كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
أخبار كندا
الناتو
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء لدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الرد المحتمل إذا ما تحققت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.
https://sarabic.ae/20260117/بلجيكا-تعلن-إرسال-عسكري-واحد-إلى-غرينلاند-لـضمان-أمن-الجزيرة-1109325931.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
05:27 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 05:42 GMT 17.01.2026)
أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، التزام بلاده بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي عضو في الحلف لهجوم، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند.
وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء لدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".
وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.
وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الرد المحتمل إذا ما تحققت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.
