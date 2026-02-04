عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف

أعلن مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاربعاء، عن تدمير منظومة صواريخ هيمارس التي قصفت مدينة بيلغورود في مقاطعة خاركوف.

وقال مصدر في الوكالة: "استهدفت غارة جوية مشتركة قرب قرية يورتشنكوفو موقعًا لمنظومة صواريخ هيمارس كان يقصف أهدافًا مدنية في بيلغورود".وأضاف البيان: "كما تم تدمير مركز قيادة اللواء المدفعي المستقل 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 قطعة من المعدات، وفصيل من الأفراد.وفي اليوم السابق، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ومقاطعة بيلغورود بالمدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشبكة الكهرباء، ولم تُسفر العملية عن أي إصابات.وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تحرر-بريدوروجني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1109897452.html
أعلن مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاربعاء، عن تدمير منظومة صواريخ هيمارس التي قصفت مدينة بيلغورود في مقاطعة خاركوف.
وقال مصدر في الوكالة: "استهدفت غارة جوية مشتركة قرب قرية يورتشنكوفو موقعًا لمنظومة صواريخ هيمارس كان يقصف أهدافًا مدنية في بيلغورود".
وأضاف البيان: "كما تم تدمير مركز قيادة اللواء المدفعي المستقل 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 قطعة من المعدات، وفصيل من الأفراد.
وفي اليوم السابق، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ومقاطعة بيلغورود بالمدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشبكة الكهرباء، ولم تُسفر العملية عن أي إصابات.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
2 فبراير, 09:07 GMT
2 فبراير, 09:07 GMT

وتعمل مجموعتا قوات "الغرب" و"الشمال" في هذه المنطقة، وخسر العدو أكثر من 180 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما من طراز "هامفي" أمريكية الصنع، و14 مركبة، ومدفعًا، كما دُمر مستودعان للذخيرة ومحطة حرب إلكترونية"، في معارك مع قوات الغرب، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء.

وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
