علماء روس يبتكرون مجمعا لمنع اصطدام الطيور بالطائرات

أفادت المؤسسة الحكومية "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأن موظفيها ابتكروا مجمّعًا آليًا، يهدف إلى منع اصطدام الطائرات بالطيور، والذي يمكن أن يساعد شركات الطيران على
روسيا
ويتتبّع المجمّع ارتفاع وسرعة واتجاهات الحركة لما يصل إلى 100 طائر داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، ويدير وسائل التخويف بشكل آلي، ويُظهر المعلومات على خارطة رقمية في الوقت نفسه.وتمت اختبارات هذا المجمّع في مطار "بولكوفو"، حيث أظهر فعالية عالية. ويعمل المجمع على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية، من دون أن يؤثر على وسائل الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية للمطار.
روسيا
أفادت المؤسسة الحكومية "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأن موظفيها ابتكروا مجمّعًا آليًا، يهدف إلى منع اصطدام الطائرات بالطيور، والذي يمكن أن يساعد شركات الطيران على توفير ما يصل إلى مليار دولار.
وجاء في البيان الصحفي للمؤسسة: "أطلعت منظمة الطيران المدني الدولي (إحدى منظمات الأمم المتحدة) على تسجيل خمسة آلاف ونصف اصطدام بين الطائرات والطيور تقريبا في العالم سنويا. وبلغت الخسارة العامة لشركات الطيران مليار دولار، ولمنع وقوع مثل تلك الأحداث، يتم إنشاء منظومات أمن خاصة بالطيور، إحداها منظومة "أورني" الآلية التابعة لشركتنا القابضة "روس إلكترونيكا".
