https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحرر-نوفوياكوفليفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1109681061.html
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الجيش الروسي بتحرير بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:17+0000
2026-01-27T09:17+0000
2026-01-27T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094894489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2945e0f4098ecd02f4d501ae80cf511.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، نتيجة لعمليات حاسمة، بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 120 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة في يوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، ذكر البيان أن "قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وتحصينات أكثر فاعلية، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 415 جنديًا ودبابة".
https://sarabic.ae/20260127/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-عسكرية-تخريبية-لقوات-نظام-كييف-في-مقاطعة-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109674063.html
https://sarabic.ae/20260127/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-باستخدام-ذخائر-حرارية--وزارة-الدفاع-1109672010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094894489_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d231ed951f5f746ebf588401e2b034b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
09:17 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 27.01.2026)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بقيام قوات الجيش الروسي بتحرير بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه، والتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والسيطرة على مناطق حاكمة جديدة، وتكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، نتيجة لعمليات حاسمة، بلدة نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأضاف بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 120 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة في يوم واحد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية".
وتابع البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، مواقعها على طول خط الجبهة، وقامت بتحييد تشكيلات من 3 كتائب ميكانيكية، وكتائب محمولة جوا، وكتائب هجومية، وكتائب هجومية جبلية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة دروجكوفكا، وكونستانتينوفكا، وكراماتورسك، ونوفودميتروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت 120 جنديا، و 4 مركبات قتالية مدرعة، و19 مركبة، و6 قطع مدفعية ميدانية، من بينها قطعتان غربيتا الصنع، كما تم تدميرمستودعان للإمداد".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المركز"، ذكر البيان أن "قوات مجموعة "المركز" اتخذت مواقع وتحصينات أكثر فاعلية، وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 415 جنديًا ودبابة".
وتابع: "تم تحييد عتاد ومعدات 7 كتائب هجومية ميكانيكية، وكتيبة ياغر، وكتيبة محمولة جوا، وكتيبة هجومية محمولة جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، قرب بلدات بيليتسكي، وغريشينو، وزافيدو-كوداشيفو، وسوخيتسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 415 جنديا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة، و3 قطع مدفعية ميدانية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز"AN/TPQ-36" أمريكي الصنع".