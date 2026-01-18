عربي
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية
سبوتنيك عربي
أعلنت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، اليوم الأحد، التضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مشددة على الوقوف... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T14:30+0000
2026-01-18T14:30+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
الرسوم الجمركية الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/03/1105587428_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14e32dad69d4724e5ea67f300046ebe1.jpg
عقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعا طارئا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.وقالت الدول الثماني في بيان مشترك: "نتضامن تضامنا كاملا مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند.. وانطلاقا من العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، فإننا على أتم الاستعداد للدخول في حوار قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي نؤمن بها إيمانا راسخا".وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القوميوقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركيةستارمر: ترامب مخطئ بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاندماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة
بيان لـ8 دول أوروبية: نتضامن مع غرينلاند وسننسق ردنا على تهديد ترامب بالتعريفات الجمركية

14:30 GMT 18.01.2026
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أعلنت الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، اليوم الأحد، التضامن بشكل كامل مع الدنمارك وشعب غرينلاند، مشددة على الوقوف صفا واحدا ومنسقا في الرد على التهديدات الأميركية بفرض تعريفات جمركية على دول أوروبية.
عقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعا طارئا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.
وقالت الدول الثماني في بيان مشترك: "نتضامن تضامنا كاملا مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند.. وانطلاقا من العملية التي بدأت الأسبوع الماضي، فإننا على أتم الاستعداد للدخول في حوار قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي نؤمن بها إيمانا راسخا".
وأضافت أن "التهديدات بفرض تعريفات جمركية (من قبل الولايات المتحدة) تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير.. وسنواصل الوقوف صفا واحدا ومنسقا في ردنا.. ونحن ملتزمون بالحفاظ على سيادتنا".
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
ترامب: فرض 10% رسوم على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا بسبب غرينلاند
أمس, 17:16 GMT
وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "رسوماً بنسبة 10% ستُفرض اعتبارا من الأول من فبراير/ شباط المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا"، وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة غرينلاند".
وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي
وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عما إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.
الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
ستارمر: ترامب مخطئ بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند
ماكرون: تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على خلفية التوتر حول غرينلاند غير مقبولة
