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_ea70e1e1d76f341d0637f3f160f3adf4.jpg
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل": "ضمن مجموعة البريكس، وغيرها من التكتلات، ومن خلال التعاون الثنائي، نحن على استعداد لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".وأردف: "اطلعني الزملاء للتو على أحدث التطورات المعروضة في المنتدى، وهي بالفعل مثيرة للإعجاب". وأضاف: "بأفكارهم الجريئة، يصنع العلماء والمهندسون واقعًا جديدًا، ونظامًا صناعيًا، من خلال تطبيق أحدث التطورات في علم الأحياء وعلم الوراثة لتحسين حياة الناس والحفاظ على كوكبنا ونظامه البيئي الهش".وأعرب بوتين عن "أمله في عدم وجود أي عقبات بيروقراطية تحول دون توفير هذه الأمور بالغة الأهمية (اللقاحات) لصحة الإنسان بأسرع وقت ممكن. وتشمل هذه الأمور الأدوية، والأنسجة، والأوعية الدموية، وحتى الأعضاء البشرية، وهو أمر لم يعد ضربا من الخيال".وقال: "صحيح أننا لم نحقق بعد هدف ابتكار قلب حي، إن صح التعبير، لكننا نتقدم نحوه".وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول عام 2050، قائلًا: "أطلب من الحكومة الإسراع في وضع رؤية طويلة الأمد، واستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين".وأضاف: "امنحوا حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز للشركات التي تطوّر وتطبّق هذه التقنيات (التكنولوجيا الحيوية المتقدمة)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109272877_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b4b0ef47846946bfe7687972545d0dce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"

14:28 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 25.02.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن "روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"".
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل": "ضمن مجموعة البريكس، وغيرها من التكتلات، ومن خلال التعاون الثنائي، نحن على استعداد لتنفيذ برامج علمية وتعليمية واستثمارية مشتركة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما يعود بالنفع على البشرية جمعاء".
وأردف: "اطلعني الزملاء للتو على أحدث التطورات المعروضة في المنتدى، وهي بالفعل مثيرة للإعجاب".
وأشار إلى أن "العلماء، مستلهمين قوانين الطبيعة وحكمتها، ومستغلين إمكاناتها الإبداعية الهائلة، يبتكرون حلولًا للحياة والصحة وطول العمر النشط".
وأضاف: "بأفكارهم الجريئة، يصنع العلماء والمهندسون واقعًا جديدًا، ونظامًا صناعيًا، من خلال تطبيق أحدث التطورات في علم الأحياء وعلم الوراثة لتحسين حياة الناس والحفاظ على كوكبنا ونظامه البيئي الهش".
وأعرب بوتين عن "أمله في عدم وجود أي عقبات بيروقراطية تحول دون توفير هذه الأمور بالغة الأهمية (اللقاحات) لصحة الإنسان بأسرع وقت ممكن. وتشمل هذه الأمور الأدوية، والأنسجة، والأوعية الدموية، وحتى الأعضاء البشرية، وهو أمر لم يعد ضربا من الخيال".
وأضاف: "دعوني أتحدث عن معنى الاقتصاد الحيوي، وما يوفره من آفاق وفرص عملية للناس والاقتصاد والزراعة والرعاية الصحية، والدور الذي يلعبه في تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للبلاد وأمنها البيئي".
وقال: "صحيح أننا لم نحقق بعد هدف ابتكار قلب حي، إن صح التعبير، لكننا نتقدم نحوه".
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بوضع استراتيجية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول عام 2050، قائلًا: "أطلب من الحكومة الإسراع في وضع رؤية طويلة الأمد، واستراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد الحيوي بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين".

وتابع: "من جانبنا، نعتزم استغلال الإمكانات الهائلة للاقتصاد الحيوي لتعزيز الصحة الوطنية ومعالجة القضايا ذات الأولوية الأخرى".

وأضاف: "امنحوا حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز للشركات التي تطوّر وتطبّق هذه التقنيات (التكنولوجيا الحيوية المتقدمة)".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала