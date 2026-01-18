https://sarabic.ae/20260118/ترامب-يخطط-لإرسال-سفن-أمريكية-إلى-سواحل-كندا-1109375594.html
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بشراء عدد إضافي من كاسحات الجليد لاستخدامها في مهام دورية ومراقبة بحرية قبالة السواحل الكندية. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T19:44+0000
2026-01-18T19:44+0000
2026-01-18T19:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار كندا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_564e3d2240d1d974fcc3907c5516f37b.jpg
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس تمويل شراء كاسحات الجليد الجديدة ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل، في ظل مخاوف متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بشأن ما تصفه بضعف كندا أمام خصوم الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي. وبحسب التقرير، يرى ترامب أن كندا لا تحظى بثقل عسكري كاف في مجال الدفاع، خاصة في المناطق القطبية، حيث قال أحد المسؤولين الكبار إن "العالم لا ينظر إلى كندا باعتبارها قوة كبرى عندما يتعلق الأمر بالدفاع". وكان ترامب قد أعلن في أوائل أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة طلبت بناء 11 كاسحة جليد من فنلندا، على أن يتم تصنيع 4 منها في أحواض بناء السفن الفنلندية، بينما يُنجز بناء البقية داخل الولايات المتحدة. وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الرئيس الأمريكي بأن بلاده تتخلف بشكل كبير عن روسيا من حيث حجم وأعداد أسطول كاسحات الجليد، وهو ما اعتبره عاملا مقلقا في ظل التنافس المتصاعد على النفوذ في القطب الشمالي.
https://sarabic.ae/20260117/كندا-تؤكد-التزامها-بالمادة-الخامسة-من-ميثاق-الناتو-على-خلفية-تهديدات-ترامب-لغرينلاند-1109328874.html
https://sarabic.ae/20260118/ديميترييف-أوروبا-ستستسلم-وستحصل-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-1109371697.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_efecdbd84a50b4b32b39c6cc7dac13cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار كندا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار كندا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بشراء عدد إضافي من كاسحات الجليد لاستخدامها في مهام دورية ومراقبة بحرية قبالة السواحل الكندية.
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس تمويل شراء كاسحات الجليد الجديدة ضمن ميزانية الدفاع
الأمريكية للعام المقبل، في ظل مخاوف متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بشأن ما تصفه بضعف كندا أمام خصوم الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي.
وبحسب التقرير، يرى ترامب أن كندا
لا تحظى بثقل عسكري كاف في مجال الدفاع، خاصة في المناطق القطبية، حيث قال أحد المسؤولين الكبار إن "العالم لا ينظر إلى كندا باعتبارها قوة كبرى عندما يتعلق الأمر بالدفاع".
وكان ترامب قد أعلن في أوائل أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة طلبت بناء 11 كاسحة جليد من فنلندا، على أن يتم تصنيع 4 منها في أحواض بناء السفن الفنلندية، بينما يُنجز بناء البقية داخل الولايات المتحدة.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الرئيس الأمريكي
بأن بلاده تتخلف بشكل كبير عن روسيا من حيث حجم وأعداد أسطول كاسحات الجليد، وهو ما اعتبره عاملا مقلقا في ظل التنافس المتصاعد على النفوذ في القطب الشمالي.