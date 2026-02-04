https://sarabic.ae/20260204/القوات-الروسية-تسقط-24-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109963691.html

القوات الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 24 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت خلال الليلة الماضية 24 طائرة مسيرة أوكرانية في 4 مقاطعات. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T04:44+0000

2026-02-04T04:44+0000

2026-02-04T04:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_4ee9f35b4cb642cd473fc9c486e8c18f.jpg

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية،11 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أستراخان".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف

https://sarabic.ae/20260203/الجيش-الروسي-يدمر-20-مدرعة-في-بتروفكا--وزارة-الدفاع-1109927080.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري