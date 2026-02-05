https://sarabic.ae/20260205/روستيخ-تكشف-عن-ذخيرة-ذكية-عيار-30-ملم-لمواجهة-تهديد-الطائرات-المسيرة-1110020458.html
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تطوير قذيفة جديدة من عيار 30 ملم، مزوّدة بصمام تفجير عن بعد، صممت خصيصًا لرفع كفاءة أنظمة المدفعية، في التصدي للطائرات... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T13:48+0000
2026-02-05T13:48+0000
2026-02-05T13:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
فيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110024371_112:0:1822:962_1920x0_80_0_0_b8bf5808420c59b9ad96c64b48a14c4d.png
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن "الذخيرة الجديدة عبارة عن قذيفة متشظية مخصصة للاستخدام مع منظومات المدفعية الخفيفة المزوّدة بالمدفع الآلي 2A42، ومن المقرر عرضها للمرة الأولى ضمن الجناح الروسي المشترك الذي تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض "World Defense Show 2026".وقال بخّان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، إن الذخيرة الجديدة طورت لزيادة احتمالية إصابة الأهداف الجوية صغيرة الحجم، ولا سيما الطائرات المسيّرة.وأوضح أن "منظومة التصويب تقوم بحساب نقطة التفجير المثلى اعتمادًا على مسار تحليق الهدف، ما يسمح بنثر الشظايا في اللحظة الأكثر فاعلية لإصابة الطائرة المسيّرة، مشيرًا إلى أن إدخال زمن التفجير يتم تلقائيًا عبر قناة بصرية".ومن المقرر أن يُقام معرض الدفاع والأمن العالمي "World Defense Show 2026" في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية، حيث ستعرض روسيا أحدث منتجاتها العسكرية ضمن جناح موحد تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت".بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تسقط-24-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109963691.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110024371_330:0:1613:962_1920x0_80_0_0_fed959019b3b640fbf04b6a139d049d4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فيديو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, فيديو
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تطوير قذيفة جديدة من عيار 30 ملم، مزوّدة بصمام تفجير عن بعد، صممت خصيصًا لرفع كفاءة أنظمة المدفعية، في التصدي للطائرات المسيرة والذخائر الجوالة، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة باستخدام هذا النوع من الوسائط الجوية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن "الذخيرة الجديدة عبارة عن قذيفة متشظية مخصصة للاستخدام مع منظومات المدفعية الخفيفة المزوّدة بالمدفع الآلي 2A42، ومن المقرر عرضها للمرة الأولى ضمن الجناح الروسي المشترك الذي تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض "World Defense Show 2026".
وتُستخدم مدافع 2A42 على نطاق واسع في عدد من المنصات العسكرية، بما في ذلك مركبات القتال المدرعة مثل "BMP-2"و"BMD"، ومركبات دعم الدبابات، إضافة إلى المروحيات الهجومية"Mi-28NM" و "Ka-52M"(التمساح)، وغيرها من المنصات البرية والجوية.
وقال بخّان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، إن الذخيرة الجديدة طورت لزيادة احتمالية إصابة الأهداف الجوية صغيرة الحجم، ولا سيما الطائرات المسيّرة.
وأوضح أن "منظومة التصويب تقوم بحساب نقطة التفجير المثلى اعتمادًا على مسار تحليق الهدف، ما يسمح بنثر الشظايا في اللحظة الأكثر فاعلية لإصابة الطائرة المسيّرة، مشيرًا إلى أن إدخال زمن التفجير يتم تلقائيًا عبر قناة بصرية".
وأضاف أوزدويف أن هذه التقنية ستساهم في تعزيز دقة الاستخدام ورفع فعالية المدافع عيار 30 ملم المثبّتة على مختلف المنصات عند التعامل مع التهديدات الجوية غير المأهولة، لافتًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في قدرات الدفاع القريب.
ومن المقرر أن يُقام معرض الدفاع والأمن العالمي "World Defense Show 2026" في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية، حيث ستعرض روسيا أحدث منتجاتها العسكرية ضمن جناح موحد تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت".