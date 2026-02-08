"روستيخ" تعرض لأول مرة خارج روسيا منظومة "بلانشيت-أيه" المدفعية على هيكل مدرع
11:01 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 11:11 GMT 08.02.2026)
© Photo / PRESS SERVICE OF "Rostec""روستيخ" تعرض لأول مرة خارج روسيا منظومة مدفع "بلانشيت – أيه" على هيكل مدرع
© Photo / PRESS SERVICE OF "Rostec"
أعلنت شركة "فيسوكوتوتشني كومبليكسي"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن النسخة التصديرية العاملة من منظومة إدارة المدفعية "بلانشيت - أي" المثبتة على هيكل مدرع "أيه بي شي - 2" ستعرض للمرة الأولى خارج روسيا، وذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع والأمن العالمي "World Defense Show 2026"، في المملكة العربية السعودية.
وتتيح المنظومة الجديدة توسيع قدرات استخدام المدفعية ذاتية الحركة والمقطورة، إضافة إلى راجمات الصواريخ متعددة الفوهات، حيث جرى عرضها ضمن المعرض الخارجي المفتوح للنسخة الحالية من الحدث الدفاعي الدولي.
منظومة مرنة لإدارة نيران المدفعية
تُعد "بلانشيت - أيه" منظومة متقدمة لإدارة نيران المدفعية، تتيح التحكم السريع والدقيق في عمليات الرمي، بما في ذلك مهام المواجهة المضادة للبطاريات.
ويمكن تكييف المنظومة للعمل مع مجموعة واسعة من وسائل الإصابة الروسية، فضلًا عن إمكانية ضبطها وفق المتطلبات الخاصة لكل عميل.
5 فبراير, 13:48 GMT
وتتميز المنظومة بتوازنها بين الكفاءة التشغيلية والتكلفة الاقتصادية، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين في الأسواق الخارجية.
تشكيلة واسعة من الأسلحة الدقيقة
ويستعرض جناح "فيسوكوتوتشني كومبليكسي" في المعرض مجموعة واسعة من أنظمة التسليح الدقيقة، التي أثبتت فعاليتها في ظروف عملياتية حقيقية، من بينها:
القذيفة المدفعية الموجهة "كراسنوبول- إم 2"، المصممة للاستخدام مع مدافع الهاوتزر المقطورة وذاتية الحركة، والمخصصة لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة، بما في ذلك الآليات المدرعة.
منظومة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت- إي إم"، مع وحدة تحكم عن بُعد يمكن ربطها بثلاث منصات إطلاق في آن واحد، بما يتيح تنظيم دفاع دائري متكامل.
إمكانية تزويد منظومة "كورنيت" بحاضنة تحتوي على 4 صواريخ متشظية من طراز "9 إم 134 أي"، القادرة على إصابة الآليات الخفيفة والمتوسطة التدريع، بما في ذلك المزودة بدروع تفاعلية.
أمس, 15:13 GMT
"إسكندر-إي" وأنظمة صاروخية أخرى
ويُعرض أيضًا في الجناح النظام الصاروخي العملياتي-التكتيكي "إسكندر-أي"، المخصص لتوجيه ضربات دقيقة ضد أهداف بالغة الأهمية، سواء كانت نقطية أو مساحية، في عمق تشكيلات العدو، بما يشمل:
الطائرات والمروحيات في المطارات والملاجئ.
منظومات الإطلاق الصاروخية وراجمات الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى.
وسائط الدفاع الجوي والصاروخي.
مراكز القيادة والاتصال، ومستودعات الذخيرة، وغيرها من الأهداف الخلفية الحيوية.
كما سيطّلع زوار المعرض على:
الصاروخ الموجّه الخفيف متعدد المهام "305- أي" المخصص للاستخدام من المروحيات.
الصاروخ الجوي الموجّه "إكس- بي بي إل أي" المصمم لضرب أهداف متنوعة عند إطلاقه من الطائرة المسيّرة "أوريون - أي".