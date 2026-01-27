https://sarabic.ae/20260127/روسيا-تخطط-لإطلاق-أول-صاروخ-روكوت-إم-المطور-في-عام-2026-1109680904.html
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في شركة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026". 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:17+0000
2026-01-27T09:17+0000
2026-01-27T09:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
الفضاء
صاروخ فضائي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/30/1022423058_0:940:1995:2062_1920x0_80_0_0_421ab2d8380e41a5eac243ea4e6996d2.jpg
ووفقا له، خلال الجلسة العامة للقراءات الأكاديمية حول علم الفضاء، فإنه "من المقرر أن تكون الرحلة الأولى لصاروخ "روكوت-إم" المزوّد بالمرحلة العلوية "بريز- كي إم-2"، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، عام 2026.ومن المتوقع، إطلاق صاروخ "ستارت-1 إم"، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، عام 2026. أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق، أن الوحدات الثلاث الأولى لمحطة الفضاء الروسية ستطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وليس من "فوستوتشني" كما خطط سابقًا.كما ذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة التابعة لمحطة الفضاء الروسية ستطلق أيضا من "بايكونور".وكالة الفضاء الروسية: إطلاق 52 مركبة فضائية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائيةروسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
https://sarabic.ae/20260127/الجامعات-الروسية-تدرب-رواد-فضاء-القطب-الشمالي-1109680399.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102242/30/1022423058_0:753:1995:2249_1920x0_80_0_0_d80a6c43b3010b1769ed52986ffd1677.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفضاء, صاروخ فضائي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الفضاء, صاروخ فضائي
روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026
أعلن دميتري بارانوف، نائب المدير العام لمشاريع الصواريخ في شركة "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا تخطط لإطلاق أول صاروخ "روكوت-إم" المطور في عام 2026".
ووفقا له، خلال الجلسة العامة للقراءات الأكاديمية حول علم الفضاء، فإنه "من المقرر أن تكون الرحلة الأولى لصاروخ "روكوت-إم" المزوّد بالمرحلة العلوية "بريز- كي إم-2"، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، عام 2026.
ومن المتوقع، إطلاق صاروخ "ستارت-1 إم"، من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، عام 2026.
أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، في وقت سابق، أن الوحدات الثلاث الأولى لمحطة الفضاء الروسية ستطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية، وليس من "فوستوتشني" كما خطط سابقًا.
وقال مانتوروف: "من المخطط حاليا نقل عمليات إطلاق وحدة العلوم والطاقة، والوحدة المتعددة الاستخدامات، ووحدة غرفة معادلة الضغط إلى قاعدة" بايكونور" الفضائية".
كما ذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة التابعة لمحطة الفضاء الروسية ستطلق أيضا من "بايكونور".