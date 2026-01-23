"روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: روسيا تعمل على تعزيز جهود المصالحة الفلسطينية باعتبارها شرطا أساسيا لأي تسوية مستدامة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:35 GMT
26 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260123/روساتوم-لا-نستبعد-التعاون-مع-واشنطن-بشأن-ممر-النقل-عبر-منطقة-القطب-الشمالي-1109552635.html
"روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي
"روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
قال المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، بأنه "لا يستبعد إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير ممر النقل عبر... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T09:27+0000
2026-01-23T09:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
روساتوم
العالم
العالم العربي
واشنطن
أخبار القطب الشمالي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109312656_0:60:1350:819_1920x0_80_0_0_63bb6682d8fb6a3aa2e351cce8e1a580.jpg
وذكر ليخاتشوف لمجلة "سترانا روساتوم"، أنه "خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، العام الماضي، صرّح الرئيس (بوتين) بوضوح أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل معًا في منطقة القطب الشمالي، لا أستبعد أن يسمح لنا تطوير الإمكانات الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي بأكملها بالحديث عن تحويل ممر النقل عبر القطب الشمالي إلى شبكة نقل واسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجري حاليا وضع الخطوط العريضة لإنشاء ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".وقالت كيرغور لوكالة "سبوتنيك": "لدينا اتفاقية بشأن المحيط القطبي الشمالي المركزي، وروسيا جزء منها. ونعقد اجتماعات، والاجتماع المقبل سيكون بعد حوالي أسبوعين".وأضافت كيرغور أن العمل على هذه الاتفاقية والتعاون العلمي مع روسيا مستمر.كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقلترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
https://sarabic.ae/20260118/روته-يناقش-مع-ترامب-هاتفيا-الوضع-الأمني-في-غرينلاند-والقطب-الشمالي-1109373767.html
واشنطن
أخبار القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109312656_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_5cbf9999430e0411e54c54b332e1fb1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روساتوم, العالم, العالم العربي, واشنطن, أخبار القطب الشمالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, روساتوم, العالم, العالم العربي, واشنطن, أخبار القطب الشمالي

"روساتوم" لا نستبعد التعاون مع واشنطن بشأن ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي

09:27 GMT 23.01.2026
© Sputnikجناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية
جناح شركة روساتوم الحكومية للطاقة الذرية. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
قال المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الجمعة، بأنه "لا يستبعد إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في تطوير ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".
وذكر ليخاتشوف لمجلة "سترانا روساتوم"، أنه "خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، العام الماضي، صرّح الرئيس (بوتين) بوضوح أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل معًا في منطقة القطب الشمالي، لا أستبعد أن يسمح لنا تطوير الإمكانات الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي بأكملها بالحديث عن تحويل ممر النقل عبر القطب الشمالي إلى شبكة نقل واسعة النطاق"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يجري حاليا وضع الخطوط العريضة لإنشاء ممر النقل عبر منطقة القطب الشمالي".

وأضاف: "سيعمل هذا المشروع اللوجستي والبنية التحتية الضخمة على توحيد الصادرات الصناعية من الشركات الروسية في جبال الأورال ومنطقة القطب الشمالي وسيبيريا عبر الممر البحري الشمالي إلى المستهلكين في المنطقة الآسيوية، الذين يتزايد طلبهم على المنتجات الروسية".

لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
روته يناقش مع ترامب هاتفيا الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
18 يناير, 17:43 GMT

وأعلنت كاترينا كيرغور، رئيسة إدارة الصيد في حكومة غرينلاند، يوم أمس الخميس، أن "التعاون مع روسيا في إطار اتفاقية المحيط القطبي الشمالي المركزي مستمر".

وقالت كيرغور لوكالة "سبوتنيك": "لدينا اتفاقية بشأن المحيط القطبي الشمالي المركزي، وروسيا جزء منها. ونعقد اجتماعات، والاجتماع المقبل سيكون بعد حوالي أسبوعين".
وأضافت كيرغور أن العمل على هذه الاتفاقية والتعاون العلمي مع روسيا مستمر.
كندا تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала