"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
سبوتنيك عربي
تمثل عمليات الإنزال البحري تكتيكا عسكريا تلجأ إليه الجيوش لمهاجمة العدو من البحار، بقوات يمكن حملها بحرا وإنزالها على سواحله، لمباغتة قواته البرية بهجوم مفاجئ...
ورغم أن الهجوم على العدو من البحر هو تكتيك عسكري قديم، فإن تطور وسائل الدفاع الساحلي فرضت على الجيوش المهاجمة تطوير أسلحتها والسفن الحاملة لها ومنها سفينة الإنزال الروسية "المشروع 21820"، التي تجمع بين السرعة والمناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن روسيا صممت السفينة لتبحر نحو سواحل العدو في المياه الضحلة بسرعة تصل لنحو 65 كلم في الساعة، مع قدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام الإنزال البحري في وقت قياسي مقارنة بالوسائل الأخرى.السفينة الروسية مصممة لنقل حمولة عسكرية تصل إلى 120 طنا تقريبا إضافة إلى قدرتها على الإبحار ليوم كامل دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.تتضمن مهام السفينة النقل العسكري البحري للجنود والعتاد كما يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام البحث والإنقاذ.المواصفات الفنيةيشير الموقع إلى أن هذه السفينة لا تحتاج موانئ لإنزال الحمولة، وتصل لمناطق بحرية نائية يصعب على السفن الأخرى الوصول إليها، بفضل تصميم هيكل منحدر من الأمام لإنزال المركبات ووسائد هوائية لتقليل الاحتكاك على الشاطئ، إضافة إلى مضخات مياه نفاثة لزيادة الدفع في المياه الضحلة.
الأخبار
تمثل عمليات الإنزال البحري تكتيكا عسكريا تلجأ إليه الجيوش لمهاجمة العدو من البحار، بقوات يمكن حملها بحرا وإنزالها على سواحله، لمباغتة قواته البرية بهجوم مفاجئ يمكن أن يغير مسار الحرب.
ورغم أن الهجوم على العدو من البحر هو تكتيك عسكري قديم، فإن تطور وسائل الدفاع الساحلي فرضت على الجيوش المهاجمة تطوير أسلحتها والسفن الحاملة لها ومنها سفينة الإنزال الروسية "المشروع 21820"، التي تجمع بين السرعة والمناورة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
سفينة كاراكوت إيه الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
بحجم كورفيت وقوة فرقاطة.. معلومات عن سفينة "المشروع 22800" الروسية
11 أغسطس 2025, 08:38 GMT
ولفت الموقع إلى أن روسيا صممت السفينة لتبحر نحو سواحل العدو في المياه الضحلة بسرعة تصل لنحو 65 كلم في الساعة، مع قدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام الإنزال البحري في وقت قياسي مقارنة بالوسائل الأخرى.
السفينة الروسية مصممة لنقل حمولة عسكرية تصل إلى 120 طنا تقريبا إضافة إلى قدرتها على الإبحار ليوم كامل دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود، بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.
الكورفيت الروسي المشروع 22800 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة
4 مارس 2024, 19:01 GMT
تتضمن مهام السفينة النقل العسكري البحري للجنود والعتاد كما يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام البحث والإنقاذ.

المواصفات الفنية

الإزاحة (الوزن الكامل): 305 أطنان
الطول: 45 مترا
العارضة (أقصى عرض عند سطح الماء): 8.5 متر
الغاطس (الجزء المغمور): 1.9 متر
السرعة: 35 عقدة (نحو 65 كلم/ س)
المدى: 500 ميل (805 كلم)
سعة نقل العتاد: 120 طنا
مزايا عملياتية
يشير الموقع إلى أن هذه السفينة لا تحتاج موانئ لإنزال الحمولة، وتصل لمناطق بحرية نائية يصعب على السفن الأخرى الوصول إليها، بفضل تصميم هيكل منحدر من الأمام لإنزال المركبات ووسائد هوائية لتقليل الاحتكاك على الشاطئ، إضافة إلى مضخات مياه نفاثة لزيادة الدفع في المياه الضحلة.
© Sputnik"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
المشروع 21632.. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
© Sputnik
