https://sarabic.ae/20260208/روستيخ-تكشف-عن-عائلة-بانتسير-المطورة-في-معرض-الدفاع-العالمي-2026-بالرياض--1110138341.html
"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
تعتزم الشركة القابضة للمجمعات عالية الدقة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، عرض أحدث تطوراتها وأسلحتها الدفاعية الجوية المضادة... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110138466_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_9b1a2799092b8e8d15addbdda3cadcd6.jpg
ويضم جناح شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، نظاما لمراقبة المجال الجوي، مصمم لاكتشاف وتتبع الأجسام الجوية المختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ويستطيع هذا النظام رصد الأهداف المتحركة على ارتفاعات منخفضة وبسرعات منخفضة من 10 م/ ث، وكذلك تحديد إحداثياتها.وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على عائلة "بانتسير" من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، والتي تم تصميمها للحماية الدقيقة للمنشآت العسكرية والمدنية من وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية.ولزيادة التنقل والراحة، يمكن للطاقم استخدام قاذفة "دجيجيت" (DJIGIT)، فهي وحدة إطلاق دعم تُركّب على مركبة أو تستخدم بشكل ثابت، والتي يتم نشرها في موقع قتالي في غضون 3 دقائق فقط، إذ تسمح بإطلاق صورايخ اثنين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا "أو" إيغلا".روسيا تكشف لأول مرة عن راجمة الصواريخ "سارما" في "معرض الدفاع العالمي 2026" بالرياض
https://sarabic.ae/20260208/روستيخ-تعرض-لأول-مرة-خارج-روسيا-منظومة-بلانشيت-أيه-المدفعية-على-هيكل-مدرع-1110139489.html
10:52 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 11:12 GMT 08.02.2026)
تعتزم الشركة القابضة للمجمعات عالية الدقة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، عرض أحدث تطوراتها وأسلحتها الدفاعية الجوية المضادة للطائرات، ومجمعات أنظمة الدقة العالية والمدفعية في معرض الدفاع العالمي"World Defense Show 2026"، الذي تنعقد فعالياته بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
ويضم جناح شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، نظاما لمراقبة المجال الجوي، مصمم لاكتشاف وتتبع الأجسام الجوية المختلفة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ويستطيع هذا النظام رصد الأهداف المتحركة على ارتفاعات منخفضة وبسرعات منخفضة من 10 م/ ث، وكذلك تحديد إحداثياتها.
وسيتمكن زوار المعرض من التعرف على عائلة "بانتسير" من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، والتي تم تصميمها للحماية الدقيقة للمنشآت العسكرية والمدنية من وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية.

ويشمل جناح الشركة نظام صواريخ "بانتسير-إس 1 إم" للدفاع الجوي، ونظام "بانتسير-مي" للدفاع الجوي البحري، وأحدث نظام دفاع جوي من "بانتسير-إس إم دي-إي" المصمم لحماية المنشآت الصناعية والإدارية. وسيتمكن ضيوف المعرض أيضًا من مشاهدة المجموعة الكاملة من الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات الخاصة بالمنظومة، بما في ذلك صواريخ أرض - جو صغيرة الحجم.

ويعدّ "بانتسير" نظام الدفاع الجوي الأكثر شعبية في العالم، والذي نجح في تدمير أصعب الأهداف. وأسقط نظام "بانتسير" العديد من صواريخ "أتاكامز" و"ستورم شادو"، والفوز في مواجهة مع صاروخ "إيه جي إم-88 هارم" (صاروخ مضاد للإشعاع عالي السرعة).

بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا تقديم منظومة الدفاع الجوي المحمولة قصيرة المدى "فيربا"، المصمم للتصدي للطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، ويبقى هذا النظام فعالاً حتى في ظروف التشويش البصري الشديد.

ولزيادة التنقل والراحة، يمكن للطاقم استخدام قاذفة "دجيجيت" (DJIGIT)، فهي وحدة إطلاق دعم تُركّب على مركبة أو تستخدم بشكل ثابت، والتي يتم نشرها في موقع قتالي في غضون 3 دقائق فقط، إذ تسمح بإطلاق صورايخ اثنين من منظومات الدفاع الجوي المحمولة "فيربا "أو" إيغلا".
