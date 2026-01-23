https://sarabic.ae/20260123/روساتوم-لا-نستبعد-التعاون-مع-واشنطن-بشأن-ممر-النقل-عبر-منطقة-القطب-الشمالي-1109552635.html
"روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
قال المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، بأنه "لا يستبعد إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير ممر النقل عبر... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109312656_0:60:1350:819_1920x0_80_0_0_63bb6682d8fb6a3aa2e351cce8e1a580.jpg
وذكر ليخاتشوف لمجلة "سترانا روساتوم"، أنه "خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، العام الماضي، صرّح الرئيس (بوتين) بوضوح أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل معًا في منطقة القطب الشمالي، لا أستبعد أن يسمح لنا تطوير الإمكانات الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي بأكملها بالحديث عن تحويل ممر النقل عبر القطب الشمالي إلى شبكة نقل واسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجري حاليا وضع الخطوط العريضة لإنشاء ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".وقالت كيرغور لوكالة "سبوتنيك": "لدينا اتفاقية بشأن المحيط القطبي الشمالي المركزي، وروسيا جزء منها. ونعقد اجتماعات، والاجتماع المقبل سيكون بعد حوالي أسبوعين".وأضافت كيرغور أن العمل على هذه الاتفاقية والتعاون العلمي مع روسيا مستمر.
قال المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، بأنه "لا يستبعد إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".
وذكر ليخاتشوف لمجلة "سترانا روساتوم"، أنه "خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، العام الماضي، صرّح الرئيس (بوتين) بوضوح أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل معًا في منطقة القطب الشمالي، لا أستبعد أن يسمح لنا تطوير الإمكانات الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي بأكملها بالحديث عن تحويل ممر النقل عبر القطب الشمالي إلى شبكة نقل واسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجري حاليا وضع الخطوط العريضة لإنشاء ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".
وأضاف: "سيعمل هذا المشروع اللوجستي والبنية التحتية الضخمة على توحيد الصادرات الصناعية من الشركات الروسية في جبال الأورال ومنطقة القطب الشمالي وسيبيريا عبر الممر البحري الشمالي إلى المستهلكين في المنطقة الآسيوية، الذين يتزايد طلبهم على المنتجات الروسية".
وأعلنت كاترينا كيرغور، رئيسة إدارة الصيد في حكومة غرينلاند، يوم أمس الخميس، أن "التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية المحيط القطبي الشمالي المركزي مستمر".
وقالت كيرغور لوكالة "سبوتنيك
": "لدينا اتفاقية بشأن المحيط القطبي الشمالي المركزي، وروسيا جزء منها. ونعقد اجتماعات، والاجتماع المقبل سيكون بعد حوالي أسبوعين".
وأضافت كيرغور أن العمل على هذه الاتفاقية والتعاون العلمي مع روسيا مستمر.