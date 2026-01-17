https://sarabic.ae/20260117/كندا-تؤكد-التزامها-بالمادة-الخامسة-من-ميثاق-الناتو-على-خلفية-تهديدات-ترامب-لغرينلاند-1109328874.html

كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند

كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، التزام بلاده بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي عضو في الحلف... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء لدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الرد المحتمل إذا ما تحققت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.

