أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
2026-01-31T02:52+0000
2026-01-31T03:07+0000
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/93/1027629396_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_13467447051eadd126e801f7184d8cff.jpg
وجاء في البيان: "قامت وحدات المدفعية الذاتية الحركة 'مستا-إس' و'غفوزديكا' التابعة لتشكيل القوات 'الشرق' بقصف شبكة التحصينات والقوة البشرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجييه".وأشار البيان إلى أن كسر هذه الخطوط تم بفضل الطائرات المسيرة الاستطلاعية.وأضافت الوزارة: وأفاد البيان بأن الضربة الدقيقة أحبطت محاولة العدو لتثبيت مواقع في أحزمة الغابات بمقاطعة زابوروجييه، وصعّبت عليه الحفاظ على التحصينات المعدة مسبقًا.وخلال أسبوع واحد، دمر مقاتلو تشكيل "الشرق" أكثر من 2315 عنصرًا من القوات الأوكرانية، ودبابتين، و22 مركبة مدرعة قتالية، و104 سيارات، وثمانية مدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر شبكة تحصينات القوات الأوكرانية في زابوروجيه - وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدة المدفعية الذاتية الحركة "مستا-إس" التابعة لتشكيل "الشرق" دمرت شبكة التحصينات والقوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجييه.
وجاء في البيان: "قامت وحدات المدفعية الذاتية الحركة 'مستا-إس' و'غفوزديكا' التابعة لتشكيل القوات 'الشرق' بقصف شبكة التحصينات والقوة البشرية للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجييه".
وأشار البيان إلى أن كسر هذه الخطوط تم بفضل الطائرات المسيرة الاستطلاعية.
وأضافت الوزارة:
"بعد الحصول على البيانات، تحركت وحدة المدفعية الذاتية الحركة 'مستا-إس' التابعة لتشكيل 'الشرق' إلى موقع النيران ونفذت سلسلة من الضربات بالذخائر المدفعية الموجهة 'كراسنوبول'".
وأفاد البيان بأن الضربة الدقيقة أحبطت محاولة العدو لتثبيت مواقع في أحزمة الغابات بمقاطعة زابوروجييه، وصعّبت عليه الحفاظ على التحصينات المعدة مسبقًا.
وخلال أسبوع واحد، دمر مقاتلو تشكيل "الشرق" أكثر من 2315 عنصرًا من القوات الأوكرانية، ودبابتين، و22 مركبة مدرعة قتالية، و104 سيارات، وثمانية مدافع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
