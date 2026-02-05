"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تطوير قذيفة جديدة من عيار 30 ملم، مزوّدة بصمام تفجير عن بعد، صممت خصيصًا لرفع كفاءة أنظمة المدفعية، في التصدي للطائرات...
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن "الذخيرة الجديدة عبارة عن قذيفة متشظية مخصصة للاستخدام مع منظومات المدفعية الخفيفة المزوّدة بالمدفع الآلي 2A42، ومن المقرر عرضها للمرة الأولى ضمن الجناح الروسي المشترك الذي تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض "World Defense Show 2026".وقال بخّان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، إن الذخيرة الجديدة طورت لزيادة احتمالية إصابة الأهداف الجوية صغيرة الحجم، ولا سيما الطائرات المسيّرة.وأوضح أن "منظومة التصويب تقوم بحساب نقطة التفجير المثلى اعتمادًا على مسار تحليق الهدف، ما يسمح بنثر الشظايا في اللحظة الأكثر فاعلية لإصابة الطائرة المسيّرة، مشيرًا إلى أن إدخال زمن التفجير يتم تلقائيًا عبر قناة بصرية".ومن المقرر أن يُقام معرض الدفاع والأمن العالمي "World Defense Show 2026" في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية، حيث ستعرض روسيا أحدث منتجاتها العسكرية ضمن جناح موحد تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت".بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
"روستيخ" تكشف عن ذخيرة ذكية عيار 30 ملم لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة

13:48 GMT 05.02.2026
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، تطوير قذيفة جديدة من عيار 30 ملم، مزوّدة بصمام تفجير عن بعد، صممت خصيصًا لرفع كفاءة أنظمة المدفعية، في التصدي للطائرات المسيرة والذخائر الجوالة، في ظل تصاعد التهديدات المرتبطة باستخدام هذا النوع من الوسائط الجوية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن "الذخيرة الجديدة عبارة عن قذيفة متشظية مخصصة للاستخدام مع منظومات المدفعية الخفيفة المزوّدة بالمدفع الآلي 2A42، ومن المقرر عرضها للمرة الأولى ضمن الجناح الروسي المشترك الذي تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت" خلال معرض "World Defense Show 2026".

وتُستخدم مدافع 2A42 على نطاق واسع في عدد من المنصات العسكرية، بما في ذلك مركبات القتال المدرعة مثل "BMP-2"و"BMD"، ومركبات دعم الدبابات، إضافة إلى المروحيات الهجومية"Mi-28NM" و "Ka-52M"(التمساح)، وغيرها من المنصات البرية والجوية.

وقال بخّان أوزدويف، المدير الصناعي لمجمع الأسلحة والذخائر والمواد الكيميائية الخاصة في "روستيخ"، إن الذخيرة الجديدة طورت لزيادة احتمالية إصابة الأهداف الجوية صغيرة الحجم، ولا سيما الطائرات المسيّرة.
وأوضح أن "منظومة التصويب تقوم بحساب نقطة التفجير المثلى اعتمادًا على مسار تحليق الهدف، ما يسمح بنثر الشظايا في اللحظة الأكثر فاعلية لإصابة الطائرة المسيّرة، مشيرًا إلى أن إدخال زمن التفجير يتم تلقائيًا عبر قناة بصرية".

وأضاف أوزدويف أن هذه التقنية ستساهم في تعزيز دقة الاستخدام ورفع فعالية المدافع عيار 30 ملم المثبّتة على مختلف المنصات عند التعامل مع التهديدات الجوية غير المأهولة، لافتًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية في قدرات الدفاع القريب.

ومن المقرر أن يُقام معرض الدفاع والأمن العالمي "World Defense Show 2026" في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط، بمشاركة واسعة من كبرى شركات الصناعات الدفاعية العالمية، حيث ستعرض روسيا أحدث منتجاتها العسكرية ضمن جناح موحد تشرف عليه شركة "روس أوبورون إكسبورت".
بوتين: من المتوقع أن تزداد الصادرات العسكرية الروسية بشكل ملحوظ في عام 2026
