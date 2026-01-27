عربي
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الجيش الروسي بتحرير بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، نتيجة لعمليات حاسمة، بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 120 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة في يوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، ذكر البيان أن "قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وتحصينات أكثر فاعلية، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 415 جنديًا ودبابة".
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:17 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جندي من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الجيش الروسي بتحرير بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والسيطرة على مناطق حاكمة جديدة، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، نتيجة لعمليات حاسمة، بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 120 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة في يوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".

وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، مواقعها على طول خط الجبهة، وقامت بتحييد تشكيلات من 3 كتائب ميكانيكية، وكتائب محمولة جوا، وكتائب هجومية، وكتائب هجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، ونوفودميتروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 120 جنديا، و 4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و6 قطع مدفعية ميدانية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، كما تم تدميرمستودعان للإمداد".

مدرعة تابع لقوات الغرب مزودة برشاش زي أو 23 الثقيل المضاد للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد مجموعة عسكرية تخريبية لقوات نظام كييف في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
05:45 GMT
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، ذكر البيان أن "قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وتحصينات أكثر فاعلية، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 415 جنديًا ودبابة".

وتابع: "تم تحييد عتاد ومعدات 7 كتائب هجومية ميكانيكية، وكتيبة ياغر، وكتيبة محمولة جوا، وكتيبة هجومية محمولة جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، قرب بلدات بيليتسكي، وغريشينو، وزافيدو-كوداشيفو، وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 جنديا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز"AN/TPQ-36" أمريكي الصنع".

قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
المدفعية الروسية تدمر معقلا عسكريا أوكرانيا باستخدام ذخائر حرارية- وزارة الدفاع
04:19 GMT
