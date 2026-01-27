عربي
القوات الروسية تحرر نوفوياكوفليفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"
الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"
كشف أليكسي فادييف، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإدارة الصناعية بجامعة سان بطرسبرغ التقنية، في مقابلة مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الحاجة الماسة إلى كوادر... 27.01.2026
واستشهد فادييف بتوقعات وزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية، والتي تُشير إلى أن الحاجة إلى متخصصين جدد في المنطقة ستتراوح بين 70,000 و180,000 شخص بحلول عامي 2030 - 2035 (بحسب سيناريو تطوير المشروع). وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن العمل في القطب الشمالي يُقارن بشكل متزايد بالعمل في الفضاء الخارجي.وأكد أن "كل ذلك يجعل القطب الشمالي منطقة جغرافية فريدة، حيث تكون تكلفة الخطأ مرتفعة تمامًا كما هي في المدار".وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى عمال فحسب، بل إلى متخصصين قادرين على تشغيل المعدات عالية التقنية في درجات حرارة منخفضة، فاليوم، يحتاج القطب الشمالي بالفعل إلى جيولوجيين، ومهندسي حفر، ومتخصصين في الغاز الطبيعي المسال، ومسّاحين، ومهندسين كيميائيين، وملاحين وميكانيكيين لكاسحات الجليد، وخبراء لوجستيين، ومتخصصين في معدات المواني، ومشغلين لأنظمة استطلاع الجليد غير المأهولة".ووفقًا لفادييف، فإن تدريب الباحثين ومدرسي التعليم العالي في جميع هذه المجالات، بما في ذلك المتخصصين في التقنيات تحت الماء، وتقنيات الغاز الطبيعي المسال، وعدد من المجالات الأخرى الضرورية لإتقان أساليب التدريب الحديثة للعاملين المسؤولين عن تطوير الموارد البحرية والمحيطية، لا يقل أهمية عن تدريب العاملين في الجرف القاري وفي المحيطات.واختتم البروفيسور الروسي حديثه قائلًا: "بعبارة أخرى، تحتاج الجامعات الروسية إلى تدريب مدرسين قادرين على تدريب كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا"، معربًا عن ثقته في قدرة الجامعات الروسية على القيام بهذه المهمة."روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي
الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"

كشف أليكسي فادييف، الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإدارة الصناعية بجامعة سان بطرسبرغ التقنية، في مقابلة مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الحاجة الماسة إلى كوادر متخصصة لتنمية القطب الشمالي تُشكّل تحديات جسيمة للجامعات الروسية.
واستشهد فادييف بتوقعات وزارة تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسية، والتي تُشير إلى أن الحاجة إلى متخصصين جدد في المنطقة ستتراوح بين 70,000 و180,000 شخص بحلول عامي 2030 - 2035 (بحسب سيناريو تطوير المشروع).
وفي الوقت ذاته، أشار إلى أن العمل في القطب الشمالي يُقارن بشكل متزايد بالعمل في الفضاء الخارجي.

وأشار البروفيسور الروسي إلى أن الظروف الطبيعية القاسية في القطب الشمالي مشابهة لتلك الموجودة خارج كوكبنا، والقدرة التكنولوجية للمشاريع المنفذة، وأعلى متطلبات الكفاءة لدى الموظفين، وقدرتهم على الحفاظ على تركيز ذهني كامل على المهمة الموكلة إليهم، واستعدادهم للعمل في ظروف عزلة تامة عن الحضارة.

وأكد أن "كل ذلك يجعل القطب الشمالي منطقة جغرافية فريدة، حيث تكون تكلفة الخطأ مرتفعة تمامًا كما هي في المدار".
وأضاف: "نحن لا نحتاج إلى عمال فحسب، بل إلى متخصصين قادرين على تشغيل المعدات عالية التقنية في درجات حرارة منخفضة، فاليوم، يحتاج القطب الشمالي بالفعل إلى جيولوجيين، ومهندسي حفر، ومتخصصين في الغاز الطبيعي المسال، ومسّاحين، ومهندسين كيميائيين، وملاحين وميكانيكيين لكاسحات الجليد، وخبراء لوجستيين، ومتخصصين في معدات المواني، ومشغلين لأنظمة استطلاع الجليد غير المأهولة".
وأشار فادييف كذلك إلى أن بناء منشآت البنية التحتية في القطب الشمالي يتطلب بشكل عاجل عمال بناء ناطحات السحاب، ومهندسي تصميم متخصصين في التربة الصقيعية، وعمال بناء الطرق، ومتخصصين في استصلاح الأراضي، وخبراء أرصاد جوية، وعلماء متخصصين في التربة الصقيعية.

ووفقًا لفادييف، فإن تدريب الباحثين ومدرسي التعليم العالي في جميع هذه المجالات، بما في ذلك المتخصصين في التقنيات تحت الماء، وتقنيات الغاز الطبيعي المسال، وعدد من المجالات الأخرى الضرورية لإتقان أساليب التدريب الحديثة للعاملين المسؤولين عن تطوير الموارد البحرية والمحيطية، لا يقل أهمية عن تدريب العاملين في الجرف القاري وفي المحيطات.
واختتم البروفيسور الروسي حديثه قائلًا: "بعبارة أخرى، تحتاج الجامعات الروسية إلى تدريب مدرسين قادرين على تدريب كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا"، معربًا عن ثقته في قدرة الجامعات الروسية على القيام بهذه المهمة.
