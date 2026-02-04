https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تسقط-24-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109963691.html
القوات الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية 24 طائرة مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية،11 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف
