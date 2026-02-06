عربي
روسيا تكشف لأول مرة عن راجمة الصواريخ "سارما" في "معرض الدفاع العالمي 2026" بالرياض
روسيا تكشف لأول مرة عن راجمة الصواريخ "سارما" في "معرض الدفاع العالمي 2026" بالرياض
تعتزم شركة "روستيخ" الروسية الحكومية كشف النقاب عن أحدث أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة العالية الحركة (MLRS)، نظام "سارما"، وسيتم عرض هذا النظام لأول مرة في... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
تستند منظومة "سارما" الصاروخية إلى هيكل مدرع رباعي المحاور بدفع كلي (8×8)، وتتميز بعيار 300 ملم، وتستطيع إصابة طيف واسع من الأهداف بفعالية، من بينها القوى البشرية والمدفعية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي للعدو والأسلحة الهجومية الأخرى والأهداف العسكرية.وأشار بيكخان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المتخصصة في شركة "روستيخ" الحكومية وعضو اتحاد المهندسين الميكانيكيين الروس، إلى أن "إحدى السمات المميزة للمركبة القتالية الجديدة هي قدرتها العالية على الحركة. إذ يمكنها اتخاذ موقع إطلاق النار في غضون 3 دقائق فقط والمغادرة (من موقع إطلاق النار) منه في نفس المدة(3 دقائق). وقد زُودت مركبة "سارما" بنظام توجيه آلي متطور ونظام تحكم في إطلاق النار، ويمكن للمركبة استخدام كل من صواريخ "سميرتشا" المجربة وصواريخ "تورنادو-إس" الموجهة الحديثة. ويمكنها إطلاق جميع صواريخها في غضون 18 ثانية فقط".تم تزويد "سارما" بقاذفة صواريخ مؤلفة من 6 فوّهات إطلاق بدلاً من 12، على عكس مركبتي "تورنادو-إس" و"سميرتشا" اللتين تستخدمان نفس العيار، مما يزيد من قدرتها على المناورة بشكل ملحوظ مع الحفاظ على فعاليتها القتالية الأساسية، وتصل سرعة المركبة القتالية على الطرق إلى 95 كم/ساعة، ويبلغ مداها 1000 كيلومتر.يُعد معرض الدفاع العالمي 2026 أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، وسيُقام في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
روسيا تكشف لأول مرة عن راجمة الصواريخ "سارما" في "معرض الدفاع العالمي 2026" بالرياض

راجمات الصواريخ المتعددة "سارما"
راجمات الصواريخ المتعددة سارما
تعتزم شركة "روستيخ" الروسية الحكومية كشف النقاب عن أحدث أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة العالية الحركة (MLRS)، نظام "سارما"، وسيتم عرض هذا النظام لأول مرة في "معرض الدفاع العالمي 2026"، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن جناح شركة "روسوبورون إكسبورت" التابعة للشركة.
تستند منظومة "سارما" الصاروخية إلى هيكل مدرع رباعي المحاور بدفع كلي (8×8)، وتتميز بعيار 300 ملم، وتستطيع إصابة طيف واسع من الأهداف بفعالية، من بينها القوى البشرية والمدفعية والمركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي للعدو والأسلحة الهجومية الأخرى والأهداف العسكرية.
وأشار بيكخان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية المتخصصة في شركة "روستيخ" الحكومية وعضو اتحاد المهندسين الميكانيكيين الروس، إلى أن "إحدى السمات المميزة للمركبة القتالية الجديدة هي قدرتها العالية على الحركة. إذ يمكنها اتخاذ موقع إطلاق النار في غضون 3 دقائق فقط والمغادرة (من موقع إطلاق النار) منه في نفس المدة(3 دقائق). وقد زُودت مركبة "سارما" بنظام توجيه آلي متطور ونظام تحكم في إطلاق النار، ويمكن للمركبة استخدام كل من صواريخ "سميرتشا" المجربة وصواريخ "تورنادو-إس" الموجهة الحديثة. ويمكنها إطلاق جميع صواريخها في غضون 18 ثانية فقط".
ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة- - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
أمس, 13:48 GMT

تضم المركبة القتالية طاقما مكونا 3 أفراد، وتتيح المركبة للمشغل اتخاذ موقعه، وإجراء جميع العمليات التحضيرية، وإطلاق النار دون مغادرة المقصورة، كما أن المقصورة ذاتها مُدرّعة، مما يحمي الطاقم من الشظايا والرصاص الحارق الخارق للدروع. كما يمكن التحكم بالمركبة عن بعد أثناء التواجد في أماكن بعيدة محميّة.

تم تزويد "سارما" بقاذفة صواريخ مؤلفة من 6 فوّهات إطلاق بدلاً من 12، على عكس مركبتي "تورنادو-إس" و"سميرتشا" اللتين تستخدمان نفس العيار، مما يزيد من قدرتها على المناورة بشكل ملحوظ مع الحفاظ على فعاليتها القتالية الأساسية، وتصل سرعة المركبة القتالية على الطرق إلى 95 كم/ساعة، ويبلغ مداها 1000 كيلومتر.
يُعد معرض الدفاع العالمي 2026 أحد أكبر المعارض الدولية للدفاع والأمن، وسيُقام في الرياض في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/ شباط الجاري.
