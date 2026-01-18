ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا

عربي
أردوغان للشرع: تركيا تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي السورية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/ترامب-يخطط-لإرسال-سفن-أمريكية-إلى-سواحل-كندا-1109375594.html
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بشراء عدد إضافي من كاسحات الجليد لاستخدامها في مهام دورية ومراقبة بحرية قبالة السواحل الكندية. 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T19:44+0000
2026-01-18T19:44+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار كندا
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_564e3d2240d1d974fcc3907c5516f37b.jpg
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد. ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس تمويل شراء كاسحات الجليد الجديدة ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل، في ظل مخاوف متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بشأن ما تصفه بضعف كندا أمام خصوم الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي. وبحسب التقرير، يرى ترامب أن كندا لا تحظى بثقل عسكري كاف في مجال الدفاع، خاصة في المناطق القطبية، حيث قال أحد المسؤولين الكبار إن "العالم لا ينظر إلى كندا باعتبارها قوة كبرى عندما يتعلق الأمر بالدفاع". وكان ترامب قد أعلن في أوائل أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة طلبت بناء 11 كاسحة جليد من فنلندا، على أن يتم تصنيع 4 منها في أحواض بناء السفن الفنلندية، بينما يُنجز بناء البقية داخل الولايات المتحدة. وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الرئيس الأمريكي بأن بلاده تتخلف بشكل كبير عن روسيا من حيث حجم وأعداد أسطول كاسحات الجليد، وهو ما اعتبره عاملا مقلقا في ظل التنافس المتصاعد على النفوذ في القطب الشمالي.
https://sarabic.ae/20260117/كندا-تؤكد-التزامها-بالمادة-الخامسة-من-ميثاق-الناتو-على-خلفية-تهديدات-ترامب-لغرينلاند-1109328874.html
https://sarabic.ae/20260118/ديميترييف-أوروبا-ستستسلم-وستحصل-الولايات-المتحدة-على-غرينلاند-1109371697.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_efecdbd84a50b4b32b39c6cc7dac13cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار كندا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار كندا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يخطط لإرسال سفن أمريكية إلى سواحل كندا

19:44 GMT 18.01.2026
© Photo / Official U.S. Navy Pageقطع الأسطول الأمريكي
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo / Official U.S. Navy Page
تابعنا عبر
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بشراء عدد إضافي من كاسحات الجليد لاستخدامها في مهام دورية ومراقبة بحرية قبالة السواحل الكندية.
يأتي ذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من التحديات الأمنية في منطقة القطب الشمالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.
Canada's Prime Minister Mark Carney - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
أمس, 05:27 GMT
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يدرس تمويل شراء كاسحات الجليد الجديدة ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل، في ظل مخاوف متزايدة داخل الإدارة الأمريكية بشأن ما تصفه بضعف كندا أمام خصوم الولايات المتحدة في منطقة القطب الشمالي.
وبحسب التقرير، يرى ترامب أن كندا لا تحظى بثقل عسكري كاف في مجال الدفاع، خاصة في المناطق القطبية، حيث قال أحد المسؤولين الكبار إن "العالم لا ينظر إلى كندا باعتبارها قوة كبرى عندما يتعلق الأمر بالدفاع".
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
دميترييف: أوروبا ستستسلم وستحصل الولايات المتحدة على غرينلاند
17:18 GMT
وكان ترامب قد أعلن في أوائل أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة طلبت بناء 11 كاسحة جليد من فنلندا، على أن يتم تصنيع 4 منها في أحواض بناء السفن الفنلندية، بينما يُنجز بناء البقية داخل الولايات المتحدة.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الرئيس الأمريكي بأن بلاده تتخلف بشكل كبير عن روسيا من حيث حجم وأعداد أسطول كاسحات الجليد، وهو ما اعتبره عاملا مقلقا في ظل التنافس المتصاعد على النفوذ في القطب الشمالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала