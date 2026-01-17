https://sarabic.ae/20260117/الحكومة-الألمانية-برلين-ستتخذ-مع-أوروبا-القرار-المناسب-للرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-الرسوم-الجمركية-1109348752.html

الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

أكدت الحكومة الألمانية أنها تابعت باهتمام تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية على دول أوروبية على خلفية التوتر حول جزيرة غرينلاند، لافتة... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T19:36+0000

2026-01-17T19:36+0000

2026-01-17T19:36+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الرسوم الجمركية

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104992141_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_762a5c13ead511836954d5ed7350275b.jpg

وقالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، في بيان ردا على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إن "الحكومة الألمانية أخذت باهتمام تصريحات الرئيس الأميركي، وهي تجري مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين.. وسنتخذ معا القرار المناسب بشأن الردود في الوقت المناسب". وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.وأشار ترامب إلى أن عدداً من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة"، معتبراً أن ذلك يشكل وضعاً خطيراً على السلامة والأمن وبقاء الكوكب، وأن مستوى المخاطر الذي تفرضه هذه الدول "غير مقبول أو قابل للاستدامة".وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند".

https://sarabic.ae/20260117/ماكرون-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-خلفية-التوتر-حول-غرينلاند-غير-مقبولة-1109348605.html

https://sarabic.ae/20260117/ترامب-فرض--10-رسوم-على-الدنمارك-والنرويج-والسويد-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-وهولندا-بسبب-غرينلاند-1109344803.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الرسوم الجمركية, أخبار ألمانيا