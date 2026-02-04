https://sarabic.ae/20260204/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الروسي-يدمر-راجمة-هيمارس-أمريكية-تابعة-لقوات-كييف-في-خاركوف-1109963421.html

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يدمر راجمة "هيمارس" أمريكية تابعة لقوات كييف في خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاربعاء، عن تدمير منظومة صواريخ هيمارس التي قصفت مدينة بيلغورود في مقاطعة خاركوف. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T04:39+0000

2026-02-04T04:39+0000

2026-02-04T04:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090810230_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7163cc10899295b869bf2a5b0df019f4.jpg

وقال مصدر في الوكالة: "استهدفت غارة جوية مشتركة قرب قرية يورتشنكوفو موقعًا لمنظومة صواريخ هيمارس كان يقصف أهدافًا مدنية في بيلغورود".وأضاف البيان: "كما تم تدمير مركز قيادة اللواء المدفعي المستقل 48 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، و14 قطعة من المعدات، وفصيل من الأفراد.وفي اليوم السابق، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ومقاطعة بيلغورود بالمدفعية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بشبكة الكهرباء، ولم تُسفر العملية عن أي إصابات.وكما أكد الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الجيش ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع

2026

