عربي
بوتين: روسيا مستعدة لتنفيذ برامج مشتركة في مجال الاقتصاد الحيوي ضمن مجموعة "بريكس"
علماء روس يبتكرون مجمعا لمنع اصطدام الطيور بالطائرات
علماء روس يبتكرون مجمعا لمنع اصطدام الطيور بالطائرات
أفادت المؤسسة الحكومية "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأن موظفيها ابتكروا مجمّعًا آليًا، يهدف إلى منع اصطدام الطائرات بالطيور، والذي يمكن أن يساعد شركات الطيران على...
روسيا
ويتتبّع المجمّع ارتفاع وسرعة واتجاهات الحركة لما يصل إلى 100 طائر داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، ويدير وسائل التخويف بشكل آلي، ويُظهر المعلومات على خارطة رقمية في الوقت نفسه.وتمت اختبارات هذا المجمّع في مطار "بولكوفو"، حيث أظهر فعالية عالية. ويعمل المجمع على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية، من دون أن يؤثر على وسائل الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية للمطار."روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
روسيا
روسيا

علماء روس يبتكرون مجمعا لمنع اصطدام الطيور بالطائرات

14:27 GMT 25.02.2026
أفادت المؤسسة الحكومية "روستيخ"، اليوم الأربعاء، بأن موظفيها ابتكروا مجمّعًا آليًا، يهدف إلى منع اصطدام الطائرات بالطيور، والذي يمكن أن يساعد شركات الطيران على توفير ما يصل إلى مليار دولار.

وجاء في البيان الصحفي للمؤسسة: "أطلعت منظمة الطيران المدني الدولي (إحدى منظمات الأمم المتحدة) على تسجيل خمسة آلاف ونصف اصطدام بين الطائرات والطيور تقريبا في العالم سنويا. وبلغت الخسارة العامة لشركات الطيران مليار دولار، ولمنع وقوع مثل تلك الأحداث، يتم إنشاء منظومات أمن خاصة بالطيور، إحداها منظومة "أورني" الآلية التابعة لشركتنا القابضة "روس إلكترونيكا".

ويتتبّع المجمّع ارتفاع وسرعة واتجاهات الحركة لما يصل إلى 100 طائر داخل دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات، ويدير وسائل التخويف بشكل آلي، ويُظهر المعلومات على خارطة رقمية في الوقت نفسه.
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
9 فبراير, 05:26 GMT
وتمت اختبارات هذا المجمّع في مطار "بولكوفو"، حيث أظهر فعالية عالية. ويعمل المجمع على مدار الساعة وفي جميع الظروف الجوية، من دون أن يؤثر على وسائل الاتصالات اللاسلكية الإلكترونية للمطار.
"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
