https://sarabic.ae/20260118/بيان-لـ8-دول-أوروبية-نتضامن-مع-غرينلاند-وسننسق-ردنا-على-تهديد-ترامب-بالتعريفات-الجمركية-1109366295.html

بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية

بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية

سبوتنيك عربي

أعلنت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، اليوم الأحد، التضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مشددة على الوقوف... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T14:30+0000

2026-01-18T14:30+0000

2026-01-18T14:30+0000

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

الرسوم الجمركية الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg

عقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعا طارئا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.وقالت الدول الثماني في بيان مشترك: "نتضامن تضامنا كاملا مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند.. وانطلاقا من العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، فإننا على أتم الاستعداد للدخول في حوار قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي نؤمن بها إيمانا راسخا".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القوميوقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركيةستارمر: ترامب مخطئ بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاندماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة

https://sarabic.ae/20260117/ترامب-فرض--10-رسوم-على-الدنمارك-والنرويج-والسويد-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-وهولندا-بسبب-غرينلاند-1109344803.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, الرسوم الجمركية الأمريكية