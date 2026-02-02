https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تحرر-بريدوروجني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1109897452.html

القوات الروسية تحرر بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه الروسية. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو وحررت، بفضل عمليات حاسمة، بلدة بريدوروجني في مقاطعة زابوروجيه".وذكر البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة، و5 صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق أمريكية الصنع، و202 طائرة مسيرة ثابتة الجناح".وبحسب البيان، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية موقعها التكتيكي، حيث تمكنت من إلحاق خسائر بشرية ومادية بـ5 ألوية ميكانيكية ولواء هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الحرس الوطني". وأضافت الوزارة: "خسر العدو أكثر من 150 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و15 مركبة ومدفعين، كما تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة".وقال بيان الدفاع الروسية: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي ولواء للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة تيرني في مقاطعة سومي ومدينة سومي. وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من ألوية المشاة الميكانيكية والمدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الدفاع الإقليمي، ولواء تابع للحرس الوطني، ووحدة من حرس الحدود الأوكراني بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي وزيبينو ونيستيرنوي في مقاطعة خاركوف".وأضاف: "تمكنت قوات مجموعة "دنيبر" من تحييد أفراد ومعدات تابعة للواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الساحلي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي زاباسنوي وفيسيليانكا في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون".وتابع البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز"، مواقعها على طول الجبهة الأمامية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، ولواءين محمولين جوا، ولواء هجوم محمول جوا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري ولواء دفاع إقليمي و4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات بيليتسكوي وغريشينو وسفياتوغوروفكا وكراسنويارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا ونوفوبيدغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 410 جنود، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات".وأضافت: "تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين ولواء هجومي و3 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات بارفينوفكا وفوزدفيزيفكا وبويكوفو وزارنيتسا في مقاطعة زابوروجيه، وكوموناروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأفاد البيان بأن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 180 جنديا ودبابة، خلال 24 ساعة في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" الخارجية الفرنسية: أوروبا بحاجة إلى قناة اتصال مباشرة مع روسيا

