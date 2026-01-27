https://sarabic.ae/20260127/الجامعات-الروسية-تدرب-رواد-فضاء-القطب-الشمالي-1109680399.html

الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"

سبوتنيك عربي

كشف أليكسي فادييف، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإدارة الصناعية بجامعة سان بطرسبرغ التقنية، في مقابلة مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الحاجة الماسة إلى كوادر... 27.01.2026

روسيا

أخبار روسيا اليوم

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/13/1087153910_0:41:918:557_1920x0_80_0_0_199b7df649e46c7006052668ff82741c.jpg

واستشهد فادييف بتوقعات وزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية، والتي تُشير إلى أن الحاجة إلى متخصصين جدد في المنطقة ستتراوح بين 70,000 و180,000 شخص بحلول عامي 2030 - 2035 (بحسب سيناريو تطوير المشروع). وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن العمل في القطب الشمالي يُقارن بشكل متزايد بالعمل في الفضاء الخارجي.وأكد أن "كل ذلك يجعل القطب الشمالي منطقة جغرافية فريدة، حيث تكون تكلفة الخطأ مرتفعة تمامًا كما هي في المدار".وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى عمال فحسب، بل إلى متخصصين قادرين على تشغيل المعدات عالية التقنية في درجات حرارة منخفضة، فاليوم، يحتاج القطب الشمالي بالفعل إلى جيولوجيين، ومهندسي حفر، ومتخصصين في الغاز الطبيعي المسال، ومسّاحين، ومهندسين كيميائيين، وملاحين وميكانيكيين لكاسحات الجليد، وخبراء لوجستيين، ومتخصصين في معدات المواني، ومشغلين لأنظمة استطلاع الجليد غير المأهولة".ووفقًا لفادييف، فإن تدريب الباحثين ومدرسي التعليم العالي في جميع هذه المجالات، بما في ذلك المتخصصين في التقنيات تحت الماء، وتقنيات الغاز الطبيعي المسال، وعدد من المجالات الأخرى الضرورية لإتقان أساليب التدريب الحديثة للعاملين المسؤولين عن تطوير الموارد البحرية والمحيطية، لا يقل أهمية عن تدريب العاملين في الجرف القاري وفي المحيطات.واختتم البروفيسور الروسي حديثه قائلًا: "بعبارة أخرى، تحتاج الجامعات الروسية إلى تدريب مدرسين قادرين على تدريب كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا"، معربًا عن ثقته في قدرة الجامعات الروسية على القيام بهذه المهمة."روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي

