https://sarabic.ae/20260117/كندا-تؤكد-التزامها-بالمادة-الخامسة-من-ميثاق-الناتو-على-خلفية-تهديدات-ترامب-لغرينلاند-1109328874.html
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، التزام بلاده بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي عضو في الحلف... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T05:27+0000
2026-01-17T05:27+0000
2026-01-17T05:42+0000
أخبار كندا
الناتو
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109329152_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4c7fd21dfecd456c848b5804b82cfeff.jpg
وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء لدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الرد المحتمل إذا ما تحققت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.
https://sarabic.ae/20260117/بلجيكا-تعلن-إرسال-عسكري-واحد-إلى-غرينلاند-لـضمان-أمن-الجزيرة-1109325931.html
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109329152_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_3fb84b42b27bef0fcea06165bcf5d494.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كندا, الناتو, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا, الناتو, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
كندا تؤكد التزامها بالمادة الخامسة من ميثاق "الناتو" على خلفية تهديدات ترامب لغرينلاند
05:27 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 05:42 GMT 17.01.2026)
أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، التزام بلاده بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي تنص على الدفاع الجماعي في حال تعرض أي عضو في الحلف لهجوم، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند.
وقال كارني أثناء زيارة إلى الصين: "نحن شركاء لدنمارك في حلف الناتو، وشراكتنا الكاملة مستمرة. التزاماتنا بموجب المادتين الخامسة والثانية من معاهدة شمال الأطلسي سارية المفعول، ونحن ندعمها بالكامل".
وتنص المادة الخامسة لمعاهدة شمال الأطلسي على أن أي هجوم مسلح على عضو واحد يجب أن يُعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ويستدعي التزام كل عضو بتقديم المساعدة. وقد تشمل هذه المساعدة استخدام القوة العسكرية أو عدمه، ويمكن أن تتخذ أي إجراءات يراها الأعضاء ضرورية.
وكان ترامب قد صرح، يوم الجمعة، بأنه قد يفرض رسومًا جمركية على الدول التي لا توافق على مطالب واشنطن بشأن غرينلاند.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي
. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة. كما ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الرد المحتمل إذا ما تحققت تهديدات الولايات المتحدة بشأن غرينلاند.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.