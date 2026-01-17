https://sarabic.ae/20260117/الحكومة-الألمانية-برلين-ستتخذ-مع-أوروبا-القرار-المناسب-للرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-الرسوم-الجمركية-1109348752.html
الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
الحكومة الألمانية: برلين ستتخذ مع أوروبا القرار المناسب للرد على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
أكدت الحكومة الألمانية أنها تابعت باهتمام تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية على دول أوروبية على خلفية التوتر حول جزيرة غرينلاند، لافتة
وقالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، في بيان ردا على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إن "الحكومة الألمانية أخذت باهتمام تصريحات الرئيس الأميركي، وهي تجري مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين.. وسنتخذ معا القرار المناسب بشأن الردود في الوقت المناسب". وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.وأشار ترامب إلى أن عدداً من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة"، معتبراً أن ذلك يشكل وضعاً خطيراً على السلامة والأمن وبقاء الكوكب، وأن مستوى المخاطر الذي تفرضه هذه الدول "غير مقبول أو قابل للاستدامة".وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند".
وقالت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، في بيان ردا على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، إن "الحكومة الألمانية أخذت باهتمام تصريحات الرئيس الأميركي، وهي تجري مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين.. وسنتخذ معا القرار المناسب بشأن الردود في الوقت المناسب".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال: إن "الولايات المتحدة دعمت الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى لسنوات طويلة، من خلال عدم فرض تعريفات جمركية أو أي أشكال تعويض أخرى، معتبراً أن الوقت قد حان لأن "تعيد الدنمارك المقابل"، على حد تعبيره، مؤكداً أن "سلام العالم على المحك".
وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند
، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.
وأضاف أن الولايات المتحدة وحدها، "تحت قيادة الرئيس دونالد ج. ترامب"، قادرة على التعامل مع هذا الملف بنجاح، مؤكداً أن أحداً لن يمس "هذه القطعة المقدسة من الأرض"، نظراً لارتباطها بالأمن القومي الأميركي والأمن العالمي.
وأشار ترامب
إلى أن عدداً من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة"، معتبراً أن ذلك يشكل وضعاً خطيراً على السلامة والأمن وبقاء الكوكب، وأن مستوى المخاطر الذي تفرضه هذه الدول "غير مقبول أو قابل للاستدامة".
وبناءً على ذلك، أعلن ترامب أنه اعتباراً من 1 فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدول المذكورة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من 1 يونيو 2026.
وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية
إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند".