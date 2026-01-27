روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/روسيا-تخطط-لإطلاق-أول-صاروخ-روكوت-إم-المطور-في-عام-2026-1109680904.html
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في شركة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026". 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:17+0000
2026-01-27T09:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الفضاء
صاروخ فضائي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/30/1022423058_0:940:1995:2062_1920x0_80_0_0_421ab2d8380e41a5eac243ea4e6996d2.jpg
ووفقا له، خلال الجلسة العامة للقراءات الأكاديمية حول علم الفضاء، فإنه "من المقرر أن تكون الرحلة الأولى لصاروخ "روكوت-إم" المزوّد ​​بالمرحلة العلوية "بريز- كي إم-2"، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، عام 2026.ومن المتوقع، إطلاق صاروخ "ستارت-1 إم"، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، عام 2026. أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق، أن الوحدات الثلاث الأولى لمحطة الفضاء الروسية ستطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وليس من "فوستوتشني" كما خطط سابقًا.كما ذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة التابعة لمحطة الفضاء الروسية ستطلق أيضا من "بايكونور".وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائيةروسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
https://sarabic.ae/20260127/الجامعات-الروسية-تدرب-رواد-فضاء-القطب-الشمالي-1109680399.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/30/1022423058_0:753:1995:2249_1920x0_80_0_0_d80a6c43b3010b1769ed52986ffd1677.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفضاء, صاروخ فضائي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفضاء, صاروخ فضائي

روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026

09:17 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Sergey Kazak / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "سيوز-أو"
صاروخ سيوز-أو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Sergey Kazak
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في شركة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026".
ووفقا له، خلال الجلسة العامة للقراءات الأكاديمية حول علم الفضاء، فإنه "من المقرر أن تكون الرحلة الأولى لصاروخ "روكوت-إم" المزوّد ​​بالمرحلة العلوية "بريز- كي إم-2"، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، عام 2026.
ومن المتوقع، إطلاق صاروخ "ستارت-1 إم"، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، عام 2026.
غواصة نووية تابعة للبحرية الروسية خلال التدريبات كجزء من رحلة استكشافية معقدة في القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"
08:57 GMT
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق، أن الوحدات الثلاث الأولى لمحطة الفضاء الروسية ستطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وليس من "فوستوتشني" كما خطط سابقًا.

وقال مانتوروف: "من المخطط حاليا نقل عمليات إطلاق وحدة العلوم والطاقة، والوحدة المتعددة الاستخدامات، ووحدة غرفة معادلة الضغط إلى قاعدة" بايكونور" الفضائية".

كما ذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة التابعة لمحطة الفضاء الروسية ستطلق أيضا من "بايكونور".
وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала