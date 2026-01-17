عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
بلجيكا تعلن إرسال عسكري واحد إلى غرينلاند لـ"ضمان أمن الجزيرة"
بلجيكا تعلن إرسال عسكري واحد إلى غرينلاند لـ"ضمان أمن الجزيرة"
أعلن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، يوم الجمعة، أن بلجيكا سترسل ضابطًا واحدًا إلى غرينلاند للمشاركة في مهمة استطلاعية دولية على الجزيرة.
أخبار بلجيكا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الدنمارك
غرينلاند
وكتب فرانكن يوم الجمعة على منصة "إكس": "اعتبارًا من يوم الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني، ستشارك بلادنا في المهمة الاستطلاعية الدولية في غرينلاند. ولهذا الغرض، سترسل وزارة الدفاع ضابطًا واحدًا إلى المنطقة القطبية".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز أن هولندا سترسل ضابطين وليس واحدًا لإجراء مهمة استطلاع مشتركة مع حلفاء الناتو في غرينلاند.وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل مجموعة من 13 عسكريًا ألمانيًا إلى غرينلاند للمشاركة في مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية على الجزيرة. كما أرسلت عدة دول أوروبية أخرى عناصرها العسكرية إلى هناك.وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق، أن الدول الأوروبية المشاركة في المهمة الاستطلاعية لا تناقش حاليًا مساهمة كل دولة بشكل محدد في ضمان أمن الجزيرة، مشيرة إلى أن هدف المهمة هو الحصول على صورة شاملة عن الوضع على الأرض لإجراء مزيد من المفاوضات والتخطيط داخل الناتو.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة.وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.
الأخبار
أعلن وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، يوم الجمعة، أن بلجيكا سترسل ضابطًا واحدًا إلى غرينلاند للمشاركة في مهمة استطلاعية دولية على الجزيرة.
وكتب فرانكن يوم الجمعة على منصة "إكس": "اعتبارًا من يوم الاثنين 19 يناير/ كانون الثاني، ستشارك بلادنا في المهمة الاستطلاعية الدولية في غرينلاند. ولهذا الغرض، سترسل وزارة الدفاع ضابطًا واحدًا إلى المنطقة القطبية".
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
وزير الدفاع الإيطالي يصف إرسال قوات أوروبية إلى غرينلاند بـ"المزحة"
أمس, 20:38 GMT
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، صرح وزير الدفاع الهولندي روبين بريكلمانز أن هولندا سترسل ضابطين وليس واحدًا لإجراء مهمة استطلاع مشتركة مع حلفاء الناتو في غرينلاند.
وفي وقت سابق من الأسبوع، وصل مجموعة من 13 عسكريًا ألمانيًا إلى غرينلاند للمشاركة في مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية على الجزيرة. كما أرسلت عدة دول أوروبية أخرى عناصرها العسكرية إلى هناك.
وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية في وقت سابق، أن الدول الأوروبية المشاركة في المهمة الاستطلاعية لا تناقش حاليًا مساهمة كل دولة بشكل محدد في ضمان أمن الجزيرة، مشيرة إلى أن هدف المهمة هو الحصول على صورة شاملة عن الوضع على الأرض لإجراء مزيد من المفاوضات والتخطيط داخل الناتو.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. وحذرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية الولايات المتحدة من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدين توقعهم احترام سلامة أراضيهم المشتركة.
وكانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وظلت جزءًا من مملكة الدنمارك بعد أن حصلت على حكم ذاتي في عام 2009، مع القدرة على إدارة شؤونها الداخلية وتحديد سياساتها المحلية.
