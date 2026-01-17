https://sarabic.ae/20260117/ستارمر-ترامب-مخطئ-بفرض-رسوم-جمركية-بسبب-غرينلاند-1109350076.html

ستارمر: ترامب مخطئ بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند

ستارمر: ترامب مخطئ بفرض رسوم جمركية بسبب غرينلاند

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية على خلفية ملف غرينلاند بأنه "خاطئ تماما"،... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T20:51+0000

2026-01-17T20:51+0000

2026-01-17T20:51+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105890861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_356efac75a25f505ac7663004c4d49c0.jpg

وقال ستارمر، في بيان على موقع "إكس"، اليوم السبت: إن "موقف لندن من غرينلاند واضح للغاية، مشددا على أنها جزء من مملكة الدنمارك، وأن مستقبلها يقرره سكان غرينلاند والدنماركيون أنفسهم". وأضاف: "أمن منطقة القطب الشمالي يمثل أولوية مشتركة لحلف شمال الأطلسي، وعلى الحلفاء العمل معا لمواجهة التهديدات الروسية المتزايدة في مناطق مختلفة من القطب الشمالي، على حدو صفه. وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن فرض رسوم جمركية على دول حليفة بسبب تحركات تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي يقوض مبدأ الشراكة والتعاون بين الحلفاء.وأضاف ستارمر أن حكومته ستسعى إلى معالجة هذه المسألة عبر القنوات الدبلوماسية مع واشنطن، بهدف منع أي تصعيد اقتصادي قد ينعكس سلبا على العلاقات عبر الأطلسي وعلى تماسك حلف شمال الأطلسي.وقال ترامب، في وقت سابق اليوم: إن "الولايات المتحدة دعمت الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى لسنوات طويلة، من خلال عدم فرض تعريفات جمركية أو أي أشكال تعويض أخرى، معتبراً أن الوقت قد حان لأن "تعيد الدنمارك المقابل"، على حد تعبيره، مؤكداً أن "سلام العالم على المحك".وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن الصين وروسيا تسعيان إلى غرينلاند، مشيراً إلى أنه "لا يوجد الكثير مما يمكن للدنمارك فعله حيال ذلك"، لافتاً إلى أن حماية الجزيرة تقتصر حالياً على "مزلجتي كلاب، أضيفت إحداهما مؤخراً"، على حد قوله.وأشار ترامب إلى أن عدداً من الدول، من بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، قامت برحلات إلى غرينلاند "لأغراض غير معروفة"، معتبراً أن ذلك يشكل وضعاً خطيراً على السلامة والأمن وبقاء الكوكب، وأن مستوى المخاطر الذي تفرضه هذه الدول "غير مقبول أو قابل للاستدامة".وبناءً على ذلك، أعلن ترامب أنه اعتباراً من 1 فبراير 2026 ستفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع المرسلة إلى الولايات المتحدة من الدول المذكورة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% اعتباراً من 1 يونيو 2026.وأكد أن هذه التعريفات ستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والتام لغرينلاند".وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول إتمام هذه الصفقة منذ أكثر من 150 عاماً، وأن عدداً من الرؤساء حاولوا ذلك "لأسباب وجيهة"، إلا أن الدنمارك كانت ترفض دائماً.وتُعد جزيرة غرينلاند جزءًا من المملكة الدانماركية. ومع ذلك، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكثر من مرة، بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي.وقد رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض سيطرته على غرينلاند، أو الإجابة بشكل قاطع عمّا إذا كانت الجزيرة أم الحفاظ على حلف "الناتو" أكثر أهمية بالنسبة له.

https://sarabic.ae/20260117/ترامب-فرض--10-رسوم-على-الدنمارك-والنرويج-والسويد-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-وهولندا-بسبب-غرينلاند-1109344803.html

https://sarabic.ae/20260117/ماكرون-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-خلفية-التوتر-حول-غرينلاند-غير-مقبولة-1109348605.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الدنمارك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الدنمارك