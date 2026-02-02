القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تحرر-بريدوروجني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1109897452.html
القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه الروسية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T09:07+0000
2026-02-02T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت، بفضل عمليات حاسمة، بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه".وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و202 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وبحسب البيان، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني". وأضافت الوزارة: "خسر العدو أكثر من 150 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".وقال بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي ولواء للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة تيرني في مقاطعة سومي ومدينة سومي. وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من ألوية المشاة الميكانيكية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الدفاع الإقليمي، ولواء تابع للحرس الوطني، ووحدة من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي وزيبينو ونيستيرنوي في مقاطعة خاركوف".وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من تحييد أفراد ومعدات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي زاباسنوي وفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز"، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري ولواء دفاع إقليمي و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات بيليتسكوي وغريشينو وسفياتوغوروفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 410 جنود، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".وأضافت: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات بارفينوفكا وفوزدفيزيفكا وبويكوفو وزارنيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأفاد البيان بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديا ودبابة، خلال 24 ساعة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" الخارجية الفرنسية: أوروبا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة مع روسيا
https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تدمر31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109890641.html
https://sarabic.ae/20260201/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-زيلينوي-في-مقاطعة-خاركوف-وسوخيتسكي-في-دونيتسك--وزارة-الدفاع-1109867709.html
https://sarabic.ae/20260131/روسيا-تجهز-أولى-طائرات-كوشي-المسيرة-لتسليمها-إلى-القوات-المسلحة---الدفاع-الروسية-1109827981.html
https://sarabic.ae/20260131/القوات-الروسية-تدمر-شبكة-تحصينات-القوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه---وزارة-الدفاع-1109827543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_303:0:1742:1079_1920x0_80_0_0_ece244970aa097aa6ef44a6ca8b29600.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم

القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:07 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 10:08 GMT 02.02.2026)
© Sputnikالجيش الروسي
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت، بفضل عمليات حاسمة، بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه".
وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و202 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".
وبحسب البيان، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني".

وتركزت الهزائم التي تم إلحاقها بالقوات الأوكرانية في بلدات كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوتكوفكا وبالاماريفكا وبيتروفكا وغروشيفكا وأوسادكوفكا ونوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف.

وأضافت الوزارة: "خسر العدو أكثر من 150 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:45 GMT
وقال بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي ولواء للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة تيرني في مقاطعة سومي ومدينة سومي. وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من ألوية المشاة الميكانيكية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الدفاع الإقليمي، ولواء تابع للحرس الوطني، ووحدة من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي وزيبينو ونيستيرنوي في مقاطعة خاركوف".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "العدو خسر ما يصل إلى 250 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 5 مستودعات للإمداد".

جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
أمس, 09:27 GMT

وأردف بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "دنبير" الروسية، من تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا، و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".

وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من تحييد أفراد ومعدات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي زاباسنوي وفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون".

وأكد أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، وبعد تحسين مواقعها على طول خط الجبهة، حيّدت أكثر من 410 جنود من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".

وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز"، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري ولواء دفاع إقليمي و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات بيليتسكوي وغريشينو وسفياتوغوروفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 410 جنود، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تجهز أولى طائرات "كوشي" المسيرة لتسليمها للقوات المسلحة- الدفاع الروسية
31 يناير, 04:08 GMT

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إن "العدو خسر أكثر من 320 جنديًا، و12 مركبة ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ "غراد"، ومدفعا، كما تم تدمير مستودع إمداد، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشرق" الروسية".

وأضافت: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات بارفينوفكا وفوزدفيزيفكا وبويكوفو وزارنيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأفاد البيان بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديا ودبابة، خلال 24 ساعة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وتابع: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها الاستراتيجية، وتم تحييد تشكيلات من 3 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سلوفيانسك وكراماتورسك وستيبانوفكا وليبوفكا ونيكيفوروفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديا، ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و13 مركبة، ومستودعين للإمداد".

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на полигоне в Минской области - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر شبكة تحصينات القوات الأوكرانية في زابوروجيه - وزارة الدفاع
31 يناير, 02:52 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
الخارجية الفرنسية: أوروبا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة مع روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала